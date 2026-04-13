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ロングセラーシリーズ「デミタス」から新商品が登場！「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を新発売
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を4月20日（月）より発売しますので、お知らせいたします。
「デミタス」は、1992年の発売以来、コーヒー本来のおいしさを追求し続けるダイドーブレンドのプレミアムラインとして、多くのお客様にご愛飲いただいてきました。
自社調査の結果、缶コーヒーを飲用されるお客様は、「しっかりとしたコーヒー感」「コク」「香り」を重視する傾向があることがわかりました。そこで、そうしたニーズにお応えすべく、「デミタス」シリーズの新たな選択肢として「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を発売し、さらなる市場の活性化を図ってまいります。
疲れたときやリラックスしたいときに、深煎りコーヒーの風味とミルクの味わいが織りなす、飲みごたえのあるコク深い一杯をぜひお楽しみください。
●商品特長
「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」
◆深煎りコーヒーの香ばしさと、苦み・甘みを余韻まで感じられる味わいです。
◆深煎りコーヒーの風味とミルクの味わいが織りなす、飲みごたえのあるコク深い一杯です。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552
関連リンク
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ダイドーグループホールディングス株式会社
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