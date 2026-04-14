益子焼の陶器ブランド「MASHICO」より 釉薬で表現したカラフルなモンチッチの豆皿が登場です

株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、栃木県の伝統工芸「益子焼」の陶器ブランド「MASHICO」にて、1974年の誕生以来、今も幅広い世代に愛される人気キャラクター「モンチッチ」の豆皿を展開いたします。

2026年4月14日（火）より オンラインストア「ヒキダシストア」https://store.hkds.jp/ にて、販売を開始します。

益子の伝統釉など 釉薬で表現した7色のモンチッチ

栃木県芳賀郡益子町周辺を産地とする伝統的工芸品 益子焼（ましこやき）。

このたび、益子焼の陶器ブランド「MASHICO（マシコ）」より、1974年の誕生以来、今も幅広い世代に愛される人気キャラクター「モンチッチ」の豆皿が登場です。

温かみある風合いの益子焼の陶器の豆皿に、モンチッチの顔を皿いっぱいに表現しました。

益子に伝わる伝統釉から、アンバー（飴釉）、ブラック（黒釉）、ホワイト（糠白釉）、ライトブルー（青磁釉）の4色と、イエロー、ピンク、ミントグリーンの3色の釉薬を加えて、益子の職人の手仕事により、ひとつひとつ丁寧に釉掛けを施すことで、7色のモンチッチを彩り豊かに表現しています。

ひとつひとつが個性を持った温かみある風合いを持つ、MASHICO モンチッチ豆皿シリーズ。

益子より心を込めて、モンチッチラベルのパッケージにてお届けします。

2026年4月14日（火）より オンラインストア「ヒキダシストア」https://store.hkds.jp/ にて、販売を開始します。

MASHICO 豆皿 モンチッチ アンバー（飴釉）

MASHICO 豆皿 モンチッチ ブラック（黒釉）

MASHICO 豆皿 モンチッチ ホワイト（糠白釉）

MASHICO 豆皿 モンチッチ ライトブルー（青磁釉）

MASHICO 豆皿 モンチッチ イエロー

MASHICO 豆皿 モンチッチ ピンク

MASHICO 豆皿 モンチッチ ミントグリーン

MASHICO 豆皿 モンチッチ ブラック（黒釉）

MASHICO 豆皿 モンチッチ パッケージ

株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。

【商品概要】

シリーズ名：MASHICO モンチッチ豆皿

種類：アンバー（飴釉）、ブラック（黒釉）、ホワイト（糠白釉）、ライトブルー（青磁釉）、イエロー、ピンク、ミントグリーン

サイズ：直径 約90mm x 高さ 約20mm

価格：各1,760円（税抜価格1,600円）

発売日：2026年4月14日（火）

生産地：栃木県芳賀郡益子町

製造元：株式会社つかもと

発売元：株式会社ヒキダシ

著作権表記：(C)SEKIGUCHI

ヒキダシストア https://store.hkds.jp/

MASHICO https://mashico.com/