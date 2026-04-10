全国540拠点以上のコワーキング連携×マッチングアプリ『BizSPOT』が会員数30万人突破。リアルとデジタルを融合した新たなビジネスプラットフォームへ

株式会社アクセア

情報加工、ビジネスサポート事業を展開する株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田忠司、以下アクセア）が提供する、ビジネスマッチング×コワーキングスペース連携アプリ

「BizSPOT（ビズスポット）」の累計会員数が、30万人を突破したことをお知らせいたします。

■ サービス開始から5年での30万人突破

「BizSPOT」は2021年のサービス開始以来、ビジネスパーソンの「働く場」と「つながる場」を統合した新しいインフラとして展開してまいりました。

特化型のビジネスマッチングアプリとして、開始から5年で30万人の会員基盤を構築したことは、国内でも有数の成長スピードとなります。現在では、1日平均300名以上の新規ユーザーが登録する規模に成長しており、マッチングの基盤として十分な規模を持つ、国内でも有数のビジネスコミュニティへと発展しています。

■ 成長を牽引した「リアル×デジタル」の独自モデル

一般的なマッチングアプリがオンライン完結型であるのに対し、BizSPOTは全国の「アクセアカフェ」というリアルな拠点を有していることが最大の特徴です。

１．アクティブユーザーの質と量

実際にワークスペースを利用する現役のビジネスパーソン、フリーランス、経営者が集まるため、マッチングの質が高く、5年間で30万人という規模に到達したことで、多種多様な専門スキルを持つ人材同士の出会いが日常的に発生しています

２．利便性による継続利用

QRコードによるスマートな入退店・決済機能に加え、会員限定の店舗利用料割引やプリントサービスの優待など、実務に直結するメリットを提供することで、一時的な登録に留まらないアクティブ率を維持しています

３．「つながる場」としてのリアル拠点への快適なアクセス環境

アクセアは現在、国内外に140店舗以上の直営店舗を展開しており、さらにアクセアカフェの加盟店は400拠点以上に広がっています。これらのリアル拠点とBizSPOTを連携させることで、オンラインとリアルを融合したビジネスプラットフォームを構築しています

■ BizSPOTの主要機能

・ビジネスマッチング：職種、スキル、エリアによるユーザー検索、メッセージ、掲示板機能

・スマート受付・決済：全国の提携スポット（コワーキングスペース）でのQRチェックイン・自動決済

・ビジネスSNS：タイムライン、グループ、カレンダー機能による情報発信とスケジュール管理

・会員特典：アクセアカフェ利用料割引、セルフコピー等のプリントサービス優待

■ 今後の展開

会員数30万人という強固なプラットフォームを基盤に、今後はマッチング精度のさらなる向上や、法人向けシェアプランの拡充、国内外での提携スポット拡大を加速させます。ビジネスパーソンがより効率的に、かつ新たな機会を得ながら働ける環境を構築してまいります。

【アプリ概要】

名称：BizSPOT（ビズスポット）

サービス開始：2021年

内容：ビジネスマッチング、コワーキングスペース受付決済、ビジネスSNS

価格：ダウンロード無料（一部有料サービスあり）

公式サイト：https://spot.accea.co.jp/

【株式会社アクセアについて】

所在地：東京都千代田区麹町2-4-11

URL：https://www.accea.co.jp/