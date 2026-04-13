LUMIERE D′ISSEY EAU DE PARFUM「ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム」2026年4月22日（水）イッセイ ミヤケ直営店先行発売

株式会社資生堂

2026年5月13日（水）全国発売のお知らせ

ISSEY MIYAKE PARFUMSが贈る新たなフレグランス「ルミエールドゥ イッセイ」。

それは「光を纏まとう -Wearing Light」をコンセプトに生まれました。自然の美しい光に触れた瞬間、私たちの内側に生まれる希望や喜び。「ルミエールドゥ イッセイ」は、その一瞬をそっと身にまとい輝きを放つオードパルファムです。

卓越した技術により生みだされたボトルは複雑な構造でありながら透明感を保ち、まさにかたちを得た光。躍る光が紡ぐ詩のような、端正なたたずまい。他にはない個性が宿るこのフレグランスは、デザインで思いを届ける、ISSEY MIYAKE PARFUMSの新時代を告げるクリエイションです。ネーミングから香り、ボトル、キャンペーンに至るまで、すべてが光に満ちた「ルミエールドゥ イッセイ」放たれるのは、まばゆいほどの輝き。

LUMIERE D'ISSEY EAU DE PARFUM

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム

30mL税込\12,540（本体\11,400）

50mL税込\17,930（本体\16,300）

100mL税込\24,200（本体\22,000）

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム（レフィル）

150mL税込\25,410（本体\23,100）

ルミエールドゥ イッセイ モイスチャライジング シャワークリーム

200mL税込\ 7,590（本体\ 6,900）

イッセイ ミヤケ直営店/ ISSEY MIYAKE ONLINE STORE/取り扱い百貨店/「 SHISEIDO THE STORE」、ECサイトほか

※ 4月22日の先行発売はオードパルファム、レフィルの4 品が対象となります。※価格は参考小売価格です

光を素材に

「ルミエールドゥ イッセイ」は、前向きな気持ちを呼び覚ます、輝きに満ちた忘れがたいアンバー フローラル フレグランス。調香師のファブリス・ペルグランとマリー・サラマーニュは、まるで陽光をかたちづくるかのようにこの香りを創造しました。

「光というものの本質を、新たな媒体を通して表現したいと思ったのです」と語るのはファブリス・ペルグラン。さらにマリー・サラマーニュは「鮮烈でありながらやさしく包み込むような感覚が、1本の糸のようにすべてのファセットをまとめあげる」と説明します。「イッセイ ミヤケの精神に忠実に、バランス、調和、そして動きを意識しながら、洗練された感性を追求しました。」とサラマーニュは付け加えます。

「光はとらえどころがなく、変化し続けるもの。その性質を表現するため、心に様ざまに訴えかける香料を選びました。一方で中核となるひとすじの光を際立たせることも意識しました。『ルミエールドゥ イッセイ』では、光は明るく澄んだ風のように、同じところにとどまることなく、自然の多様なエレメント、多様な感情を通ってゆきます」。ファブリス・ペルグランはそう語ります。

トップノートは100％天然由来の明るく瑞みずしいグリーンマンダリンと、透明感とエネルギーに満ちたネロリ。太陽の光をたっぷりと浴びたこのふたつの香りが、フレッシュなきらめきを振りまきます。「ふわりと香った瞬間に笑顔が生まれる。そんな香りを目指しました」とファブリス・ペルグラン。「この香りを嗅ぐと、地中海の太陽の輝きを感じます」。

その笑顔はミドルノートでも花開きます。100％天然由来のオレンジブロッサムが光を放つと、フリージアがいきいきとフェミニンな表情を強調し、しっとりとなめらかなホワイトムスクが一日の始まりのような温かな心地よさを演出。

光り輝く旅の終着点となるラストノートは、まばゆい陽射しのように、さらに魅力を引き立てるピスタチオ ウッド アコード。クリーミーでぬくもりあふれるサンダルウッドと溶け合うことで、最大限までエネルギーが高まるウッディの香り。目がくらむほどに明るく、現代的で、心が落ち着く。これまでにない、太陽を感じさせる余韻が残ります。

光から生まれたフレグランスボトル

光の力強さと魅力を表現した「ルミエールドゥ イッセイ」のボトルは、すっきりとシンプルでありながら唯一無二の個性が宿るデザイン。三宅デザイン事務所のデザインチームが手がけた、バランスのとれた彫刻的なフォルム。これまでのフレグランスボトルとは一線を画す、大胆な方向性を示すクリエイションです。プリズムのように光をとらえて拡散する、多角的なシルエット。一定の規則性をもって配置された三角形がカレイドスコープのような効果を生みだすことで、幾何学的な造形に命が吹き込まれます。透明なガラスのなかに収められているのは、太陽をたっぷりと浴びた、オレンジピンクに色づくエリクシール。おだやかな朝を想起させる繊細な色合いです。

アウターパッケージは、ボトル同様に光と戯れるようなデザイン。白の背景に散りばめられたシルバーの三角形は光の回折を思わせる魅惑的な効果をもたらし、ボトルから放たれた光が通過してパッケージ表面に現れてきたかのような印象を与えます。技術を駆使することで生まれた芸術作品。美しく、触覚に訴え、官能的で、アイコニック。

明るい光に満ちたキャンペーン

闇から生まれる光。やさしいぬくもりをたたえた自然の光が、地平線から現れる。それは明るい未来と希望の象徴。このビジョンを表現するのは、「ル セルドゥ イッセイ」のキャンペーンも手がけた英国人映像監督／写真家のマーカス・トムリンソン。「ルミエールドゥ イッセイ」では、やわらかさとコントラストに満ちたフィルムを制作しました。

ゆっくりと明ける夜。ついに日が昇り、最初の光が放たれると、ボトルが姿を現す。輪郭はまだはっきりとせず、内側に光を宿している。その光が外へ解放されると、画面全体を照らしだす。闇を貫くその光は、フレグランスから生まれたもの。幾何学的なファセットを通って屈折しては増えていく光の筋は、様ざまな感情を喚起する万華鏡のよう。ボトムはプリズムとなり、新たな未来を映しだします。

すべてが流動的で、磨きあげられ、浮かんでいる。一日の始まりをとらえるカメラの動きは、まるで最初の息遣い。

CLANNの幻想的な楽曲「Arise」とともに、感覚を目覚めさせるキャンペーン。「ルミエールドゥ イッセイ」の光を通して、世界の新たな見方を提示します。

プレビュー：https://vimeo.com/reviews/adcfd3a5-b360-460a-9393-3c6891ddc274/videos/1161281089

光の＜透明性＞を保つ

「ルミエールドゥ イッセイ」はフランスで調香され、ヴィーガン認証を取得。イタリアで責任ある調達がなされた、100％天然由来でオーガニックのグリーンマンダリン、さらに持続可能な管理がなされたオーストラリアの森林から調達された、同じく100％天然由来のサンダルウッド（産地認証済み）をはじめとする天然由来成分を90％配合しています。ムスクは製紙業界にてアップサイクルされた原料から生まれたHelvetolide(C)(ヘルベトライド）。フレグランスのベースとなるアルコールも100％天然由来で、フランス産の原料のみを使用しています。

アウターパッケージの原料は、責任ある管理がなされたFSC(TM)認証の森林および、その他の適切に管理された供給源から調達しています。リサイクルガラスを15％含むボトルは高い透明度と輝きを誇り、まさにミニマリズムの象徴です。

より環境に配慮したアプローチを採用した「ルミエールドゥ イッセイ」は、30mL、50mL、100mLの3サイズをご用意。それぞれレフィラブルで、繰り返しお使いいただけます。スプレーノズルをひねって外し、レフィルの口をボトルに差し込むと補充が始まり、終わると自動的に止まる仕組みです。

50mLボトル1本と150mLのレフィル1本を使用した場合、50mLボトル4本を使用した場合と比べ、以下のような結果が出ています。

・CO2e 排出量が66％減少*。

・化石・鉱物資源（石油、石炭、ガス）の使用量が67％減少*。

＊パッケージング固有の環境影響について、製造場所・デザイン・原料の変更および原料重量変化のみを評価対象とした分析データに基づく数値。