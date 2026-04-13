デミ コスメティクスが美容師のための学びのプラットフォーム「DEMI EDUCATION BASE」をオープン！

日華化学株式会社

美容室向け化粧品の総合メーカー日華化学株式会社 デミ コスメティクス（所在地：福井県福井市、代表取締役社長：江守 康昌）は美容師様のスキルとキャリアの成長を支援するオンライン教育プラットフォームを2026年4月13日（月）より公開いたします。

本プラットフォームは新人スタッフの育成から美容師の顧客育成まで、サロンワークに直結する学びを提供します。

DEMI EDUCATION BASE：https://demi-education.com/

◆制作背景

近年、美容業界では多様な働き方にあわせて、人材育成の在り方が大きく変化しています。限られた時間の中でいかに実践的なスキルと知識を習得し、サロンワークに直結させていくかが重要視されています。

本プラットフォームのテーマは「いつでも、どこでも。サロンワークで活きる学びを。」

時間や場所に縛られることなく、自分のペースで学べる環境を提供し、日々のサロンワークに直結する“実践的な力”を身につけられる美容師のための学びの場を目指しています。

ベーシックコンテンツの提供だけでなく、成果を上げているサロン様の取り組み好事例をナレッジ共有する動画など明日のサロンワークに活きる魅力的なコンテンツ配信により、サロン様の教育支援を一層強化してまいります。

◆特徴

コンテンツは、新人スタッフ向けの基礎的な技術・知識から、現場で即活用できる応用技術、さらにはサロンの取り組み好事例や最新トレンドまで幅広く展開。

◆3つのコンテンツ

1.サロンの取り組み好事例から学ぶ“ナレッジコミュニティ”

2.基礎知識を学ぶ“ベーシックコンテンツ”

3.トレンドや最新の技術を学ぶ“リアルセミナー”

◆利用料

無料で登録でき、どなたでもご利用いただけます。

※リアルセミナー(アカデミア)は料金及び定員が各講座によって異なります。

私たちは、DEMI EDUCATION BASEを通じてサロン様と共に人材育成の未来を考え、現場で“本当に役立つ学び”を提供し続けてまいります。

日華化学株式会社 デミ コスメティクスについて

1941年創立の日本繊維加工業界のリーディングカンパニー、日華化学株式会社の化粧品部門として誕生。繊維加工の分野で培ってきた「洗う」「染める」「整える」といった技術を、同じ”繊維”である毛髪に活かすことにより誕生したのがデミ コスメティクスです。「髪を科学する」をコンセプトに、40年以上にわたり毛髪科学を裏付けとする研究開発を行い、独自性のある商品を製造・販売する美容室向け化粧品の総合メーカーです。各専門機関との共同研究や特許取得にも積極的に取り組んでいます。

デミ コスメティクスオフィシャルサイト：https://www.demi.nicca.co.jp/(https://www.demi.nicca.co.jp/%E2%80%8B)

【読者用お問い合わせ先】

デミ コスメティクスお問い合わせフォーム

https://www.demi.nicca.co.jp/notes/inquiry.html

デミ コスメティクス お客様相談室

TEL 0120-68-7968 (月～金9:00-17:00)※祝祭日を除く