湯を浴び、神輿を担ぐ--湯河原温泉「湯かけまつり」神輿担ぎ体験ツアー発売　特急「踊り子」で行く、宿泊・日帰りから選べる参加型プラン

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3EJN-guaXOg ]

- 株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：澤田博之）は、神奈川県湯河原町で開催される伝統行事 湯河原温泉「湯かけまつり」に参加できる特別ツアーを販売しております。本商品では、神輿の担ぎ手として実際に祭りへ参加できる体験型プログラムをご用意しました。約60トンの温泉が飛び交う迫力ある祭りの中で、温泉地ならではの文化と熱気を全身で体感いただけます。- 首都圏からは特急「踊り子」号を利用し、アクセスも快適。宿泊プランでは湯河原温泉の旅館に滞在し、祭りと温泉の両方を満喫できるほか、日帰りプランもご用意し、気軽に参加いただけます。宿泊プランは複数の温泉宿から選択可能で、旅のスタイルに合わせた楽しみ方が可能です。- また、神輿担ぎが初めての方でも安心してご参加いただけるよう、地元神輿会による事前オリエンテーションを実施。担ぎ方や掛け声、安全面のポイントを丁寧にレクチャーします。女性や初心者の方にもご参加いただきやすい内容となっており、地域と一体となる特別な体験をお楽しみいただけます。※日帰りプランの復路は普通列車利用となります。

１．この旅のポイント

～びしょ濡れ必至 江戸時代にルーツを持つ伝統行事～

祭りの“当事者”になれる

見るだけではなく、神輿の担ぎ手として実際に参加。温泉地ならではの祭りの熱気を全身で体感いただけます。

初心者・女性の方も歓迎

地元神輿会によるオリエンテーション付き。担ぎ方や掛け声、安全面の注意点を事前にレクチャーします。

宿泊・日帰りから選べる

温泉宿でゆったり過ごす宿泊プランに加え、気軽に参加できる日帰りプランもご用意しました。

2. 湯河原温泉「湯かけまつり」とは

湯河原温泉「湯かけまつり」は、江戸時代、湯治の湯の効能が高いことから、温泉を樽に詰めて大名家や御用邸へ献上した古事に由来しています。当時、献湯（けんとう）神輿の出発に際し、道中の安全を祈願してお湯をかけ、お祓いをする儀式がありました。それを再現したものが「湯かけまつり」です。現在では、沿道の人々が温泉への感謝の意を込めて神輿に湯をかける、温泉地「湯河原」ならではの祭りとなっています。沿道には1,000個の湯樽と5,000個の桶が用意され、約60トンものお湯を観客が神輿めがけて勢いよく浴びせかけます。湯を浴びながら神輿を担ぐ人々の姿は、湯河原ならではの風景です。湯河原温泉「湯かけまつり」は、温泉地の魅力を五感で味わいながら、人と地域の温もりに触れられる特別なひとときです。湯けむりの向こうに広がる湯河原の心を、ぜひご体感ください。

3. 本ツアー最大の魅力「神輿担ぎ体験」

本ツアーでは、湯河原湯かけまつりの主役ともいえる神輿のパレードに、実際に担ぎ手としてご参加いただけます。夜の湯河原の町に響き渡る掛け声、そして温泉の湯を浴びながら神輿を担ぐ瞬間は、まさに湯河原ならではの非日常です。

神輿の重みを肩に感じ、沿道から浴びせられる熱い湯と声援を受けながら進むことで、地域の人々が力を合わせ、温泉の恵みに感謝し、町の繁栄を祈る祭りの本質に触れることができます。

湯かけまつり（イメージ）

体験の流れ

（1）受付・着替え

（2）地元神輿会によるオリエンテーション

（3）法被を着用して出発準備

（4）神輿の担ぎ手としてパレードに参加

（5）終了後は入浴

4. 神輿初心者も安心

神輿の担ぎ方や掛け声、湯をかけられた際の注意点などを、地元の神輿会メンバーが分かりやすくレクチャーします。担ぎ手は途中で交代しながら進み、安全面にも配慮しながら進行しますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。

5. 湯河原を楽しむフリータイム

- 地元神輿会による事前オリエンテーション付き- 途中交代をしながら参加できる進行- 女性・初心者の方も参加しやすい内容- 地域と一体になって祭りを楽しめる特別体験

湯河原では、海と山に抱かれた温泉街を自由に散策しながら、思い思いの時間をお過ごしいただけます。万葉公園や湯河原惣湯、 趣ある老舗和菓子店を巡れば、古くから文人墨客に愛され、万葉集にも詠まれた湯の町ならではの風情に触れることができます。

足湯やカフェでひと息ついたり、名湯で旅の疲れを癒したり、地元の海の幸を味わったりと、楽しみ方はさまざま。祭りのにぎわいを迎える前後や翌日の出発まで、それぞれのペースで満喫できる“くつろぎのひととき”もこの旅の魅力です。

6. 選べる宿泊プラン

宿泊プランは、複数の温泉宿からお選びいただけます。

お好みの滞在スタイルに合わせて、祭りの余韻と湯河原温泉をお楽しみください。

旅館魚判旅館魚判（イメージ）

湯河原温泉に佇む「旅館魚判」は、創業1957年以来、地元の方や観光客に親しまれてきた伝統ある温泉旅館です。湯河原温泉の天然温泉を使用した内湯や男女入れ替え制の浴場では、源泉100％の掛け流し湯をじっくり楽しめます。静かな温泉郷の雰囲気の中で、心ゆくまで湯のぬくもりを味わえます。 “何もしない贅沢”を叶える温泉宿として、温泉旅の拠点にも最適です。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B0062旅館 なわ井旅館 なわ井（イメージ）

湯河原温泉・宮上エリアに位置する温泉宿です。自家源泉100％かけ流しの湯を、貸切利用可能な温泉風呂でお楽しみいただけます。お時間は15時から翌朝9時まで、空いている時に鍵をかけてご自由にご利用いただけます。時間の制限はなく、気兼ねなく湯浴みができる点が特徴です。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=46B0062旅館天作

湯河原温泉に佇む全12室の温泉宿。館内では天然温泉を引いた大浴場や露天風呂をご利用いただけます。湯河原温泉は古くから多くの文人に愛されてきた歴史ある湯として知られ、やわらかな泉質が特徴です。また、露天風呂では外気を感じながらゆったりと湯浴みを楽しめます。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=56B0062アポロ荘アポロ荘（イメージ）

源泉かけ流しの湯を楽しめる温泉宿です。檜の香りが広がる檜風呂や、湯河原名産のみかんを浮かべた“みかん風呂”など、趣向を凝らした湯舟が魅力です。湯面に漂う柑橘の爽やかな香りと、やわらかな泉質が心身をほぐします。季節感あふれる湯あみを楽しめる、温泉好きにおすすめの一軒です。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=76B0062おんやど恵おんやど恵（イメージ）

自家源泉を有する湯河原の純和風旅館です。肌あたりやわらかな湯を、石造りの露天風呂や趣向を凝らした大浴場でゆったりとご堪能いただけます。庭園に面した足湯では、新緑がまぶしい初夏のやわらかな風を感じながら、気軽に温泉情緒をご満喫いただけます。館内で多彩な湯浴みを楽しめる一軒です。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=86B0062フォレストリゾート湯の里 杉菜フォレストリゾート湯の里 杉菜（イメージ）

湯河原のやわらかな名湯を、源泉かけ流しで堪能できる温泉自慢の宿。開放感あふれる露天風呂と広々とした大浴場で、心身ともにゆったりとお寛ぎいただけます。客室は落ち着いた和室をご用意。畳の香りに包まれながら、温泉情緒あふれるひとときをお楽しみください。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=96B0062

7. 気軽に参加できる日帰りプラン

「まずは一度参加してみたい」「宿泊までは難しい」という方には、 日帰りプランがおすすめです。祭りの熱気と神輿担ぎ体験を、 コンパクトにお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=26B0063

8. 旅行商品の概要

宿泊プラン日帰りプラン

■出発日：2026 年5月23日（土）

■コース：

【宿泊プラン】湯を浴びろ！神輿を担げ！湯河原温泉「湯かけまつり」“神輿担ぎ体験”と温泉宿に泊まる特別な一夜

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82705/table/366_1_3b2d86e737c53e4d9a9b4bdcb7cc5ace.jpg?v=202604090251 ]

※大人1名様旅行代金

【日帰りプラン】

湯を浴びろ！神輿を担げ！湯河原温泉「湯かけまつり」“神輿担ぎ体験” 熱狂の夜へ日帰り参戦

大人1名様19,000円

9．申込方法

「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてインターネット限定で発売いたします。

企画・実施 株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

※画像はイメージです。

※記載の内容は、大規模な輸送障害や天候不良等により、予告なく変更、中止となる場合がございます。

※掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

※その他、当ツアーに関する留意事項につきましては、上記ホームページでご確認ください。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/