茨城県水戸市とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、茨城県水戸市（以下、水戸市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で296箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

■協定の狙い

水戸市は、循環型社会形成のため、ごみの発生抑制や再資源化及びリユースに総合的に取組んでおります。特にリユースは水戸市のごみ処理に関する最優先事項の一つとして、市民に向けて一定の情報提供を行なっています。しかしながら、家庭ごみ排出量は減少傾向にあるものの、国の目標と比較すると未だに多く、ごみ処理費用も近年の人件費・燃料費等の高騰で増加傾向にあります。このたび、水戸市内でのリユースの更なる促進を目指すべく、当社と協定を締結することとなりました。

■活動内容（2026年4月10日現在※）

水戸市の公式HPで「捨てずに譲る」という選択肢を住民に啓発し、リユース意識を向上させることによって、ごみの排出を抑制します。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

■自治体との連携によるリユース促進

2026年4月10日時点で296箇所の自治体と協定や覚書を締結し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。自治体との連携の取組はこちらをご覧ください。

https://jmty.co.jp/lp/municipality/

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h