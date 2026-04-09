LINE WORKS、メジャーアップデートを実施。指定日時にメッセージ送信ができる「送信予約」機能を追加

LINE WORKS株式会社

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、新たに「LINE WORKS」のバージョン4.5をリリースしたことをお知らせいたします。

今回の「LINE WORKS」メジャーアップデートでは、指定日時にメッセージ送信が可能になる「送信予約」機能を新たに追加しました。

尚、本機能は「LINE WORKS」の有償プラン（スタンダードプランおよびアドバンストプラン）の、社内メンバー向けルームで利用が可能です。

機能追加の背景

昨今、様々な業界で働き方の見直しが進む中で、勤務時間外や休日にメールやチャットなどの業務連絡への対応義務を負わない“つながらない権利”への関心が高まっています。

また、事業所の多拠点化や、働き方の多様化によって勤務時間も多様化しており、従業員の心理的負担の軽減や法令・労務リスク低減の観点から、業務連絡を行うタイミングへの配慮はこれまで以上に重要となっています。

一方で、こうした対応は、「必要な連絡を適時に行えない」「連絡漏れが生じる」といった、円滑な業務連絡に支障をきたす要因ともなり得るため、企業・組織としての適切な仕組みやルールの整備が求められます。

今回のアップデートでは、このような背景とユーザーから寄せられた要望を踏まえ、従業員・スタッフの勤務状況や、“つながらない権利”に配慮しながらも、円滑な業務連絡を可能にする「送信予約」機能を追加しました。

LINE WORKSでは従来より、通知のオン／オフを時間帯や曜日別に設定できる「かんたん通知設定」機能を提供しており、勤務状況に応じて受信者側で通知をミュートすることが可能でしたが、本機能を利用することで、受信者側だけでなく、送信者側にとっても負荷の少ない連絡を行うことが可能になります。

「送信予約」機能について

「送信予約」機能は、最短15分後～最大7日後の範囲で、15分単位で指定したタイミング(※)にメッセージを送信できる機能です。1アカウントあたり最大10通の予約に対応しているため、対応期限の一斉周知や、タスクのリマインド通知にも活用できます。

※ 指定可能なタイミングは、毎時00分／15分／30分／45分となります。

利用方法

1.トーク画面内、ボトムシートの「送信予約」をタップします。

2.メッセージを入力します。

3.テキスト入力欄上の「日時設定」をタップします。

4.送信したい日時を選択します。

5.送信ボタンをタップすると、送信予約が完了します。

＊テキスト入力欄上の「予約の確認」をタップすると、予約中のメッセージが確認できます。

＊予約中のメッセージは、送信予定日時まで編集が可能です。

「LINE WORKS」バージョン4.5では、このほかにも複数の機能改善を行っています。

詳細はLINE WORKS株式会社WEBサイトに掲載しております。

URL： https://line-works.com/release-notes/line-works/update-20260409/

「LINE WORKS」とは

チャットやスタンプはもちろん、掲示板、カレンダー、アドレス帳、アンケートなど、現場で活用できる充実したグループウェア機能を揃えたビジネスチャットです。コミュニケーションアプリ「LINE」のような使いやすさを保ちながら独自に開発・提供を行っており、ユーザーの教育も最小限に導入したその日から誰でもすぐに使えます。PCやタブレットのほか、スマートフォンだけでもほとんどの機能が使えるため、オフィスワークだけでなく、拠点や店舗などPCを使う時間の少ない「現場」での活用が進んでいます。無料版、有料版（スタンダード・アドバンスト）があり、無料でもほとんどの基本機能を使うことができ、顧客や取引先など社外とのやりとりにも活用していただけます。

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2018～2025年版」では、2017年度～2024年度まで8年連続で有料ビジネスチャット国内シェアNo.1を獲得しました。

製品ページURL： https://line-works.com/line-works/

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。