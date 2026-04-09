【ご案内】エニタイムフィットネスジャパン　Xアカウントで、「フィットネスタイプ診断」キャンペーンの実施

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年4月10日(金)から、フィットネスタイプ診断コンテンツを展開します。その診断結果をXでシェアして、豪華景品が抽選で当たるキャンペーンを実施します。

■ キャンペーン期間：

2026年4月10日(金) 8:00 ～ 2026年4月23日(木) 23:59

■ 賞品：

フィットネスタイプ診断の結果をXでシェアいただいた方の中から抽選で200名様に、以下の賞品をプレゼントいたします。

Amazonギフトカード 1,000円分

■ 応募方法

【1】エニタイムフィットネスジャパン公式Xアカウント「@Anytime_japan」をフォロー。

【2】22026年4月10日(金) 8:00以降に、エニタイムフィットネスジャパン公式Xアカウントから投稿される対象のポストから、「フィットネスタイプ診断」を実施。

【3】「フィットネスタイプ診断」の結果画面内のシェアボタンから、ハッシュタグ「＃フィットネスタイプ診断」を付けて、Xにポストして応募完了。

■ 応募にあたっての注意

※エニタイムフィットネス会員様・非会員様にかかわらず上記方法で応募できます。

※当キャンペーンの参加には、公開設定のX(旧Twitter)アカウントが必要です。

※ご応募は、13歳以上かつ日本在住の方に限ります。

※必ず応募規約(https://www.anytimefitness.co.jp/application_terms-x_cam_202604_2/)をご確認の上、ご応募をお願いします。

※以下の場合は抽選対象外となりますのでご注意ください。

- 13歳未満又は日本以外に在住の場合- 応募規約に違反した場合- キャンペーン期間外にリポストをした場合- 指定のハッシュタグおよびコメントの記載がない場合- X(旧Twitter)アカウントが非公開設定またはダイレクトメッセージ受信拒否設定の場合- 抽選時に「@Anytime_japan」のフォローを解除していた場合

※当選されたお客様には、X(旧Twitter)ダイレクトメッセージにてご連絡をいたします。

賞品（Amazonギフトカード番号）は、システムを通じて後日送付されます。

ご応募にあたっては事前にダイレクトメッセージの設定をご確認ください。

※公式アカウント「@Anytime_japan」から当選のご連絡をさせていただきます。なりすましアカウントにはご注意ください。

※やむを得ない事情により、予告なく賞品を変更またはキャンペーンを中止させていただく場合がございます。

X公式アカウント

エニタイムフィットネスジャパンXアカウントでは トレーニングをがんばるみなさんを応援していきます！ぜひフォローしてご参加ください。

エニタイムフィットネスジャパン公式X :https://x.com/Anytime_japanANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/