桐山照史のライフスタイルブランド「F BULL’S」初の実店舗『F BULL’S Cafe』誕生。ドッグフレンドリーな空間で、限定アイテムとこだわりのカフェメニューを展開！！

『F BULL’S Cafe』東京・中目黒に2026年4月15日（水）にグランドオープン

株式会社ぶるず

株式会社ぶるず（代表取締役：桐山照史）は、ライフスタイルブランド「F BULL’S」初の実店舗となる『F BULL’S Cafe』を東京・中目黒に2026年4月15日（水）にグランドオープンいたします

『F BULL’S Cafe』は、ブランドの世界観をリアルに体感できる初の拠点として、アパレル・雑貨の販売とカフェを融合させた新しいスタイルの店舗です。

店内では、「F BULL’S」の店舗限定商品を購入できるほか、

看板メニューのキューバサンド、オリジナルカステラ、数量限定のフレンチトーストなど、こだわりの詰まったカフェメニューを提供します。

さらに、愛犬と一緒に過ごせるドッグフレンドリーな空間として、人と犬が自然に同じ時間を楽しめる、新たなライフスタイルの場を提案。ブランド初の実店舗として、アパレル、食、空間体験を横断しながら、「F BULL’S」ならではの魅力を発信してまいります。

ブランド初のリアル拠点として、店舗限定アイテムの販売と飲食体験を掛け合わせた新たな展開を目指します。

店舗限定商品（一部）

◇開発背景

は、桐山照史が2025年夏に立ち上げたライフスタイルブランドです。これまでECを中心に展開してきたブランドの世界観を、より立体的に、より日常に近いかたちで届けたいという想いから、今回初の実店舗となる『F BULL’S Cafe』のオープンに至りました。

本店舗では、従来のアパレル販売にとどまらず、飲食・雑貨・空間演出まで含めてブランドを体感できる場所を目指しています。

店舗限定のアパレル商品や雑貨の販売に加え、カフェではキューバサンドやこだわりのF BULL'S Cafeブレンドコーヒー、ブランドのアイコンである［フレンチブルドッグ］を形どったキャラクターの特注の鉄板型で作ったオリジナリティを感じられるベビーカステラなどを展開。

さらに、愛犬家の方々にも心地よく過ごしていただけるよう、ドッグフレンドリーなカフェとして設計することで、幅広いお客様に向けた新たな交流拠点づくりを進めてまいります。店舗限定商品や雑貨の販売、オリジナルコーヒー豆や食物販の展開も今後想定されており、ブランド体験を多面的に広げて行く構想です。

◇店舗の特徴

「F BULL’S」初の実店舗として、ブランドの世界観をリアルに体感

『F BULL’S Cafe』は、「F BULL’S」初のリアル拠点です。ECでは伝えきれなかったブランドの空気感や世界観を、実際の空間、商品、食体験を通じて楽しめる場として展開します。

店内では、店舗限定のアパレル商品や雑貨も販売予定で、ここでしか出会えないアイテムと出会えます。

愛犬と一緒に過ごせるドッグフレンドリーな空間

本店舗は、愛犬と一緒にカフェ時間を楽しめるドッグフレンドリーな空間として展開します。

愛犬家にとって日常使いしやすく、かつ心地よく過ごせる場所を目指し、人と犬が自然に同じ空間を楽しめる新しいライフスタイルを提案致します。

カフェとしての満足感を高める、こだわりのフードとスイーツ

食事メニューなど看板商品のキューバサンドを中心に、ホットサンドやホットドッグ、プレートメニューなどを展開。

スイーツは、オリジナルベビーカステラや数量限定のフレンチトーストなど、見た目にも気分が上がるメニューを用意し、モーニングからランチ、カフェタイムまで幅広いシーンで利用できる店舗を目指します。

F BULL’Sらしい空気感を表現した空間デザイン

店舗空間は、F BULL’Sのイメージカラーであるホワイトとミントブルーを基調に、ウッドやタイルの温かみを加えた、爽やかで上品な雰囲気を構想。西海岸のような陽気さと、中目黒の街に馴染む上質さを兼ね備えた空間で、気持ちよく過ごせる居心地のよさを演出します。

◇商品詳細

キューバサンドフードメニュー

『F BULL’S Cafe』の看板メニューのひとつが、キューバサンドです。

オリジナルのローストプルドポーク、ハム、ピクルス、チーズ、特製マスタードソースを組み合わせた満足感のある一品で、ブランドを代表するフードメニューとして提供予定です。

ほかにも、ツナメルトサンド、ハムしそチーサンド、ささみカツサンド、フィッシュサンド、タコスサンドなど、食べ応えのあるホットサンドメニューを多数用意。

ホットドッグやタコライスプレートなども取り揃え、食事利用にも応える構成となっています。

ストロベリーフレンチトーストスイーツメニュー

スイーツはF BULL'Sらしさを感じられる ブランドのアイコンでもある［フレンチブルドッグ］を形どったオリジナルベビーカステラやカステラパフェを筆頭に

カフェタイムの目玉商品として、数量限定のフレンチトーストも提供（１４時から提供開始）。プレーンのほか、ブルーベリー、チョコバナナ、抹茶、キャラメルなど、気分に合わせて楽しめるラインナップを用意し、午後の時間帯を彩ります。

ドリンクメニュー

ドリンクは、F BULL'S Cafeブレンドコーヒーやカフェラテをはじめ、キャラメルラテ、沖縄黒糖ラテ、抹茶ラテ、紅茶、レモネードなど幅広く展開。

見た目にも鮮やかな、もみもみシェイクも展開し午後のひと時を飾ります。

モーニング、ランチ、カフェ利用のいずれにも寄り添う構成で、日常使いしやすい一杯を提供します。アルコールメニューも一部用意し、時間帯に応じた楽しみ方を提案します。

ドッグメニュー

愛犬と一緒に来店できる店舗として、わんちゃん向けのメニューも展開。チキンプレートやワンちゃん専用のオリジナルソーセージとパンを使った、わんこドッグに加え、F BULL’S パプチーノなど、愛犬とのカフェ時間をより楽しくするメニューを揃えます。

◇オーナーメッセージ

初めまして、桐山照史です。

この度私が手掛けていますワンちゃんをモチーフにしたアパレルブランドF BULL’Sから『F BULL’S Cafe』をオープンする運びとなりました。

私自身もフレンチブルドッグと生活をしていてワンちゃん達がいる生活にとても幸せを感じています。

そんなワンちゃんも一緒に来店できるお店をいつかオープンさせたいという夢の一つを今回叶えることが出来ました！

勿論ワンちゃん居ないお客様も大大大歓迎です。

パンやソーセージの原料から、オリジナルカステラなど細かい所まで桐山のこだわりを凄く詰め込みました。

モーニングからスタートし、私自身イチオシの当店オリジナルパッケージにお入れしたテイクアウトもご用意しております。

お客様に明日も来たいな。と思ってもらえるお客様の生活の一部になって頂けるようなカフェタイムを楽しんでいただけるお店を目指しています。

最後になりますが

ご来店頂くお客様、大切なご家族のワンちゃん、そして働いてくれるスタッフさん

F BULL’S Cafeに関わる全ての方が少しでも笑顔になれるそんなお店になりますよう努力してまいります。

関係各所の皆様

F BULL’S Cafeをどうぞよろしくお願い致します。

桐山照史

〈店舗概要〉

店舗名：F BULL’S Cafe

グランドオープン日：2026年4月15日（水）

住所: 〒153-0061

東京都目黒区中目黒３丁目6-2中目黒F・Sビル1階

席数:20席

営業時間：8:00～19:00

定休日:水曜日(祝日の場合振替)、年末年始

運営会社：株式会社ぶるず

代表取締役：桐山照史

業態：ドッグフレンドリーカフェ／アパレル・雑貨販売

公式instagram: ＠fbullscafe(https://www.instagram.com/fbullscafe_official?igsh=MWh6bDNpaWZhcTc2bg==)

運営監修：株式会社and INFINITY’s [代表取締役:安藤成子]