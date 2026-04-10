【ＢＳ日テレ】三国志最大の頭脳戦、天才軍師・司馬懿が動く。総製作費68億円！歴史超大作ドラマ 中国時代劇「三国志～司馬懿 軍師連盟～」4月13日（月） ひる12時放送スタート！

株式会社ＢＳ日本激動の三国時代に翻弄された軍師・司馬懿の生き様を軸に、莫大なスケールで描く“新・三国志”

ＢＳ日テレでは、4月13日（月） ひる12時より中国時代劇「三国志～司馬懿 軍師連盟～」を放送いたします！

本作は、総製作費68億円、中国歴史ドラマ史上最長となる333日の撮影期間をかけて製作された歴史超大作ドラマ。脚本制作だけでも４年を費やした本作は、数々の名作の原型となった中国の歴史書『三国志』を、過去の三国志ドラマとは異なる“新たな視点”から描き出すドラマです！

その視点の軸となる主人公は、三国時代に最大国家として君臨した「魏」において、君主・曹操（そうそう）とその息子・曹丕（そうひ）に仕えた名軍師・司馬懿（しばい）。あの諸葛亮（しょかつりょう）の永遠のライバルで、曹操も恐れていたといわれるほど、知略に長けた男です。本作では、そんな歴史に名を残した男の“知られざる物語”に着目。三国が覇権を争う激動の時代に翻弄されながらも、愛する家族を守るために命を懸けた司馬懿の生き様とともに、ほかの軍師たちや彼らの家族の物語も描きながら、新たな三国志の魅力と面白さを最大限引き出します！

【番組名】

「三国志～司馬懿 軍師連盟～」

【放送局】

ＢＳ日テレ

【放送日時】

4月13日（月） ひる12時～13時

【出演者】

ウー・ショウポー/リー・チェン/リウ・タオ/ユー・ハーウェイ/チャン・チュンニン/ワン・ルオヨン

【あらすじ】

若かりし頃の司馬懿（しばい）は物静かな書生であったが、曹操（そうそう）暗殺の嫌疑をかけられた父親を持ち前の知略で見事救出し、人々の注目を集める存在となる。その天賦の才と『狼顧の相』と言われる 野心的な一面を曹操に認められ、曹操の息子である曹丕（そうひ）に仕える立場となった司馬懿は、曹家の激しい後継者争い巻き込まれ ながらも、曹操亡き後の世継ぎとして曹丕を魏国王の位につかせ、自らも政治力をつけていくのだった。

［クレジット］

(C)CHINA INT'L TV CORPORATION

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関連情報：

ＢＳ日テレ「三国志～司馬懿 軍師連盟～」HP：https://www.bs4.jp/sangokushi/