【開催レポート】運送業界ルール最前線 第3回「評価制度」を2026年４月10日 (金) に開催しました｜株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング

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株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年4月10日 (金）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが「トラック運送業の評価制度」にテーマを絞ったセミナーを開催しました。



本セミナーと同様のプログラムを4月30日（木）にも実施いたします。


現在、次回の参加申し込みを受付中です。


https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/seminar/performance-appraisal-system/





セミナーでお伝えした内容

- トラック新法に対応できる「能力に応じた公正な評価方法」とは？
- 自走型組織へと生まれ変わるための制度事例
- あなたの会社が本当に構築すべき「評価制度」とは？



開催概要

開催日時：2026年4月10日 (金）13:00 ～ 14:00


開催場所：Web配信（Zoom）


参加料金：無料


対　　象：運送会社・物流会社経営者


会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目2番1号


　　　　　 　　　　　　 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 　イノゲート大阪 21階・22階


代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/