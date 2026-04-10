世界1,000校・10万人以上の教育者を変革したコーチング心理学の世界的権威 クリスチャン・ヴァン・ニューワーバーグが来日 『「聞く」ということのすべて』発売記念 ご取材会のご案内

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は、コーチング心理学の世界的権威であり、世界1,000校以上で10万人以上の教育者の育成に関わってきた研究者クリスチャン・ヴァン・ニューワーバーグ氏の来日に合わせ、2026年4月21日（火）に報道関係者向け取材会を開催いたします。

同氏の最新作『RADICAL LISTENING 「聞く」ということのすべて』（4月24日発売）は、ポジティブ心理学とコーチング研究に基づき、対立や分断が深まる社会における「対話の技術」を体系化した一冊です。

近年、日本でも経済不安や社会の分断意識が高まるなか、「相手を論破するコミュニケ ション」ではなく、「相手の視点を理解する対話」の重要性が改めて注目されています。 本ご取材会では、欧米と日本の文化比較を踏まえながら、分断が進む社会で必要となる「聞く力」について著者本人に直接ご取材いただけます。

●日本社会でも広がる「分断」と「不安」――対話はどこまで可能か

シンクタンクNIRA総合研究開発機構の調査によると、日本社会では近年、社会不安や政治的不信が広がっています。 ポピュリスト志向を持つ人は2024年の23％から増加し約26％にのぼり、日本経済が「悪くなっている」と感じる人は62％、5～10年後の経済見通しを「悪化」と予測する人は64％に達しています。また、在留外国人の増加について「治安が悪くなる」と考える人は61％にのぼるなど、社会不安の高まりが排外的な意識につながる可能性も指摘されています。

こうした不安の背景には、異なる立場の人々が互いを否定し合う「分極化」を生みやすい土壌があることも指摘されています。

ニューワーバーグ氏は著書の中で、こうした社会状況の裏には「自分の考えが正しいと信じすぎる“知的過信”」があると指摘します。

その状況を乗り越える鍵として提案されるのが、相手の視点を理解するための「ラディカル・リスニング（深い傾聴）」です。 本書は、単なるコミュニケーションスキルではなく、「経済不安が生む心の分断をどう溶かすか」という社会的課題にも効く実践的アプローチを、「聞くということ」を通し提示しています。

【出典】https://www.nira.or.jp/paper/research-report/2025/122507.html

●ご取材会のご案内

2026年4月21日（火）にクリスチャン・ヴァン・ニューワーバーグ氏来日取材会を実施いたします。本ご取材会では、いま日本社会に必要な“対話の技術”について語ります。

ご取材を希望される方はメールにてお問い合わせください。

▼開催概要

クリスチャン・ヴァン・ニューワーバーグ氏 来日取材会

日時：2026年4月21日（火）

会場：ディスカヴァー・トゥエンティワン本社

▼ご取材可能事項（例）

● 分断社会に必要な対話の技術

社会の分極化を乗り越える「ラディカルリスニング」とは

● 組織・リーダーシップに必要な「聞く力」

心理的安全性を育むリーダーの聞き方

なぜ多様性の高いチームほど「聞く力」が重要なのか

● 日本社会へのメッセージ

分断の時代に日本社会が学べること

▼取材可能対象者

クリスチャン・ヴァン・ニューワーバーグ（Christian van Nieuwerburgh）

コーチングおよびポジティブ心理学の教授。 RCSI（アイルランド王立外科医学院）ポジティブ心理学・健康センターに所属。メルボルン大学ウェルビーイング科学センターのプリンシパルフェロー、グロース・コーチング・インターナショナルのグローバルディレクターも務める。

これまでに、ロンドン大学東部校（UEL）でコーチング心理学の教授、ヘンリー・ビジネススクールでコーチングの准教授を歴任。 専門は、教育現場でのコーチング、動機づけ、メンタルタフネス、リーダーシップ、ポジティブ心理学。著書多数。また『Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice』の編集長も務める。

日本人の母とベルギー人の父のもと、1971年にレバノンのベイルートで生まれる。 教育機関や医療現場におけるコーチングとポジティブ心理学の統合に関する研究・実践を行い、世界各国で講演やトレーニングを実施している。

▼お申込方法

ご取材を希望される方はメールにて下記を明記のうえ、お問い合わせください。

１.御社名

２.参加者氏名

３.想定質問案

●『RADICAL LISTENING 「聞く」ということのすべて』が新発売！

何も言わなくていい。相手が動き出すから。

――ポジティブ心理学とコーチングが明かす、 表面的なスキルを超えた「真の対話」を導く傾聴の全技法。

・1on1やフィードバックで「傾聴が大事」と言われるが、どうすればいいかわからない

・相槌やオウム返しなどのスキルを使っているのに、相手の「本音」が見えてこない

・会話がいつも「雑談」で終わってしまい、相手に変化が起きないことに閉塞感を覚える

・パートナーや親子関係でも通用する、一生モノのコミュニケーション術を学びたい

心理的安全性の重要性が叫ばれる今、リーダーに求められる「聴く力」のハードルはかつてないほど高まっています。

しかし、多くの手法は形だけに留まり、肝心の「なぜ聞くのか」 という意図が抜け落ちていました。

本書は、コーチング心理学の教授であるクリスチャン・ヴァン・ニューワ―バーグ氏と、「ポジティブ心理学のインディ・ジョーンズ」と称されるロバート・ビスワス＝ディーナー氏の共著による、科学的根拠に基づいた傾聴の体系的なメソッドです。

単なるスキルの羅列ではなく、「聞き手の意図」を明確にすることで、これまで以上に深く有益な対話を実現し、相手の主体的な変化を促す「構造的な傾聴技術」を公開します。

▼書籍情報

タイトル：RADICAL LISTENING 「聞く」ということのすべて

発売日：2026年4月24日（金）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：四六判／328ページ

ISBN：978-4799332719

定価：2,200円

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