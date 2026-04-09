RoomClip にて「ファンセット」モニターキャンペーン実施

リズム株式会社

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、住まいとインテリアの写真共有サービス「RoomClip（ルームクリップ）」を運営するルームクリップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高重正彦）と、2 重反転ファンで大風量のSilky Wind シリーズ「Silky Wind Mobile 4（ハンディファン）」「Silky Wind Mini（ミニファン）」「SilkyWind Circulator（サーキュレーター）」のモニターキャンペーンを、2026 年4 月9 日（木）～ 4 月15 日（水）まで実施します。

「ファンセット」のモニターキャンペーン概要

《モニター応募期間》

2026年4月9日（木）11:00 ～ 4月15日（水）23:59

《モニター特典》

下記5商品のセットが当たります。

１,「Silky Wind Mobile 4」 （7色から選べる）

２,「日傘クリップ・マルチクリップ（Silky Wind Mobile 4シリーズ用）」（各１個ずつ）

３,「Silky Wind Mini」（２色から選べる）

４,「Silky Wind Circulator」（2色から選べる）

５,「こそうじブラシ」

《モニター募集人数》

日本全国で合計40名

《応募条件》

・キャンペーンURL(https://roomclip.jp/form/3690)内の申し込みフォームより必要項目を入力して応募してください。

・RoomClipアカウント「RHYTHM」をフォローしてください。フォローをしていない方のみ、フォーム最後に「フォローする」にチェックをして確認画面へ進んでください。

※すでにフォローされている方は、チェックボックスは表示されませんのでそのまま確認画面へ進んでください。

・アイテム到着後、アイテムを使って2週間以内に3回以上投稿してください。

（その際、インテリア全体の様子がわかる写真もぜひ投稿をお願いいたします。）

※ 開封後の実際に使用している様子を3回以上投稿をお願いいたします。

・撮影の際は、以下の点にご注意いただいた上、投稿をお願いいたします。

※ 関係のないキャラクターのアイテムや他社のブランドロゴが写り込まないよう撮影をしてください。

※ 複数の写真を１枚にまとめる（コラージュ）・スタンプや文字を入れる等の加工をしないでください。

《モニター参加に関するご注意》

・応募条件にある指定の投稿数は、枚数ではなく「回数」を満たしてください。

例）まとめて投稿の機能で3枚の画像を投稿した場合も「1回」とみなされます。

・まとめて投稿の機能で1回の投稿に複数枚の写真を含める場合、1枚目にモニター商品が写っている写真を設定し、投稿してください。

・選定後の投稿写真やコメントは、RoomClip以外にもリズム株式会社が自身のウェブサイト・SNS・パンフレット・その他メディア等で使用する場合があります。その際、掲載の都合上画像の加工を行う可能性もあります。なお「まとめて投稿」機能を利用した場合は、1回の投稿に含まれる全写真が対象となります。予めご了承ください。

《モニター写真投稿方法》

・選定者は、アイテム到着後、投稿画面に「当選したモニターを選択」という項目が表示されるので、本モニターを選択してください。

・「その他のタグを追加」に、「リズム」「くらしのリズムを整える」「RHYTHM」のタグが自動で追加されます。また、モニターするアイテムに合わせて「Silky Wind Mobile 4」「Silky Wind Mini」「Silky Wind Circulator」のタグを追加してください。他にも写真に合ったタグを自由にたくさん付けてください。「完了」を押して次に進みます。

・アイテム選択画面に、本モニター指定のアイテムタグが自動で連携されます。該当するアイテム（モニターするアイテム）をすべて付けて投稿してください。

※アイテム候補が表示されない場合は、アプリの「お問い合わせフォーム」にてお知らせください。

《モニター選考方法》

住環境・設置環境などを考慮の上選考し、選定者を決定します。

※選定された方のみ、アプリ内「お知らせ」からご連絡させていただきます。

※応募多数の場合は、投稿されている写真数や写真の内容、フォロワー数などを元に、アイテム提供元の担当者が選ばせていただきます。

※モニター商品のカラー選択などができる場合、必ずしもご希望されたカラーとはならない可能性がありますので、ご了承ください。

※モニターについてご不明点がある場合は、キャンペーンサイトのヘルプページをご覧ください。

《応募方法》

(webブラウザもしくはRoomClipアプリでの応募が可能です。）

RoomClipの募集記事内にて必要事項を記入して応募してください。

キャンペーン応募にはRoomClipアカウントが必要となります。

※ご応募は、お一人様一回までとなります。誤って複数回応募された場合、最後に応募された情報を有効とさせていただ

きます。

応募はこちら :https://roomclip.jp/form/3690

（4/9 11:00より有効）

《モニター商品》

1 「Silky Wind Mobile 4」

想像を超えた、大風量。３wayで使える、

カラビナ付きハンディファン

リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。

羽根を一から完全新設計し、送風効率を高めることで、風量を前モデル比約108％に向上させています。

ハンディ・ハンズフリー・デスクと、くらしのさまざまなシーンに対応する３way です。持ち運びに便利なカラビナ付きのため、さまざまなところに取り付けできます。旧モデルからさらに使いやすくなるよう見直し、より涼しく、より便利に、よりスマートに進化しました。

特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindmobile4

2,「Silky Wind Mini」

「こそうじ」しやすい、2重反転ミニファン

リズム独自の「2重反転ファン」を採用し、コンパクトながら大風量を実現。直進性の強い風を作りだせる2重反転ファンならではの特長を生かし、お掃除しやすい一方向スリットグリルを採用することで、日ごろの「こそうじ」のしやすさにこだわりました。首振り機能もあるため、長い時間使い続けられる心地よい風を届けます。コンパクトなミニファンで、くつろぎの時間をお過ごしください。

特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindmini

3,「Silky Wind Circulator」

「こそうじ」しやすい

2 重反転ファンサーキュレーター

2012年に発売したUSBファン「Silky Wind」より培ったリズム独自の「2重反転ファン」を採用し、コンパクトながら最大到達距離35m※1、40畳※1対応で風速6.4m/s※1を実現。強力な風で素早い換気や空気循環気流を生み出します。

最小風量では27dB※1※2の静かで心地よい微風を生み出します。また、直進性の強い風を作りだせる2重反転ファンならではの特長を生かし、お掃除しやすい一方向スリットグリルを採用することで、日ごろの「こそうじ」のしやすさにこだわりました。首振り機能と、衣類乾燥モードもあるため、室内干しに便利です。一年中役立つ2重反転ファンサーキュレーターで、くつろぎの時間をお過ごしください。

※1自社基準による計測に基づく値。

※2 27dBは、郊外の深夜くらいの静かさです。

特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindcirculator

《アカウント》

RoomClipアカウント「RHYTHM」

リズムのアカウントはこちら :https://roomclip.jp/myroom/6153694

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛され続けています。

近年はUSBファン（携帯扇風機）や加湿器など時計以外の商品についても製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。

【会社概要】

社名：リズム株式会社

所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

代表取締役社長：湯本 武夫

設立：1950年11月7日

事業内容：時計（各種クロック）/ウオッチ/情報機器/車載機器/電子部品/精密金型/成形部品/接続端子部品/その他精密機械各種

コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html