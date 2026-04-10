Gramicci for DOORS 「ONE BOX PLEATS SK」が登場！

株式会社アーバンリサーチ

毎シーズン好評の「Gramicci」とURBAN RESEARCH DOORSによる別注から、新作の「ONE BOX PLEATS SK」が登場。

今回は、これまでの別注で採用したことのないコットン生地を使用し型から制作した、特別な一着に仕上げました。

フロントには大きなタックを施し印象的なデザインに。裾にかけて広がるAラインシルエットが、大人のスタイリングにも取り入れやすくバランスの良い丈感も魅力です。

後ろポケットにはGramicciのロゴをさりげなくあしらい、バックスタイルのアクセントに。デイリーに取り入れやすく、飽きのこないデザインで長く愛用できるGramicciのスカート。この春、ワードローブに加えてみてはいかがでしょうか。

別注ONE BOX PLEATS SK

品番：DWB4-GLSK6S2044

価格：\14,850 (税込)

カラー：GRAY / NAVY / SAND

サイズ：ONE

【発売日】

2026年4月10日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.163863103.1870263031.1775727546-604587.1723687207)

※ オンラインストアでの販売は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

Gramicci（グラミチ）

1982年、カリフォルニアの小さなガレージで産声をあげる。アメリカ・カリフォルニア州中部に位置するヨセミテ国立公園。ロッククライマーの聖地である、このヨセミテで生まれたのが、『Gramicci』である。

1970年代、アメリカで “ストーンマスター” と呼ばれ、ヨセミテロッククライミングをリードしてきた一人のロッククライマー、マイク・グラハム氏が、当時のクライミングウェアにはなかった、180度自然な開脚を可能にした「ガゼットクロッチ」や片手で調整できる「ウェビングベルト」など画期的なディテールを開発。1982年、これら独自の手法と機能を盛り込んだ『Gramicci』のクライミングパンツはカリフォルニアの小さなガレージでその産声を上げた。

『Gramicci』の考案したデザイン、そして数多くのディテールは、クライミングパンツにおけるひとつの完成形であり、多くのブランドがこのディテールを取り入れている。

> Gramicci オフィシャルサイト(https://gramicci.jp/f/about)

> Gramicci 公式Instagram(https://www.instagram.com/gramicci_jp/)