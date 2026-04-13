Web講演会データと生成AIによる医師向け視聴・情報取得体験の進化

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下Ｊストリーム）は、2026年4月21日（火）～23日（木）に開催される「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ2026」にて、Web講演会データ活用と生成AIを組み合わせたDXソリューションを展示します。

今回、Ｊストリームのグループ会社である株式会社ビッグエムズワイ（以下、ビッグエムズワイ社）と共同で展示を行います。「データがつながる。医師体験が進化する。」というメッセージのもと、両社の強みである「Web講演会データ分析」と「CRM連携」に、「生成AI活用」を組み合わせ、医師向け視聴・情報取得体験を高める取り組みをご覧いただけます。

Jストリーム×ビッグエムズワイ社 共同出展について

医師はWeb講演会を通じて得られる情報量が増える中、自身の関心に合致した内容を効率的に把握できる、パーソナライズドされた情報提供を求めています。

Ｊストリームでは、Web講演会の制作・配信支援に加え、受講体験を向上させる機能拡張や、講演データの分析・活用までを一気通貫で提供しています。さらに生成AIを用いた要約コンテンツにより、講演内容を効率よく把握できる環境を整え、医師向け情報提供を最適化します。

また、ビッグエムズワイ社とのシステム連携により、講演会データをCRMへ格納し、MRフォロー施策にも活かせます。今回の展示では、こうしたデータがつながり医師の視聴・情報取得体験が進化する世界観を、共同ブースでわかりやすく紹介します。

Ｊストリームの展示内容

今回の展示では、主催側と会場参加者・オンライン参加者間のやりとり（インタラクション）を通じて得られる視聴行動データや講演会データを活用し、Web講演会の価値を高める取り組みをご紹介します。

インタラクション情報や視聴データを起点に、生成AIによる要約・分析を行い、その結果をCRMと連携させてMRフォローへとつなげる、一連のデータ活用フローをご覧いただけます。

講演会データを活用した、医師一人ひとりの関心に寄り添う情報提供のあり方を提示します。

インタラクションUNIT

医療系講演会などハイブリッドイベントの参加者体験を高めるWebアプリケーションです。講演中のユーザーリアクション・アンケート・質問といったインタラクションを可視化し、参加者のインサイトを捉えることが可能です。当日会場では実機デモを体験いただけます。

https://www.stream.co.jp/news/news-71388/

WebinarAnalytics

Ｊストリームに蓄積された「Web講演会の視聴データ資産」を有効活用することで、Web講演会の実施結果を同領域の業界平均と比較できるなど、より確かな振り返り、分析が可能となるサービスです。

Web講演会アウトソーシング & コンサルティング

企画・登壇者調整・配信・分析レポートまで、Web講演会の全工程を支援するアウトソーシングとコンサルティングです。製薬会社や製剤ごとの課題や状況に合わせ最適な内容をご提供します。

EQ Presentation Cloud

AIを活用してパワーポイント資料からナレーション付き動画を生成するクラウドサービスです。企業内研修や社内教育向けの活用を中心に、DX化を実現します。ブースでは動画生成のデモをご覧いただけます。

https://www.stream.co.jp/service/presentation-cloud/

会場での講演

「AI×Web講演会データを活用した DX 推進とパーソナライズドマーケティングの実現」をテーマに、当社 営業本部 メディカルエンゲージメント部 部長の小山智治が登壇します。Web講演会の視聴行動データやコンテンツデータを、どのように分析しマーケティング施策へ活かすかについて、最新の活用例を交えて紹介します。

セミナー日時 ： 4月23日(木) 11:15～11:45

セミナー会場 ： 8K-18（東8ホール内）

イベント概要

名称 ： ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ2026

開催日時 ： 2026年4月21日（火）～23日（木）、10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

出展エリア ： 東展示棟8ホール セールス＆マーケティングパビリオン

小間番号 ： 8E-03

開催形態 ： リアル開催

来場 ： 無料（全来場者登録入場制）

イベントURL ： https://www.pharmait-expo.com/

主催 ： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308)について

Jストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号）： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/