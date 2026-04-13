「日本の一次産業を世界の一流産業へ」YUIME株式会社、コーポレートサイトを全面リニューアル

YUIME株式会社

YUIME株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：上野耕平、以下「YUIME」）は、一次産業に関わる人材・事業者をはじめとする多様なステークホルダーに向け、その価値と可能性を広く社会に届ける情報基盤の強化を目指し、コーポレートサイトを全面リニューアルし、4月13日（月）に公開いたしました。



新サイトでは、デザインの刷新に加え、事業内容や取り組みの情報をより充実させるとともに、求職者・事業者双方にとって必要な情報へスムーズにアクセスできる導線設計へと改善しております。ぜひご覧ください。

■リニューアルの背景

一次産業における人手不足や担い手不足が深刻化する中、農業分野における人材のあり方や働き方にも変化が求められています。YUIME株式会社はこれまで、人材支援を通じて一次産業の課題解決に取り組んでまいりました。一方で、事業の拡大とともに、求職者・事業者・行政・教育機関など、関わるステークホルダーは多様化しており、当社の企業メッセージや取り組みをより正確に、わかりやすく伝えていく必要性が高まっていました。

こうした背景を踏まえ、YUIMEは「人材を提供する会社」から「現場を支えるインフラ企業」へと進化し、一次産業の持続性と生産性の向上に貢献してまいります。その一環として、YUIMEの思想や価値、事業内容をより多くの方に届けることを目的に、コーポレートサイトの全面リニューアルを実施いたしました。

■新コーポレートサイトのポイント

新たに事業を追加し、サービス領域を拡張しました。

・コントラクター事業

生産現場において作業の一部ではなく業務全体を請け負うことで、現場運営の効率化と安定化を実現します。人材供給に加え、業務の遂行そのものを担うことで、生産現場の負担軽減と持続可能な運営体制の構築に寄与します。

・紹介予定派遣（「本気の農業インターン」）

農業に興味を持つ人材を自社で雇用し、実際の農業現場で働きながら経験を積むことで、将来的な雇用就農へとつなげる仕組みです。未経験からでも挑戦できる環境を整備し、担い手の創出と育成を目指します。

■今後の展望

YUIMEは今後、農業にとどまらず、林業・漁業といった一次産業全体へと領域を広げながら、労働力の課題を構造的に解決するインフラ企業としての役割を強化してまいります。

一次産業を「守る産業」から「成長する産業」へ。

YUIMEはその実現に向け、現場とともに歩み続けます。

■サイトURL

コーポレートサイト：https://yuime.co.jp/

■YUIME株式会社

YUIME株式会社は「日本の一次産業を、世界の一流産業にアップデートする」というビジョンを掲げ、一次産業に関わる労働力インフラ企業として事業を展開しています。2019年4月1日に施行された改正出入国管理法の適用を受け、日本人および「特定技能1号」の資格を持つ外国人スタッフを、季節・地域・作物に応じて全国の生産現場にフレキシブルに派遣。特定技能における「派遣」および「登録支援機関」の両者を取り扱うパイオニア企業です。また2025年10月より日本人材の雇用就農を後押しする新サービス「本気の農業インターン」を立ち上げ、現在メンバーを募集中。（URL : https://honki-intern.com/）

本社：東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル5階

代表者：代表取締役 上野耕平

設立日：2012年7月

ＵＲＬ：https://yuime.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

YUIME株式会社 広報部

メールアドレス：pr@yuime.co.jp