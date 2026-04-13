カインズ 苅田店 2026年4月15日（水）いよいよグランドオープン

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、カインズ 苅田店が2026年4月15日（水）に、福岡県苅田町にグランドオープンすることをお知らせします。

4月13日 オープン準備の様子

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを、毎日お手ごろ価格でお届けしています。今回カインズが出店する福岡県苅田町は、九州屈指の臨海工業地帯として自動車産業を中心に製造業が発展する一方、豊かな自然と高い生活利便性を兼ね備えたエリアです。北九州空港から車で約20分とアクセスも良く、陸・海・空の物流インフラが揃う「交通のハブ」としても重要な役割を担っています。

カインズ 苅田店は、北九州市や行橋市と苅田町を結ぶ県道25号線沿いに位置し、周辺には住宅地・工場・物流施設が広がる利便性の高いエリアです。隣接する「ラ・ムー苅田店」とともに、ワンストップショッピングを実現し、苅田町および周辺にお住まいの皆様の豊かなくらしに貢献します。

単身世帯からファミリー層まで様々なライフスタイルが想定される地域において、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、苅田町初出店となるカインズ 苅田店では、以下のような特徴を備えました。

カインズ 苅田店の特徴

新生活にも役立つ人気のオリジナル商品を中心に、「安さ」でお客様のくらしをサポート

毎日のくらしがラクに楽しくなるよう、カインズオリジナル商品を多数取りそろえています。新生活の時期に役立つ整理収納グッズや時短調理ができるレンジで楽チンシリーズ、生乾きが気になる時期でも室内でラクに洗濯物が干せる「パタラン」をはじめとする洗濯用品など、小さな煩わしさ・不便さを解消するグッズを取り揃えました。さらに、日用品やペット用品などといったくらしの必需品を、自信をもっておすすめする「安さ」でご提供し、地域のお客様のくらしを支えます。

ペットとの楽しいくらしをサポートするペットコーナー

ペット用品売り場では、フードや消耗品をはじめ、毎日のくらしに欠かせない商品を種類豊富に取り揃えています。これからの時期、快適に過ごせるひんやりペットベットや、お出かけに最適なペットウエアなど、ペットとのくらしをより楽しく、快適に過ごせるよう豊富なオリジナル商品を多数取り揃えています。

より良いくらしを提案するリフォーム売り場

リフォームセンターでは、実際の使用シーンをイメージした展示を取り入れることで、工事後の住まいを具体的に想像しながら商品や工事内容を検討いただけます。また、エクステリア用品のラインアップも強化し、幅広いニーズにお応えします。専用カウンターでは、専門知識を持つメンバー（従業員）がお客様のお住まいの悩みを一緒に考え、より快適な生活空間の実現に向けてご提案・サポートします。

花苗や人気の室内観葉を豊富にラインアップしたガーデン売り場とプロ用ニーズを拡充した売場

さらに、お庭づくりに役立つ花きや植物、ガーデニング用品も豊富に取りそろえ、グリーンのあるくらしを充実させるヒントが見つかる売り場を展開します。また、周辺に工場が多いことから、プロの職人の方々のニーズにもお応えできるよう、建築資材・工具に加え、消耗品や作業着などのアイテムも取りそろえています。

お買い物をラクに楽しくするデジタルサービスを導入

カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」の専用ロッカーを店外に設置。広い店内を探し回らずに取り置きや事前決済で商品購入ができ、都合のよい時間に受け取りが可能で、忙しい毎日のお買い物がもっと便利になります。さらに、カインズアプリがそのままレジになる「Pocket Regi」では専用ゲートも設置し、セルフショッピングが可能です。このほかにも、5分後以降に指定のカウンターに準備された商品を受け取れる「クイックPickUp」など最新のデジタルサービスを導入し、カインズならではのストレスフリーなお買い物をお楽しみいただけます。

苅田町と災害時における生活物資の供給協力に関する協定を締結

(写真はイメージ)

2026年4月1日(水)、苅田町とカインズは、地震や風水害などの災害時に被災住民の生活を支えることを目的に、生活物資の供給協力に関する協定を締結しました。

災害時には苅田町の要請に応じ、当社の物流拠点から食料、飲料水、生活必需品、ペット用品などを供給します。さらに、状況に応じて店舗からも物資を供給し、避難生活を余儀なくされた方々の生活を支援します。

2026年4月8日に苅田町役場で行われた締結発表の様子 左から、苅田町長 遠田 孝一様、開発本部 第4開発部 部長 河合 和彦、カインズ 苅田店 店長 柴崎 諭

カインズは「くみまち構想」において防災・災害対応を重要な取り組みの一つに位置づけ、全国の自治体と連携した取り組みを進めています。今後も、地域の皆さまの安心なくらしを支える「まちのライフライン」として、防災・災害対応に取り組んでまいります。

くみまち.com: https://kumimachi.com/

カインズは今後も、くらしを楽しくする価値ある商品やくらしを支える生活必需品をお値打ち価格で取りそろえ、地域の皆さまのくらしをサポートしてまいります。

＜店舗概要＞

＜地図＞

＜カインズについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/640_1_e33fb7ac3991f33300e9ab5a36561019.jpg?v=202604130651 ]

株式会社カインズは、29都道府県下に265店舗※を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/640_2_55b1ab8e526efaf2f4e38ffea1446f7e.jpg?v=202604130651 ]

※カインズ 苅田店を含みます。