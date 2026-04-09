39インチ5K2Kウルトラワイド有機ELゲーミングモニター「39GX950B-B」と、27インチ5K Hyper Mini LEDゲーミングモニタ―「27GM950B-B」を本日より予約販売開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、5K以上の超高解像度かつ、AIソリューションを搭載したゲーミングモニター新シリーズ「LG UltraGear(TM) evo AI」において、同シリーズ最初の国内販売モデルとして、39インチ5K2K解像度有機ELゲーミングモニター「39GX950B-B」と、27インチ5K解像度Hyper Mini LED採用ゲーミングモニター「27GM950B-B」の発売を決定し、本日2026年4月9日（木）より予約販売を開始します。

当社は、搭載パネルや画面サイズ、解像度などの異なる多様なモニターラインナップを展開しています。中でも有機ELモニターは、有機ELならではの引き締まった黒表現や豊かな色彩表現、高速な応答速度が特長で、ゲームプレイや映像・画像編集作業を一層快適にするものとして好評いただいています。その結果、2025年国内有機ELモニター出荷台数No.1（※1）を獲得するなど、多くの方に選択いただいています。

「39GX950B-B」は、39インチの21:9曲面型5K2K解像度のウルトラワイド(TM)モニターで、LGの最新有機ELパネル（タンデムOLED）を採用。有機ELならではの漆黒の黒再現はもちろん、高輝度かつ精緻な色再現を実現しています。これにより、黒の再現性の高さ、色精度・色再現性の高さが実証されており（※2、3、4、5）、まるで目の前にゲームの中の世界が広がっているかのような臨場感ある表示が可能です。

一方、「27GM950B-B」は、27インチで次世代ディスプレイ技術「Hyper Mini LED」を搭載したIPSパネルを採用しています。これにより、光漏れの低減に成功し、高解像度Mini LEDモニターでよく見られるブルーミング現象（光のにじみ）を抑制し、クリアで安定した映像表示が可能となりました。また、広色域なデジタルシネマ規格DCI-P3を99%（標準値）カバーしているほか、ピーク輝度は1250 cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）を実現し、VESA DisplayHDR(TM) 1000の認証を取得しているため、明るく色彩豊かで生き生きとした映像表示が特長です。

また、両モデル共通して、解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応しているため、ゲームジャンルや好みに合わせて表示を切り替え可能。さらに、モニター内蔵のプロセッサーが低解像度のコンテンツを高解像度へアップスケーリングする「AI Upscaling」をはじめ、映像や音声のパフォーマンスを向上させるAI機能を搭載しています。

（※1）2025年出荷台数において、IDC調べ。

「39GX950B-B」（左）、「27GM950B-B」（右）

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/467_1_03064f93941f0306812e5cf277eb5d1b.jpg?v=202604091051 ]

【「39GX950B-B」の特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/39gx950b-b/ (https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/39gx950b-b/)

■39インチ｜5K2K（5120×2160）解像度｜LG最新有機ELパネル（タンデムOLED）｜

VESA DisplayHDR(TM) True Black 500｜DCI-P3 99.5%（標準値）

39インチの大画面かつ5K2K（5120×2160）の高解像度ディスプレイは、LGの最新有機ELパネルである第4世代有機ELパネルを採用しています。これまで3層だった発光層が4層構造に進化した「タンデムOLED」により、有機ELならではの卓越した黒再現に加え、消費電力を削減しながらも、高輝度と色再現性の向上を実現しています。黒の再現性の高さは、「VESA DisplayHDR(TM) True Black 500」の認証取得に裏付けられているほか、輝度は標準値で335cd/平方メートル 、APL1.5%時で1500cd/平方メートル に到達。さらに、デジタルシネマ向けの色域であるDCI-P3を99.5%（標準値）カバーしているため、精緻な色再現も可能です。

■21:9ウルトラワイド画面｜曲率1500R

本モデルは、縦横比16:9の一般的なモニターと比べて33%横長な21:9ウルトラワイド(TM)モニターです。さらに、横長な画面を曲率1500Rの曲面型にすることによって、より実際の視界に近い映像体験を提供します。

■Perfect Black｜Perfect Color｜Perfect Reproduction｜100% Color Fidelity

ほぼ完全な黒が再現できることを証明する「Perfect Black」（※2）、暗い環境でも明るい環境でも忠実な色再現が可能なことを証明する「Perfect Color」（※3）、そして、いかなる環境下でもコンテンツ本来の明るさや色を再現できることを証明する「Perfect Reproduction」（※4）のUL認証を取得。さらに、英国の第三者機関Intertekによって、CIE DE2000基準でΔE（色差）が2以下であることが実証されており（※5）、一貫して色精度の高い表示が可能です。

（※2）UL Perfect Black認証番号：V183632

（※3）UL Perfect Color認証番号：V569367

（※4）UL Perfect Reproduction認証番号：V756760

（※5）Intertek 100% Color Fidelity認証番号：24KRQ0950-02

■VESA Dual Mode（5K2K@165Hz／UWFHD@330Hz）対応｜応答速度0.03ms（GTG）

解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応しており、5K2K（5120×2160）@165HzまたはUWFHD（2560×1080）@330Hzで表示可能。また、画面サイズも39インチから24.5インチの複数の画面サイズの中から選択でき、アスペクト比も21:9または16:9に切り替え可能です。

また、バックライトを使用せず、画素の一つ一つが発光する有機ELパネルは、高い黒の再現性だけではなく、高速な応答速度も特長です。本モデルは、応答速度0.03ms（GTG）を実現しており、激しい動きのゲームでもくっきりとした映像を提供します。

■AI Upscaling｜AI Scene Optimization｜AI Sound Optimization

以下のAI機能により、映像・音声のパフォーマンスを向上させ、より没入感のあるゲームプレイをサポートします。

（１）AI Upscaling：

本モデルの内蔵プロセッサーが映像信号をリアルタイムで解析し、低解像度のコンテンツを高精細な5K2K解像度へアップスケーリングします。

（２）AI Sound Optimization：

AIがコンテンツに合わせて、音響を最適化。例えば、激しい銃撃戦の中での音声や、ゲーム内で近付いてくる足音といった効果音を明瞭に届けるなど、シーンに応じて音響補正を行います。

（３）AI Scene Optimization：

AIが表示されているコンテンツを認識し、主要画像設定を自動調整することで表示を最適化します。

■AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー｜NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible｜VESA certified AdaptiveSync

ティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（カクつき）を抑える「AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー」と「NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible」に対応。さらに、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」も取得しており、スムーズな表示でプレイヤーを勝利に導きます。

■Live Color Low Blue Light

従来のブルーライト低減モードのような色変化がなく、極限まで正確な色を維持したまま、ブルーライトを低減して表示する（※6）「Live Color Low Blue Light」機能しているため、長時間になりがちなゲームプレイも､できるだけ目に優しい表示で楽しむことができます。

（※6）ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

【「27GM950B-B」の特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/27gm950b-b/

■27インチ｜5K（5120×2880）解像度｜Hyper Mini LED搭載IPS｜最大輝度1250 cd/平方メートル

DCI-P3 99%（標準値）｜HDR10（VESA DisplayHDR(TM) 1000）

従来のMini LEDパネル（※7）と比べて輝度と解像度が進化した次世代ディスプレイ技術「Hyper Mini LED」を搭載したことにより、ピーク輝度は1250 cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）に達し、VESA DisplayHDR(TM) 1000にも準拠しています。超高輝度の表示により、炎の燃え盛る激しい爆発シーンや、鮮明な光が際立つ星空といったシーンでも、鮮烈にゲームの中の世界を表現し、圧倒的な没入感を味わえます。さらに、「Hyper Mini LED」により、光漏れの低減に成功。高解像度Mini LEDモニターでよく見られるブルーミング現象（光のにじみ）を抑制し、クリアで安定した映像表示が可能となりました。クリアで安定した映像表示を提供し、ストレスフリーにゲームを楽しめます。

また、フルHDの約7.5倍に相当する5K解像度(5120×2880)は、高精細な映像表示に加え、広い表示領域によってゲーム上のマップや体力ゲージなど多くの情報を表示することができます。加えて、218 PPIの高精細な表示によって、ゲームプレイ中は細部まで鮮明に表示するほか、ゲーム以外のドキュメント作成やコーディング作業においても高い視認性を実現します。さらに、広色域なデジタルシネマ規格DCI-P3を99%(標準値)カバーし、自然な色再現を実現します。

（※7）Mini LEDパネル採用モニター「27GR95U」との社内比較に基づく。

■VESA Dual Mode（5K@165Hz／WQHD@330Hz）対応｜応答速度1ms（GTG）

「VESA Dual Mode」に対応しており、5K（5120×2880）@165HまたはWQHD（2560×1440）@330Hzに切り替えることができるため、ゲームジャンルに応じて好みの表示に切り替えることができます。

■AI Upscaling｜AI Scene Optimization｜AI Sound Optimization

「39GX950B-B」同様、以下のAI機能を搭載しています。

（１）AI Upscaling：

本モデルの内蔵プロセッサーが映像信号をリアルタイムで解析し、低解像度のコンテンツを高精細な5K解像度へアップスケーリングします。

（２）AI Sound Optimization：

AIがコンテンツに合わせて、音響を最適化。例えば、激しい銃撃戦の中での音声や、ゲーム内で近付いてくる足音といった効果音を明瞭に届けるなど、シーンに応じて音響補正を行います。

（３）AI Scene Optimization：

AIが表示されているコンテンツを認識し、主要画像設定を自動調整することで表示を最適化します。

■AMD FreeSync(TM) Premiumテクノロジー｜NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible｜VESA certified AdaptiveSync

ティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（カクつき）を抑える「AMD FreeSync(TM) Premiumテクノロジー」と「NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible」に対応しているほか、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」を取得。その他にも、闇に潜むターゲットを発見しやすくする「ブラックスタビライザー」や、ターゲットポイントを中央に表示させて射撃精度を高める「クロスヘア」など、ゲームを優位に進めるための機能も備えています。

■DisplayPort 2.1（UHBR20）対応

DisplayPort 2.1（UHBR 20）に対応しているため、より高速なデータ転送はもちろん、DSC圧縮の際のノイズやデータのエラーを軽減し、より完全に近い映像表示が可能です。その他にも、USB Type-C(TM)（USB PD 最大90W）やHDMI など豊富な接続端子によって多様なゲーミングデバイスと接続でき、究極のゲーミングステーションを実現します。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、

空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器や

ソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。