【横浜エクセレンス】スティーブン・ハート選手 契約満了のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。

この度、横浜エクセレンスでは、「#4 スティーブン・ハート」選手との契約が満了となりましたのでお知らせいたします。



なお、「#4 スティーブン・ハート」選手は引き続きサポートスタッフとしてチーム練習には参加し、ホーム戦での帯同も予定しております。

スティーブン・ハート Stephen Hurt#4 スティーブン・ハート

【番号】4

【ポジション】PF

【身長・体重】210cm・121kg

【生年月日】1993年4月18日

【出身地】アメリカ



【経歴】

カンザス州立大学

2016-17 ラプアン・コリコブラト(フィンランド)

2017 ホプシ・ポルゼラ(スロベニア)

2017-18 アル・ラヤン・ドーハ(カタール)

2018-19 CLSナイツ・スラバヤ(インドネシア)

2019 ヤロヴァ・グループ・ベレディエ・スポル(トルコ)

2019-20 山形ワイヴァンズ

2020-21 青森ワッツ

2021-22 アル・イテハド・マナマ(バーレーン)

2022 シラキューススタリオンズ(アメリカ)

2022-23 サマヒージ・マナマ(バーレーン)

2023-23.10 金沢武士団

2024 エラン・パシフィック・シーザー・スラバヤ(インドネシア)

2024-25 IHC エイプス(モンゴル)

2024-25 ジョホール・サザン・タイガース(マレーシア)

2024-25 サドベリー・ファイブ(カナダ)

2025-26 アル・サラーム(サウジアラビア)

2026.02-04 横浜エクセレンス

選手 コメント

I enjoyed and appreciate my time with the team.

I’m also looking forward to watching the teams success the rest of the regular season and in the playoffs.

Thank you to the EXCELLENCE fans for all the support as well!



クラブでの時間は楽しかったですし、クラブに感謝しています。

そして残りの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」での成功を期待しています。

エクセレンスのファン(EXs)の皆さん、応援ありがとうございました！

石田剛規 GMコメント

スティーブン・ハート選手との契約が満了となりました。

短い期間でしたが多大な貢献をしてくれたスティーブンには本当に感謝をしています。準備期間が無い中でも、これほどまでにフィット出来たのは、彼の高いバスケIQとプロ意識の高さ、誰からも愛される人間性によるものと感じています。



契約は満了となりましたが、サポートスタッフとしてクラブに残り、一丸となってシーズン最後まで共に戦い抜きます。

引き続き横浜エクセレンスの応援をよろしくお願いいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gCXxAfiXh6w ]

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。