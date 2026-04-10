スマホゲーム 「クローズ×WORST UNLIMITED」 祝２周年！本日 ４月１０日（金）より 過去最大熱量の最高のお祭り＜２ｎｄ アニバーサリー＞ 開幕！！

株式会社ソニックパワード

高橋ヒロシ原作 人気不良漫画『クローズ』『WORST』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）を題材としたスマホ向けゲーム『クローズ×WORST UNLIMITED』(略称「アンリミ」) は、おかげさまで ４月１０日 に『２周年』を迎えました！

「アンリミ」を熱く盛り上げてくださっている全ての皆さまへ感謝を込め、いよいよ ＜２ｎｄ アニバーサリー＞ 開幕！！

＜２ｎｄ アニバーサリー 開催期間：4月10日(金) ～ 5月12日(火) 13:59まで＞

「アンリミ ２周年」 では、新たな伝説級の力『ＬＥＧＥＮＤ』を持った熱き男たちが参戦！

チーム戦力UPの大チャンス『ログインボーナス / 無料１０連ガチャ』 & 『スペシャルボックスガチャ』 では ★６【ボスとしての資質】古川修 を仲間にするチャンス─など見逃せない要素満載！

＜リリース2周年＞ を彩る、過去最高＆最強の【アニバーサリー】で熱く盛り上がろう！

◆ 最高の舞台には『最高の男』が！

伝説級の力を身につけ LEGEND『坊屋春道』 堂々登場！

＜キャラクターガチャ『LEGEND【王者への挑戦】坊屋春道』開催期間：４月１０日（金）～４月３０日（木）＞

本日４月１０日（金)より、最強を超える最高の男 LEGEND【王者への挑戦】坊屋春道 がアンリミに登場！

★「新レアリティ：LEGEND」では、従来のLV上限を突破し最大「LV.200」まで強化可能！

そして 「必殺技」も、限界突破で最大「LV.15」まで強化可能！極限まで強化すればその強さ、まさに『LEGEND』─ 圧倒的能力でバトルを勝利に導け！

★ 演出面も強化され、超必殺技に＜特別演出＞が追加！バトルを「より熱く！最高に盛り上げる！！」

※画像は開発中のものです※画像は開発中のものです

さらに、四天王の一角を担うこの二人も 新たな力『ＬＥＧＥＮＤ』を身につけ「アンリミ」に続々登場！

★ ４月中旬より：LEGEND【暗闇からの再興】九能龍信 / LEGEND【過去に囚われし妄執】美藤竜也

圧倒的な能力を身につけた伝説級の男たちをチームに加え、正真正銘の「LEGENDチーム」編成を目指せ！！

◆ ログインするだけで…２周年記念 限定衣装【★６ スーツセット】GET！

さらに＜最大１５０連分＞の無料１０連ガチャも開催中！

＜2nd ANNIVERSARY スペシャルログインボーナス 開催期間：4月10日（金）～ 5月13日（水）＞

＜2nd Anniv.★5以上確定 無料10連Ultimateガチャ / ガチャチケット配布期間：4月10日（金）～ 5月19日（火）＞

「アンリミ」リリース２周年記念 超豪華報酬 をGETできるキャンペーン開催中！

★ キャンペーン１.：2nd ANNIVERSARY スペシャルログインボーナス

● ログインするだけで─超強力な、２周年記念 限定衣装 ★６『スーツセット』 GET！

★ キャンペーン２.：2nd Anniv.★5以上確定 無料10連Ultimateガチャ

● 最大＜１５０連分！＞ 強力なキャラが即仲間に & 強力な衣装を即GET！

● さらに、150連目で『2nd Anniv.★6確定キャラクターガチャチケット』GET！

これを使えば、超強力な★6キャラが ＜確定で仲間に！＞

どちらも、チームを大幅強化できる超豪華キャンペーン！

今すぐ「アンリミ」にログインしチェックせよ！

◆ ★６【ボスとしての資質】古川修 を仲間にするチャンス！

『２周年記念！古川修スペシャルボックスガチャ』 開催中！

＜2周年記念！古川修スペシャルボックスガチャ 開催期間：4月10日（金）～5月13日（水）＞

チームのさらなる戦力UPを狙うなら、４月１０日より開催中の「２周年記念！古川修スペシャルボックスガチャ」 は必見！

期間中に「アンリミ」をプレイすれば、ボックスガチャ用「ガチャコイン」GET─豪華報酬満載の「ボックスガチャ」が引ける！

▼注目報酬はコチラ！

★ ４月１０日 登場の ★６【ボスとしての資質】古川修！ このキャラは味方のサポートが得意であり、同日登場の LEGEND【王者への挑戦】坊屋春道 とは＜相性抜群！＞

★ さらに、★６「古川修」モデル衣装 ＆ キャラ強化素材アイテムもGET可能！

★６【ボスとしての資質】古川修 を筆頭に、報酬大量GETを目指しアンリミを遊びつくせ！

◆ ゲーム内購入よりデニゴット増量【アプリペイ ストア】好評営業中！

今ならアプリペイ登録後、コード入力で、スタミナ回復ドリンクを「最大３０個」ＧＥＴできる！

さらに【アプリペイ】なら、ゲーム内よりお得にアイテムを購入可能！

「アンリミ」をさらに楽しむなら 【アプリペイ】をお見逃しなく！

★ スタミナ回復ドリンク×10個 が もらえる ★

プレゼントコード は コチラ！

⇒ プレゼントコード第１弾：UnlimitedGift

⇒ プレゼントコード第２弾：ONEHALFYEAR

⇒ プレゼントコード第３弾：SECONDANNIV

※アプリペイにログインし、上記のコードを入力してプレゼントを受け取って下さい。

※プレゼントの「スタミナ回復ドリンク×10個」は、お1人様1回まで となります。

▼ アプリペイ公式ストアはコチラ！ ▼

https://app-pay.jp/app/cxw-unlimited

◆ 原作『クローズ』『WORST』の 手に汗握るド迫力バトルが楽しめる

【クローズ×WORST UNLIMITED】

『クローズ』『WORST』の最強キャラたちが激突！

魂震える ❛シネマティックバトル’ がスマホゲームで炸裂！

ド迫力の必殺技で戦局を熱く制し、原作では見られなかったドリームチームで勝ち上がれ！

▼【iOS版 Android版 アプリ配信について】▼

◆App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id6475380876?mt=8

◆Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sonicpowered.battle.unlimited.cxw

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◆製品情報

タイトル名 ：クローズ×WORST UNLIMITED

対応プラットフォーム ：App Store / Google Play

ジャンル ：シネマティックバトルゲーム

利用料金 ：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

配信日 ：iOS / Android：2024年4月10日

著作権表記 ：(C)高橋ヒロシ (秋田書店) 1991 (C)2026 Sonic Powered Co.,Ltd.

公式ホームページ ：https://unlimited.spgames.jp

◆お問い合わせ

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〒460-0021

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