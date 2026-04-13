クラウド稟議・ワークフロー「kickflow」、サイボウズ社のパートナー認定を取得。kintone連携機能を正式版としてリリース

株式会社kickflow

株式会社kickflow（本社：東京都千代田区、代表取締役：重松 泰斗）は、提供するエンタープライズ向けクラウド稟議・ワークフロー「kickflow（キックフロー）」において、サイボウズ株式会社のプロダクトパートナーに認定されましたことをお知らせいたします。これを機に、これまでベータ版として提供してまいりました、業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」との連携機能を「正式版」としてリリースいたします。本連携は今後、高度なガバナンスを求める大企業向けの「エンタープライズプラン」限定機能として提供してまいります。

パートナー認定と正式版リリースの背景

kickflowでは2025年3月より、kintoneとの連携機能をベータ版として提供し、多くのお客様の業務効率化を支援してまいりました。 エンタープライズ企業においてシステム間のデータ連携へのニーズが急増するなか、ベータ期間を通じていただいたフィードバックをもとに機能改善を重ねてまいりました。この度サイボウズ社のパートナー認定を取得したことを契機として、より強固なサポート体制のもとでkintone連携機能を「正式版」へと移行いたします。 本機能は今後、大規模組織の複雑な業務要件に対応する「エンタープライズプラン」専用の機能として提供されます。

サイボウズ社パートナー制度「CyPN」について

サイボウズ社のパートナープログラム Cybozu Partner Network、通称CyPN（サイパン）は、サイボウズ社とパートナー同士でネットワークを形成し、より良いソリューションをお客様に提供することで、共に発展し、チームワーク溢れる社会を目指すためのプログラムです。

サイボウズのパートナー制度

URL：https://partner.cybozu.co.jp/join/system/

kintone連携機能の概要

1. チケット作成時のデータ自動取得（ルックアップ連携）

kickflowで申請チケットを作成する際、kintoneの特定アプリに登録されているレコードのデータを取得し、kickflowの入力フィールド（テキスト、数値、日付など）に自動入力することが可能です。 これにより、顧客マスタや取引先マスタ、案件マスタなどをkintoneで一元管理したまま、kickflowの申請書に正確なデータを引用でき、入力の手間とミスを大幅に削減いたします。

2. 承認完了後のkintoneレコード自動登録・更新（オートメーション機能）

kickflowの「オートメーション機能」を利用し、チケットが「承認完了」や「特定の経路ステップに到達」したことをトリガーとして、kintoneの指定アプリに自動でレコードを追加、または既存レコードを更新することができます。 例えば、「取引先登録申請」が承認された瞬間にkintoneの取引先マスタアプリへ情報を書き込んだり、「購買申請」の完了後にkintoneの購買管理アプリにデータを同期するといった、後続業務のシームレスな自動化を実現いたします。

今後の展開

kickflowは、エンタープライズ企業様が求める高度な組織図への対応や柔軟な承認経路設定だけでなく、外部の各種SaaSとのAPI連携を今後も強化してまいります。kintoneをはじめとするシステム群とワークフローをシームレスに繋ぐことで、コーポレートIT部門および事業部門の皆様の業務効率化、ひいては全社の生産性向上に貢献してまいります。

利用方法

利用方法についての詳細は、以下をご参照ください。

ヘルプページ

- kintoneと連携するhttps://support.kickflow.com/hc/ja/articles/49514035446041(https://support.kickflow.com/hc/ja/articles/49514035446041-kintone%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%BF)- チケット作成時にkintoneのデータを取得してフィールドに自動入力するhttps://support.kickflow.com/hc/ja/articles/43312639087641(https://support.kickflow.com/hc/ja/articles/43312639087641-%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%99%82%E3%81%ABkintone%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%BF)- kintoneにチケットの入力内容を登録するhttps://support.kickflow.com/hc/ja/articles/49097738842905(https://support.kickflow.com/hc/ja/articles/49097738842905-kintone%E3%81%AB%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%BF)

「kickflow」について

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI・Webhook」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティー支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載し、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

URL：https://kickflow.com

会社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：重松 泰斗

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売