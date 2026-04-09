クリハラントから特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、株式会社クリハラント（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：鹿谷 和久）から、兵庫県赤穂市に新設する特別高圧蓄電所向けに、蓄電システム「Mega Power 2500」16台（合計容量：40.1 MWh）を受注しました。

今回新設される「赤穂蓄電所」は、関西エリアの電力系統に接続し、電力が余剰となる時間帯に充電を行い、不足する時間帯に放電することで、電力需給バランスの安定化に寄与します。2028年内の運転開始を予定しています。

本事業は、経済産業省が主管する「令和7年度 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」に採択されています。

当社の蓄電システムを採用するクリハラントの系統蓄電所は、2026年2月に運転を開始した「だいご蓄電所」（茨城県久慈郡大子町）、現在構築を進めている「淡路島蓄電所」（兵庫県淡路市）に続き、本件が3拠点目となります。

電力インフラ分野で豊富な実績を持つ総合エンジニアリング企業のクリハラントと、蓄電システムの国内製造を手掛けるパワーエックスは、今後も蓄電所の構築を通じて、日本のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

受注の概要は以下のとおりです。



１．受注製品

パワーエックス製 系統用蓄電システム「Mega Power 2500」合計16台

２．設置拠点および受注内容- 拠点名：「赤穂蓄電所」- 所在地：兵庫県赤穂市- 蓄電コンテナ数：16台- 合計蓄電容量：40.1 MWh（一般世帯約3,750世帯の1日分の電力消費に相当）- PCS出力：9.4 MW- 運転開始時期：2028年内（予定）- 事業者（設計・調達・建設）：株式会社クリハラント３．系統用蓄電システム「Mega Power 2500」について- サイズ：10フィートコンテナ（ISO規格）- 電池種類：リン酸鉄リチウムイオン（LFP）- 公称容量：2,507 kWh（1台あたり）- 生産地：岡山県玉野市

※本案件に係る売上は、2026年2月13日開示の決算説明資料における2027年度に売上を予定する受注見込みに含まれております。なお、プレスリリースは顧客との公表の合意が得られた段階で発表しており、適時開示の要否および時期とは必ずしも一致しません。