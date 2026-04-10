次世代電池技術「準固体電池」採用 PD20W対応の高安全・高性能モバイルバッテリーを発売

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、次世代電池技術として注目される準固体電池を採用した「PD20W 準固体電池モバイルバッテリー」シリーズを発売中です。

本製品は、高い安全性と信頼性を特長とする準固体電池を採用し、USB Power Delivery（PD）最大20Wの急速充電に対応。日常使いから出張・旅行、防災用途まで、幅広いシーンで安心して使用できるモバイルバッテリーです。

特設Webページはこちら : https://tamadenco.co.jp/semisolid_mobilebattery(https://tamadenco.co.jp/semisolid_mobilebattery)

●次世代電池「準固体電池」を採用

高い安全性と安定した性能を実現

本シリーズには、電解質の一部に固体材料を用いた準固体電池を採用。

従来の液系リチウムイオン電池と比較し、安全性・耐久性の向上が期待されます。

日常的に持ち運ぶモバイルバッテリーとして、安心感を重視した設計です。

これにより、スマートフォンやタブレットなどの充電を、より安全かつ安定して行うことが可能です。

●PD20W対応でスマートフォンをスピーディーに充電

USB Power Delivery（PD）に対応し、最大20W出力を実現。

対応するスマートフォンやガジェットをスピーディーに充電でき、忙しい外出先や移動中でも快適に使用できます。

●用途に応じて選べる2容量・4モデル展開

持ち運びやすさを重視した5,000mAhモデルと、外出や出張でも安心の10,000mAhモデルをラインアップ。それぞれブラック / ホワイトの2色を用意しました。

製品ラインアップ

TLP156UCK：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 5000 ブラック

TLP156UCW：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 5000 ホワイト

TLP157UCK：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 10000 ブラック

TLP157UCW：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 10000 ホワイト

●シンプルで使いやすいデザイン

カラーは、ビジネスからプライベートまで使いやすいブラック／ホワイトの2色展開。

シンプルで無駄のないデザインにより、性別や年齢を問わず幅広いユーザーにおすすめです。

◼︎製品画像

TLP156UCK / TLP156UCW（5000）

TLP157UCK / TLP157UCW（10000）

パッケージ画像

TLP156UCKTLP156UCWTLP157UCKTLP157UCW

◼︎仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/77_1_3b84992c1ff93ed168fd40116803b1f9.jpg?v=202604100851 ]

◼︎製品詳細

＜5,000mAh / ブラック＞

型番：TLP156UCK

価格：オープン価格

URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp156uck/

＜5,000mAh / ホワイト＞

型番：TLP156UCW

価格：オープン価格

URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp156ucw/

＜10,000mAh / ブラック＞

型番：TLP157UCK

価格：オープン価格

URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp157uck/

＜10,000mAh / ホワイト＞

型番：TLP157UCW

価格：オープン価格

URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp157ucw/

◼︎販売情報

販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など

多摩電子工業ダイレクト：

TLP156UCK / TLP156UCW（5000）

https://shop.tamadenco.co.jp/product/tlp156uc/

TLP157UCK / TLP157UCW（10000）

https://shop.tamadenco.co.jp/product/tlp157uc/