榊原信行CEOと福田龍彌が京都・嵐山を“バラ散歩”少年時代のあだ名は“原始人”格闘家・福田龍彌の知られざるディープなルーツが明らかに～「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて公開～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年4月12日（日）にマリンメッセ福岡 A館にて開催する『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（以下、『RIZIN LANDMARK 13』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。

それに伴い、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて、RIZIN CEOの榊原信行氏による『バラ散歩』を公開いたしました。

今回は京都嵐山でバラさんぽ！狩猟系格闘家・福田龍彌の知られざるディープなルーツが明らかに！さらにクセ強ゲストも

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fn45oU0h6zI ]

『バラ散歩』は、RIZINの榊原信行CEOが毎回、選手ゆかりの地を一緒に散歩しながら、その素顔や新たな一面を発見していく番組です。今回のゲストは、『RIZIN LANDMARK 13』に出場する福田龍彌選手。福田選手の地元・京都嵐山を舞台に、幼少期から現在に至るまでのルーツをたどりながら、“狩猟系格闘家”としても知られる唯一無二の素顔に迫ります。

番組冒頭では、榊原CEOとともに渡月橋周辺や自然豊かな山道を歩きながら、福田選手が「子どもの頃にアユを網ですくって遊んでいた」「この山もめっちゃ登っていた」と、地元での野性味あふれる体験を次々に明かしていきます。さらに、自称“エリート帰宅部”だった福田選手が、中学1年生の時に父親とタイへ旅行に行った際に、タイのジムへ2か月半ほど置き去りにされたという衝撃エピソードや、あだ名が原始人だった17歳の頃に格闘技を始めるに至ったきっかけなど、今の福田選手を形づくったディープなルーツが語られます。

嵐山でかつて人力車を引いていたという福田選手が、「どうせやるなら強くなれそうな仕事を選んでいた」「どのファイターよりも走った距離は負けないと思う」という理由で車夫になった過去を明かします。また、番組内では久しぶりに人力車を引く福田選手の様子や、榊原CEOが初めて人力車にチャレンジする場面も。

また、福田選手は狩猟について「結構過酷ですが、すごく集中している状態が好き。1日の中でどれだけその集中状態を作れるか、それが今の生きがいです」と笑顔で語ります。

番組後半では、福田選手がこれまでの格闘技キャリアについても本音でトーク。修斗時代の苦労、DEEP参戦の経緯が語られるほか、榊原CEOから「いい意味で変なファイター。格闘技の時間だけじゃなく、トータル人生を生きたいように生きている変な人」と評される場面も。唯一無二の存在感を放つ福田選手の魅力が、散歩を通してより立体的に浮かび上がります。

そして、『RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』で対戦するアジズベク・テミロフ選手について、福田選手は「強いと思います。殺傷能力もすごいあるし、1個のミスで散っちゃうような試合になる」と警戒を見せつつも、「お客さんが見てて面白いもの、会場に来た人がヒリヒリできるものを見せられると思う」とコメント。最後は、「本当に日本人を代表して恥じない試合で、みんなとヒリヒリを共有できたら。誰よりも楽しもうと思うので、みんなで一緒に楽しみましょう」と、福岡決戦に向けた力強いメッセージを送りました。

京都・嵐山を舞台に、福田龍彌選手の“知られざる原点”と“今”に迫った『バラ散歩』は、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて公開中です。ぜひご覧ください。

本大会では、ベルトをかけた2つのタイトルマッチをはじめ、国内外のトップファイターによる注目カードが多数ラインナップ。フェザー級タイトルマッチでは、圧倒的なフィジカルと完成度の高い総合力を誇るラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手と、キックボクシング界を代表する実力者であり総合格闘技でも存在感を示してきた久保優太選手が激突。RIZINフェザー級王座をかけた約1年4か月ぶりの再戦に大きな期待が寄せられています。

さらに、バンタム級タイトルマッチでは現王者ダニー・サバテロ選手と後藤丈治選手が対戦。RIZINバンタム級の頂点を決める一戦として注目を集めています。

そのほかにも、元Bellatorライト級王者パトリッキー・ピットブル選手と堀江圭功選手の対戦をはじめ、萩原京平選手、神龍誠選手、浜崎朱加選手、摩嶋一整選手ら人気・実力を兼ね備えた選手が多数出場。2026年のRIZIN戦線を大きく左右する重要な一戦の数々が福岡の地で繰り広げられます。

本大会の前売り視聴チケットは、3月13日（金）12時から4月11日（土）23時59分までの期間で5,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは4月12日（日）0時から23時59分まで6,000円（税込）アーカイブ視聴チケットは4月13日（月）0時から4月17日（金）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、大会当日の写真を使用した、フェザー級タイトルマッチ／ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手 vs. 久保優太選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。

キャンペーン詳細はこちら（https://abema.tv/lp/cashback-rizin13-20260412）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。

購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年4月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN LANDMARK 13』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA前日計量』 概要

放送日時：2026年4月11日（土）15時30分～

放送チャンネル：格闘チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports2/slots/CPXNp2Y99ushbV



■ABEMA PPV 『RIZIN LANDMARK 13』 概要

配信日時：2026年4月12日（日）12時30分～ （配信開始12時～）

見逃し配信：2026年4月17日（金）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/443e6ad7-6303-49f3-8edc-791aed2ba0ab

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット 5,500円（税込） ※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

販売期間：2026年3月13日（金）12時～4月11日（土）23時59分まで

当日チケット 6,000円（税込）※アプリ購入では600円の手数料が生じます。

販売期間：2026年4月12日（日）0時～23時59分まで

アーカイブチケット 4,400円（税込） ※アプリ購入では400円の手数料が生じます。

販売期間：2026年4月13日（日）0時～4月17日（金）21時まで

▼購入特典

『RIZIN LANDMARK 13』大会当日の写真を使用した、ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手、久保優太選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」

※本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

※受け取りに必要なシリアルコードを2026年4月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

※RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

※配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

■『RIZIN LANDMARK 13』 対戦カード

第12試合／フェザー級タイトルマッチ ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太

第11試合／バンタム級タイトルマッチ ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治

第10試合／堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル

第9試合／萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ

第8試合／福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ

第7試合／朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム

第6試合／神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー

第5試合／浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ

第4試合／摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー

第3試合／ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥

第2試合／本田良介 vs. 火の鳥

第1試合／井上聖矢 vs. 宮川日向

OPENING FIGHT 第4試合／八尋大輝 vs. 岡本瞬

OPENING FIGHT 第3試合／山崎鼓大 vs. 有松朋晃

OPENING FIGHT 第2試合／大木良太 vs. 荒井銀二

OPENING FIGHT第1試合／今村流星 vs. YU-KI