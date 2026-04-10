スマホゲーム 「クローズ×WORST UNLIMITED」 祝２周年！本日 ４月１０日（金）より 過去最大熱量の最高のお祭り＜２ｎｄ アニバーサリー＞ 開幕！！
高橋ヒロシ原作 人気不良漫画『クローズ』『WORST』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）を題材としたスマホ向けゲーム『クローズ×WORST UNLIMITED』(略称「アンリミ」) は、おかげさまで ４月１０日 に『２周年』を迎えました！
「アンリミ」を熱く盛り上げてくださっている全ての皆さまへ感謝を込め、いよいよ ＜２ｎｄ アニバーサリー＞ 開幕！！
＜２ｎｄ アニバーサリー 開催期間：4月10日(金) ～ 5月12日(火) 13:59まで＞
「アンリミ ２周年」 では、新たな伝説級の力『ＬＥＧＥＮＤ』を持った熱き男たちが参戦！
チーム戦力UPの大チャンス『ログインボーナス / 無料１０連ガチャ』 & 『スペシャルボックスガチャ』 では ★６【ボスとしての資質】古川修 を仲間にするチャンス─など見逃せない要素満載！
＜リリース2周年＞ を彩る、過去最高＆最強の【アニバーサリー】で熱く盛り上がろう！
◆ 最高の舞台には『最高の男』が！
伝説級の力を身につけ LEGEND『坊屋春道』 堂々登場！
＜キャラクターガチャ『LEGEND【王者への挑戦】坊屋春道』開催期間：４月１０日（金）～４月３０日（木）＞
本日４月１０日（金)より、最強を超える最高の男 LEGEND【王者への挑戦】坊屋春道 がアンリミに登場！
★「新レアリティ：LEGEND」では、従来のLV上限を突破し最大「LV.200」まで強化可能！
そして 「必殺技」も、限界突破で最大「LV.15」まで強化可能！極限まで強化すればその強さ、まさに『LEGEND』─ 圧倒的能力でバトルを勝利に導け！
★ 演出面も強化され、超必殺技に＜特別演出＞が追加！バトルを「より熱く！最高に盛り上げる！！」
※画像は開発中のものです
※画像は開発中のものです
さらに、四天王の一角を担うこの二人も 新たな力『ＬＥＧＥＮＤ』を身につけ「アンリミ」に続々登場！
★ ４月中旬より：LEGEND【暗闇からの再興】九能龍信 / LEGEND【過去に囚われし妄執】美藤竜也
圧倒的な能力を身につけた伝説級の男たちをチームに加え、正真正銘の「LEGENDチーム」編成を目指せ！！
◆ ログインするだけで…２周年記念 限定衣装【★６ スーツセット】GET！
さらに＜最大１５０連分＞の無料１０連ガチャも開催中！
＜2nd ANNIVERSARY スペシャルログインボーナス 開催期間：4月10日（金）～ 5月13日（水）＞
＜2nd Anniv.★5以上確定 無料10連Ultimateガチャ / ガチャチケット配布期間：4月10日（金）～ 5月19日（火）＞
「アンリミ」リリース２周年記念 超豪華報酬 をGETできるキャンペーン開催中！
★ キャンペーン１.：2nd ANNIVERSARY スペシャルログインボーナス
● ログインするだけで─超強力な、２周年記念 限定衣装 ★６『スーツセット』 GET！
★ キャンペーン２.：2nd Anniv.★5以上確定 無料10連Ultimateガチャ
● 最大＜１５０連分！＞ 強力なキャラが即仲間に & 強力な衣装を即GET！
● さらに、150連目で『2nd Anniv.★6確定キャラクターガチャチケット』GET！
これを使えば、超強力な★6キャラが ＜確定で仲間に！＞
どちらも、チームを大幅強化できる超豪華キャンペーン！
今すぐ「アンリミ」にログインしチェックせよ！
◆ ★６【ボスとしての資質】古川修 を仲間にするチャンス！
『２周年記念！古川修スペシャルボックスガチャ』 開催中！
＜2周年記念！古川修スペシャルボックスガチャ 開催期間：4月10日（金）～5月13日（水）＞
チームのさらなる戦力UPを狙うなら、４月１０日より開催中の「２周年記念！古川修スペシャルボックスガチャ」 は必見！
期間中に「アンリミ」をプレイすれば、ボックスガチャ用「ガチャコイン」GET─豪華報酬満載の「ボックスガチャ」が引ける！
▼注目報酬はコチラ！
★ ４月１０日 登場の ★６【ボスとしての資質】古川修！ このキャラは味方のサポートが得意であり、同日登場の LEGEND【王者への挑戦】坊屋春道 とは＜相性抜群！＞
★ さらに、★６「古川修」モデル衣装 ＆ キャラ強化素材アイテムもGET可能！
★６【ボスとしての資質】古川修 を筆頭に、報酬大量GETを目指しアンリミを遊びつくせ！
◆ ゲーム内購入よりデニゴット増量【アプリペイ ストア】好評営業中！
今ならアプリペイ登録後、コード入力で、スタミナ回復ドリンクを「最大３０個」ＧＥＴできる！
さらに【アプリペイ】なら、ゲーム内よりお得にアイテムを購入可能！
「アンリミ」をさらに楽しむなら 【アプリペイ】をお見逃しなく！
★ スタミナ回復ドリンク×10個 が もらえる ★
プレゼントコード は コチラ！
⇒ プレゼントコード第１弾：UnlimitedGift
⇒ プレゼントコード第２弾：ONEHALFYEAR
⇒ プレゼントコード第３弾：SECONDANNIV
※アプリペイにログインし、上記のコードを入力してプレゼントを受け取って下さい。
※プレゼントの「スタミナ回復ドリンク×10個」は、お1人様1回まで となります。
▼ アプリペイ公式ストアはコチラ！ ▼
https://app-pay.jp/app/cxw-unlimited
◆ 原作『クローズ』『WORST』の 手に汗握るド迫力バトルが楽しめる
【クローズ×WORST UNLIMITED】
『クローズ』『WORST』の最強キャラたちが激突！
魂震える ❛シネマティックバトル’ がスマホゲームで炸裂！
ド迫力の必殺技で戦局を熱く制し、原作では見られなかったドリームチームで勝ち上がれ！
▼【iOS版 Android版 アプリ配信について】▼
◆App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id6475380876?mt=8
◆Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sonicpowered.battle.unlimited.cxw
▼ 公式SNSはコチラ ▼
・X(旧Twitter)
https://x.com/cxw_unlimi_pr
https://www.instagram.com/cxw_unlimi_pr/
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◆製品情報
タイトル名 ：クローズ×WORST UNLIMITED
対応プラットフォーム ：App Store / Google Play
ジャンル ：シネマティックバトルゲーム
利用料金 ：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
配信日 ：iOS / Android：2024年4月10日
著作権表記 ：(C)高橋ヒロシ (秋田書店) 1991 (C)2026 Sonic Powered Co.,Ltd.
公式ホームページ ：https://unlimited.spgames.jp
◆お問い合わせ
株式会社ソニックパワード
〒460-0021
愛知県名古屋市中区平和1丁目1番10号
Web Site：https://www.sonicpowered.co.jp/index.html