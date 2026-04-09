主演・大友花恋×共演・船津稜雅（超特急）×桜井玲香木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』第3話場面写真・あらすじ・PR動画解禁！！4月16日（木）21:25～21:54放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、大友花恋が主演を務める木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の第3話を、2026年4月16日（木）21:25～21:54に放送いたします。

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友花恋）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディです。

この度、ドラマ第3話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！

清水課長への誕生日プレゼントであざとく接近する琴音となず奈。清水課長からの意味深な誘いで、ついになず奈が完全リードかと思われたが、事態は思わぬ方向へ――！？

気になる第3話をぜひご覧ください！

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

■第3話場面写真・あらすじ・PR動画

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

【第3話 あらすじ】

「あざとかわいい」、それは隠すことのない、ありのままの私の姿。

松嶋琴音（大友花恋）は、清水将貴（船津稜雅）の誕生日当日に「豆腐ガトーショコラ」をプレゼントし、健康と筋肉を気遣う健気なあざとさで急接近を狙う。しかし、教育係の佐原なず奈（桜井玲香）もまた、清水課長の趣味を押さえた一冊を贈り、大人の余裕で応酬。そんな中、清水課長からなず奈へ「今夜、空いてる？」と意味深な誘いが。ついになず奈が完全リードかと思われたが、事態は思わぬ方向へ――！？

深夜の居酒屋で泥酔し、互いのあざとさの裏に隠した本音をぶつけ合う二人。いつしか敵対心を超えた連帯感に包まれた彼女たちは、翌朝、鏡に映るすっぴんの自分たちを笑い飛ばす。それぞれの「あざとかわいい」を胸に、二人は再び戦場へ…！

【第3話 PR動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wx1vaSWt6SY ]

https://youtu.be/Wx1vaSWt6SY

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】あざとかわいいワタシが優勝

【放送日時】TOKYO MX 毎週木曜21:25～21:54 （TOKYO MX1）

群馬テレビ 毎週木曜23:00～23:30

福岡放送 毎週土曜25:00～25:30

テレビ岩手 毎週日曜25:25～25:55

静岡放送 毎週月曜25:35～26:05

とちぎテレビ 毎週火曜23:30～24:00

【出演】大友花恋 船津稜雅（超特急）・桜井玲香

【オープニング主題歌】AislE『EYES ON ME』（asistobe／B ZONE）

【エンディング主題歌】yosugala『バニバニラ』（TOY’S FACTORY）

【原作】網戸スズ『あざとかわいいワタシが優勝』（DPNブックス）

【脚本】村田こけし

【監督】瀬野尾一、松嵜由衣、大黒友也、祖父江来夢

【制作プロダクション】トータルメディアコミュニケーション

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/azakawa-yusho/

【公式SNS】▼X（@mx_dramania2）

https://x.com/mx_dramania2

▼Instagram（@mx_dramania）

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▼TikTok（@mx_dramania）

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【公式ハッシュタグ】#あざかわ優勝