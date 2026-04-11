株式会社ティヤーナ

2026年6月6日（土）に大阪・弁天町「アンちゃんのカフェ」にて、「モルドバワイン＆ダイニング」を開催いたします。

■ 開催背景

当イベントは、日本人の夫とモルドバ人の妻が家族で企画するワインイベントです。

モルドバ人妻と出会ったのは医学部の卒業旅行がきっかけでした。

最初は同期と共にフランス、イタリア、スペインの旅行をしていましたが、僕だけ帰りのチケットを取らずに一人旅を始めました。

イタリアの友人としばらくイタリアで過ごしていましたが、「これは一人旅ではない」とゴールをウクライナに設定し、その前にルーマニアを挟むことにしました。

ルーマニアの旅を終え、ルーマニア発、ウクライナ行きの飛行機のチェックインで並んでいると、前にいたルーマニア人（おっちゃん）に

『君はどこからきたんだい？そうか、日本か。それで今からウクライナに行くのか。それならそれまでに私たちの兄弟国モルドバに行けばいいじゃないか。ワインも美味いし美女も多いぞ！』と言われました。

こんな機会は２度とないのではと飛行機をキャンセルし、モルドバへの旅客券の購入と、Airbnbも予約を完了し、いざモルドバへ。

到着すると、そこにあった国は完全に自分の想像とはかけ離れた異国の地、モルドバでした。

モルドバでの体験は割愛させていただきますが、そんな国で美味しいワインと妻に一目惚れし、結婚に至りました。

妻の国であるモルドバは世界で３番目にワインの歴史が深く、ここまで土壌と風土がワインに適した国はないほどの国です。

エリザベス女王もモルドバのワインを好んで飲んでいたと言われており、確かに味わったことのないような「ワインでありながらワインではない（これが本来のワインなのか！？と思うような）」素敵な香りと味をもつワインです（ちなみに僕は元々ワイン好きではなく、超ど素人です）。

そんな美味しいモルドバワインを一人でも多くの日本人に届けたい。そんな想いで、医療の傍ら、家族でモルドバワイン事業を営んでおります。

そんな妻が作るInstagramはこちらです。是非フォローしてあげてください。

https://www.instagram.com/nobu_moldovawine

前回2026年2月28日に開催した第1回イベントでは申込みが殺到し、ラジオ出演をきっかけに当初120名の定員を150名に増枠。

「こんなに美味しいワインが日本で飲めるとは知らなかった」「コストパフォーマンスに驚いた」といった声が多数寄せられました。

■ Vol.2の特徴

【1. 規模拡大 - 4部制200名】

Vol.1の3部制150名から、4部制200名に拡大。より多くの方にモルドバワインを体験いただけます。

【2. HUBバースタイル】

カウンターで好きなワインを選んで受け取る、自由度の高い飲み比べスタイルを採用。スタッフがワインの特徴を説明しながら注ぐため、ワイン初心者から愛好家まで楽しめます。

【3. モルドバ伝統料理の提供（自社調理）】

モルドバの家庭料理「トカナ・ディン・レグメ」（野菜の煮込み料理）と「ママリガ・ク・ブランザ」（とうもろこし粉の主食＋チーズ）を現地レシピで再現。ワインとのペアリングを体験いただけます。

【4. WSET有資格者による厳選】

WSET（Wine & Spirit Education Trust）有資格者がモルドバ3大ワイナリーから厳選したワインをラインナップ。

■ チケット情報

【通常チケット】\3,000（早割 \2,800 ※5/6まで）

ワイン2杯（60ml×2）＋ モルドバ伝統料理1品

【プレミアムチケット】\4,500（早割 \4,300 ※5/6まで）

ワイン5杯（60ml×5）＋ ウェルカムスパークリング ＋ 伝統料理2品 ＋ 限定ワイン試飲 ＋ ワイン購入5%OFF

■ 開催概要

名称：モルドバワイン飲み比べイベント Vol.2

日時：2026年6月6日（土）

第1部 12:00-14:00 / 第2部 14:30-16:30 / 第3部 17:00-19:00 / 第4部 19:30-21:30

会場：アンちゃんとパパ

〒552-0007 大阪市港区弁天4-7-15（JR弁天町駅 徒歩5分）

定員：各回50名、合計200名

主催：株式会社ティヤーナ

予約：https://event.tiana-moldova-wine.online/reserve

公式サイト：https://event.tiana-moldova-wine.online

■ 株式会社ティヤーナについて

モルドバワインの輸入・販売を手がけるワイン専門商社。「東欧の隠れた銘醸地」モルドバのワイン文化を日本に紹介することをミッションとし、ECサイト「Moldova Wine Club」の運営、イベント企画、飲食店への卸販売を展開しています。

公式EC：https://tiana-moldova-wine.online