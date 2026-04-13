mooz.ai v3.0公開 ── AI生成写真が「動く」時代へ。写真2枚から、あなただけのショート動画をAIが自動生成。

株式会社GAIWAYA

株式会社GAIWAYA（本社：東京都目黒区、代表取締役：楢崎雄太）は、AI画像生成アプリ「mooz.ai」のメジャーアップデート v3.0を公開しました。お気に入りのAI生成写真が動き出す「AI動画生成機能」と、生成画像をより美しく楽しめる画面デザインの全面刷新が今回の目玉です。

新機能「動画生成機能」

AI生成写真を「見せる」から「魅せる」へ

mooz.aiは、自撮り写真1枚からAIがまったく新しい自分の姿を生成してくれるアプリとして、多くのユーザーに支持されてきました。しかし、SNSのショート動画全盛の今、「せっかくの写真、静止画だけじゃもったいない」「TikTokやInstagram Reelsで映える形でシェアしたい」という声が増えていました。

v3.0.0は、そうした「もっと楽しみたい」に応えるアップデートです。

AI動画生成 ── お気に入りの2枚を選ぶだけ

使い方はシンプルです。生成した画像の中からお気に入りの2枚を選ぶだけで、AIが2枚の間を自然につなぐショート動画を自動生成します。スタイルチェンジ風の演出や、表情の変化を楽しむ動画など、選ぶ写真の組み合わせ次第で何通りもの動画を作れます。

- お気に入り写真2枚を選ぶだけ。動画編集の知識は一切不要- 生成した動画はアプリ内の専用タブでいつでも見返せる- 広告を見るだけで無料でも動画を作れる。まずは気軽にお試しを- サブスクリプション会員ならさらにお得に何度でも生成可能画像も動画も、もっと美しく楽しめる画面に一新

動画機能の追加にあわせて、画像・動画の閲覧体験も大幅にアップグレードしました。

- 生成した画像や動画を画面いっぱいに表示。細部まで楽しめるフルスクリーンビューを搭載- アルバム内の画像をスワイプで切り替えるスライドショーが、なめらかなクロスフェード演出に進化- ホーム画面やアルバム選択画面を見やすく整理。お気に入りのアルバムにすぐたどり着ける導線にこんな楽しみ方ができます- AI生成写真を動画にしてTikTokやInstagram Reelsに投稿- 友達に送りつけて「これ本当に自分なんだよ」と驚かせる- 「ビフォーアフター」風のスタイルチェンジ動画で、SNSのいいねを集める- 気分転換に、まだ見ぬ自分の姿を動画で眺めてニヤニヤする

今後について

mooz.aiは「撮る・作る・動かす・共有する」すべてのステップで新しい自己表現の体験を届けていきます。AI動画生成についても、動画スタイルのバリエーション拡充やさらなる品質向上を予定しています。

mooz.aiについて

自撮り写真1枚をアップロードするだけで、AIがまったく新しい自分の姿を30枚一気に生成するアプリです。生成AIとフェイススワップ技術の組み合わせにより、まるで本当にその場にいるかのようなリアルな写真が完成します。出力画像には「AI生成の証明情報」を埋め込み、悪用防止にも配慮。広告視聴による無料生成から、都度課金（1回400円）、月額サブスクリプション（月額400円・1回100円）まで、自分に合ったスタイルで楽しめます。

- アプリURL:- - Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=mooz.ai.app- - App Store: http(https://apps.apple.com/jp/app/mooz/id6477507929)s://apps.apple.com/jp/app/mooz/id6477507929(https://apps.apple.com/jp/app/mooz/id6477507929Google)本件に関するお問い合わせ先

株式会社GAIWAYA

- website: https://mooz.ai(https://mooz.ai/)- E-mail: info@mooz.ai

株式会社GAIWAYA

GAIWAYAは、全員が高度なエンジニアリングスキルとスタートアップ企業の経営経験があるメンバーで構成されたギルド型組織です。



最新の生成AI技術やプロダクト開発に関するそれぞれの知見を持ち寄り、Generative AI with Attitudeをモットーに、誰しもが新しい生成AI技術を安心して楽しんでもらえる世界の実現に少しでも貢献できるように、日夜サービス開発を続けています。



【企業概要】

本社: 東京都目黒区上目黒２丁目４１－１４

代表: 代表取締役 楢崎雄太