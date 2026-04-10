WALLHACK、「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」公式コラボレーションガラスマウスパッド 2026年4月21日（火）事後通販開始。4月15日（水）には池袋にて上映会イベントを開催

SkyPAD ApSSP-005 Ghost in the Shell '95

WALLHACK（会社名：SkyaPAD ApS、本社：デンマーク）は、攻殻機動隊横断展「 Ghost and the Shell」にて先行販売・売切れとなっていた、士郎正宗原作、1995年に公開された押井守監督によるアニメ映画「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」とのコラボレーションガラスマウスパッドとゲーミングアームスリーブの公式ウェブサイトでの事後通販を4月21日（火）より開始いたします。

また、2026年4月15日（水）には、東京・池袋HUMAXシネマズにて劇場版「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の上映会を開催いたします。

ガラスマウスパッドが映し出す攻殻機動隊の世界。アート作品としても楽しめるプレミアムな１品

薄さ2.5mmの薄型強化ガラス表面に攻殻機動隊の代名詞とも言える草薙素子が飛び降りるシーンを大胆に配した大判ガラスマウスパッドは、プロ仕様の表面性能とアートピースとしての美しさを兼ね備えたプレミアムな製品となっています。

SP-005 Ghost in the Shell '95 製品イメージSP-005 Ghost in the Shell '95 製品イメージ

コラボレーションのためにデザインされたパッケージには、攻殻機動隊のシーンを使用した特別なステッカー同梱し、開封体験を通じて映画の世界観を味わえるデザインに。

SP-005 Ghost in the Shell '95 製品イメージSP-005 Ghost in the Shell '95 商品内容物

また、ロゴを大胆に配したゲーミングアームスリーブも同時販売。魅せるためのアイテムでこだわりのゲーミングデバイス環境を彩ります。

4月15日（水）、池袋HUMAXシネマズにて劇場版「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」特別上映会開催

Pro Sleeve Ghost in the Shell '95 グローブタイプPro Sleeve Ghost in the Shell '95 グローブタイプPro Sleeve Ghost in the Shell '95 グローブタイプPro Sleeve Ghost in the Shell '95 クラシックタイプPro Sleeve Ghost in the Shell '95 クラシックタイプ

公式サイトの販売開始に合わせて、2026年4月15日（水）、東京・池袋HUMAXシネマズにて劇場版「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」の特別上映会を開催いたします。上映は19:30開演（開場189:00）、完全無料招待制となっております。参加はチケットサイトから申し込みいただいた方から抽選でご招待。イベント当日は本コラボ製品の実物展示や製品が当たる抽選会も実施予定。チケットはLivePocket（https://livepocket.jp/e/wallhack2026）にて4月11日（土）23：59まで申込受付中です。

＜上映会イベント概要＞

開催日時：2026年4月15日（水） 開場 19:00 ／ 開演 19:30～

会場：池袋HUMAXシネマズ シネマ2（東京都豊島区東池袋1-22-10 ヒューマックスパビリオン 池袋サンシャイン60通り6F・8F）

上映作品：劇場版「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」

入場料：無料招待制※

申込方法：LivePocket（https://livepocket.jp/e/wallhack2026）よりお申し込みください。

申込期間：2026年4月11日 23:59まで

※応募者多数の場合は抽選となります。

抽選発表：2026年4月13日

＜その他コンテンツ＞

製品展示：本コラボ製品を実物展示

抽選会：本コラボ製品が当たる抽選会を実施予定

製品仕様

ガラスマウスパッド

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166362/table/4_1_743acbe98e51e5b74bf39673efc95777.jpg?v=202604110951 ]

ゲーミングアームスリーブ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166362/table/4_2_84dffdb41e73a12811bfe6ae16a68a3c.jpg?v=202604110951 ]

※掲載商品の価格は為替変動の影響により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

【企業情報】

WALLHACK（SkyPAD ApS）

本社：デンマーク・コペンハーゲン

代表取締役：Rasmus Weber Fredholm

デンマーク発のWALLHACKは従来のゲーム業界の枠を超え、徹底したパフォーマンス設計と妥協のないデザインを追求するゲーミングギアブランドです。デンマーク北欧デザインと細部へのこだわりにより、プレイヤーが常にプレイに集中し、最高のパフォーマンスを発揮できる製品を提供します。世界のトッププロeスポーツ選手たちに選ばれる、信頼の品質を実現しています。

ホームページ：https://wallhack.com

公式X：https://x.com/WALLHACK_JP

【お客様からのお問い合わせ先】

WALLHACK Support

E-mail： support@wallhack.com