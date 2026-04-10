世界初！『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』より、「草薙素子」の等身大フィギュアが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、「ライフスケールマスターライン」の新製品として、TVアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』に登場する「草薙素子」の等身大フィギュアをリリースいたしました。予約受付は2026年4月10日から開始。発売は2027年3月頃を予定しています。

◆製品ページ ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/gitssac-motoko-kusanagi-lsgits-01s.html

若さと情熱を宿す表情。毅然としたポージング。

西暦2030年の“少佐”が、世界初の等身大フィギュアに

2002年に初のTVアニメシリーズとして放映された、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』。電脳化した近未来の世界観を広く浸透させ、意欲的な続編も生み出した記念碑的作品から、「草薙素子」がライフスケールマスターラインに登場。

若さと情熱を感じさせる、西暦2030年の“少佐”--神山健治監督が生み出し、田中敦子さんらと育んだ草薙素子像を世界初の等身大で立体化しました。

身長168cmという公式設定に準じたサイズが可能にするリアルな造形・彩色技術により、リーダーとしての矜持が滲み出るポージング、内に秘めたゴーストの気配を余すところなく映し出しています。

浮かび上がる文字まで表現した緋色のカメラアイ。

斜め前に下がるショートヘアの毛流れ。

聡明な表情が浮かぶ頭部は、義体の人工的なニュアンスをわずかに込めつつ練り上げたものです。

美しいプロポーションを形成する体幹と四肢も同様で、

精巧なセブロC-26Aがその圧倒的な戦闘能力を一層際立たせます。

さらに愛用のジャケットは脱着が可能。

上質なファブリック素材の艶と質感を纏わせる。

軽快な姿でよりアクティブな場面を演出する。思いのままにディスプレイを創り出してください。

世界限定50体のボーナス版には、「セブロ M-5」を握った右手を追加しました。

第1話冒頭の印象も強いハンドガンが、キービジュアルをより鮮明に浮かび上がらせます。

またベースにあしらった公安9課のシンボルマークも、抑制のきいたシルバーで彩色。クールな雰囲気を演出します。

アニメ制作30周年に贈る、世界初となる草薙素子の等身大フィギュア。西暦2030年の記憶、そして繋がる過去と未来を伝えます。

◆製品ページ ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/gitssac-motoko-kusanagi-lsgits-01s.html

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

ライフスケールマスターライン

攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子 ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\1,320,000（税込）

発売時期 ：2027年3月頃

シリーズ ：攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX

フォーマット：ライフスケールマスターライン

サイズ：1/1

全高:174cm 全幅:74cm 奥行:72cm（ベース含む）

素材 ：FRP・布・金属等

製品仕様・付属品：

・右手×1（セブロC-26A）

・ジャケット（脱着式／脱着式）

・特製ベース

・ボーナス特典：右手×1（セブロM-5）

権利表記 ：(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/