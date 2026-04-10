次世代電池技術「準固体電池」採用 PD20W対応の高安全・高性能モバイルバッテリーを発売
多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、次世代電池技術として注目される準固体電池を採用した「PD20W 準固体電池モバイルバッテリー」シリーズを発売中です。
本製品は、高い安全性と信頼性を特長とする準固体電池を採用し、USB Power Delivery（PD）最大20Wの急速充電に対応。日常使いから出張・旅行、防災用途まで、幅広いシーンで安心して使用できるモバイルバッテリーです。
特設Webページはこちら : https://tamadenco.co.jp/semisolid_mobilebattery(https://tamadenco.co.jp/semisolid_mobilebattery)
●次世代電池「準固体電池」を採用
高い安全性と安定した性能を実現
本シリーズには、電解質の一部に固体材料を用いた準固体電池を採用。
従来の液系リチウムイオン電池と比較し、安全性・耐久性の向上が期待されます。
日常的に持ち運ぶモバイルバッテリーとして、安心感を重視した設計です。
これにより、スマートフォンやタブレットなどの充電を、より安全かつ安定して行うことが可能です。
●PD20W対応でスマートフォンをスピーディーに充電
USB Power Delivery（PD）に対応し、最大20W出力を実現。
対応するスマートフォンやガジェットをスピーディーに充電でき、忙しい外出先や移動中でも快適に使用できます。
●用途に応じて選べる2容量・4モデル展開
持ち運びやすさを重視した5,000mAhモデルと、外出や出張でも安心の10,000mAhモデルをラインアップ。それぞれブラック / ホワイトの2色を用意しました。
製品ラインアップ
TLP156UCK：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 5000 ブラック
TLP156UCW：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 5000 ホワイト
TLP157UCK：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 10000 ブラック
TLP157UCW：PD20W 準固体電池 モバイルバッテリー 10000 ホワイト
●シンプルで使いやすいデザイン
カラーは、ビジネスからプライベートまで使いやすいブラック／ホワイトの2色展開。
シンプルで無駄のないデザインにより、性別や年齢を問わず幅広いユーザーにおすすめです。
◼︎製品画像
TLP156UCK / TLP156UCW（5000）
TLP157UCK / TLP157UCW（10000）
パッケージ画像
TLP156UCK
TLP156UCW
TLP157UCK
TLP157UCW
◼︎仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/77_1_3b84992c1ff93ed168fd40116803b1f9.jpg?v=202604100851 ]
◼︎製品詳細
＜5,000mAh / ブラック＞
型番：TLP156UCK
価格：オープン価格
URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp156uck/
＜5,000mAh / ホワイト＞
型番：TLP156UCW
価格：オープン価格
URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp156ucw/
＜10,000mAh / ブラック＞
型番：TLP157UCK
価格：オープン価格
URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp157uck/
＜10,000mAh / ホワイト＞
型番：TLP157UCW
価格：オープン価格
URL：https://tamadenco.co.jp/product/tlp157ucw/
◼︎販売情報
販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など
多摩電子工業ダイレクト：
TLP156UCK / TLP156UCW（5000）
https://shop.tamadenco.co.jp/product/tlp156uc/
TLP157UCK / TLP157UCW（10000）
https://shop.tamadenco.co.jp/product/tlp157uc/