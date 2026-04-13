「JALでkariteco」ダブルマイルキャンペーン開始

株式会社アリススタイル

日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）と、株式会社アリススタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長：村本 理恵子）が共同で運営するレンタルサブスクリプションサービス「JALでkariteco」は、株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）とのタイアップにより、2026年4月13日（月）より「ダブルマイルキャンペーン」を開始します。

キャンペーン期間中（2026年4月13日～9月30日）に新規ご登録のうえ、専用クーポンコード「MuzUON」をご入力いただいたお客様を対象に、毎月積算される「ご利用マイル」が通常の2倍（100マイル→200マイル/月）となります。なお、この特典はキャンペーン終了後も適用されます。

無料トライアル期間終了後、6か月継続ご利用の場合、ウェルカムボーナスマイル(無料期間終了後初回月額料金の支払い後、翌々月までに積算)・継続ボーナスマイルを合わせて最大2,000マイル獲得が可能となります（通常比+600マイル）。

キャンペーン概要

マイル獲得数の比較（無料期間終了後・6か月継続の場合）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42763/table/103_1_612b178217ee530e2887bea4173dd63d.jpg?v=202604130651 ]※マイルは月額料金お支払い後、翌々月までに積算されます。休会中はご利用マイルの積算はありません。

Life Status ポイントも月額料金お支払い毎に1ポイント積算されます（本キャンペーンの対象外）。

「JALでkariteco」について

「JALでkariteco」は、日本航空株式会社と株式会社アリススタイルが共同で運営するレンタルサブスクリプションサービスです。月額3,880円（税込）で、ビューティー・フィットネス・家電・ブランドバッグ・ベビー用品など多彩なカテゴリから好きなアイテムを何度でも交換してお楽しみいただけます。購入前のお試しを通じてミスマッチを防ぎ、サステナブルなライフスタイルを応援します。

【サービスの特長】

(1) JALマイレージバンクと連携し、ご利用でマイル・Life Status ポイントがたまる

(2) 初月無料のトライアル期間あり（新規登録後1か月間）

(3) 往復送料が完全無料（何度交換しても0円）

(4) 交換回数無制限・返却期限なし（サービス継続中はいつまでも利用可）

(5) 全商品が保険対象（通常使用中の不具合・破損は原則お客様負担なし）

(6) JALオリジナル商品（キャリーケース・インテリア・ゴルフ用品等）も取り揃え

サービスページ：https://jal-de-kariteco.alice.style/

キャンペーン詳細：https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jal-kariteco/

ご注意事項

- 本キャンペーンはキャンペーン期間中に新規ご登録のお客様が対象です。過去にご登録歴のある方は対象外となります。- クーポンコード「MuzUON」はご登録時にご入力ください。入力がない場合はキャンペーンの対象外となります。- ダブルマイルはクーポンコードご入力の上、ご登録・無料トライアル終了後に適用開始となります。- マイルは月額料金お支払い後、翌々月までに積算されます。- 休会中はご利用マイルの積算はございません。- マイル積算時点でJALでkaritecoを休会または解約されている場合、JALカードを退会されている場合は対象外となります。- 本キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

【会社概要】

■株式会社アリススタイル

社名：株式会社アリススタイル

代表者：代表取締役社長 村本 理恵子

所在地：東京都港区南青山2-5-7 バイオフィリアプレイス南青山4階

コーポレートサイト︓https://www.corporate.alice.style/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アリススタイル 「JALでkariteco」カスタマーサポート

営業時間：平日 9:30～18:00（土日祝日・年末年始を除く）

メールのみ対応（電話でのお問い合わせは承っておりません）

お問い合わせフォーム：https://tayori.com/f/jaldekariteco-contact