【旅行券5万円分×2名様にプレゼント!!】三田村邦彦が行く春の高知｜焼きたて塩タタキ、神秘の仁淀ブルーに大興奮！カツオだけじゃない？豪華食材の藁焼きも！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、小塚舞子

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今回は小塚舞子と春の高知へ。日本一のカツオの町～神秘の仁淀ブルーを満喫！

日本一のカツオの町でどんな出会いが？(C)テレビ大阪 【鰹供養の碑】に「今日もいただきます！」と感謝してから旅がスタート

高知県の中土佐町久礼は“鰹乃国”とも呼ばれる漁師町。伝統的な「一本釣り」は400年以上の歴史を誇り、カツオの味にうるさい高知の人々もわざわざ足を運ぶほど。【鰹供養の碑】に「今日もいただきます！」と感謝した2人は、新鮮なカツオをもとめて街の散策スタート！

カツオの大トロ!? 希少部位とは？(C)テレビ大阪 歴史ある【久礼大正町市場】へ

最初に訪れたのは、100年以上の歴史を持つ【久礼大正町市場(くれたいしょうまちいちば)】。全長40ｍほどの小さな路地に鮮魚店などが軒を連ねます。

(C)テレビ大阪 ハランボの串を手に、例のモノを探しています

市場の中を歩いていると、カツオのハラミである「ハランボ（腹皮）」を発見！マグロの大トロに相当する希少部位です。【串焼きポン吉】で『かつおのハランボ串』を手にした2人。美味しく味わいながらも、周りをきょろきょろ……。「ビール探してるんだけどさ」と三田村。

今までの価値観が変わる？カツオの藁焼き(C)テレビ大阪 こちらのカツオを藁焼きにします

次に訪れたのは、大正時代から営む【田中鮮魚店】。自称・鰹ソムリエの4代目店主によると、今年の初鰹は例年よりも早く甘みが出ているとか。並んでいるカツオを見ながら「今日の脂の感じだったら…背中の方が良いかも」と選んでいただき、お店の裏で藁焼き体験！

(C)テレビ大阪 「うちのは、火を大きく使って焦がす焼き方」と店主

三田村、藁焼きに挑戦！外側はパリッと焦がして、中は9割以上赤身を残すのが「ここら辺の漁師の得意な焼き方」なんだとか。お店の向いにある漁師小屋へ移動し、ビールと一緒にいただきます！

(C)テレビ大阪 一口食べてこの表情！

焼きたてのタタキを一口…三田村「タタキは温かい方が美味しい！」、小塚「くさみが存在しない！」と大絶賛！香りが高いので、塩だけで食べるのがおすすめなんですって。カツオの刺身も絶品で、ビールがぐいぐい進みます！

カツオ出汁で食べる!? 高知流のところてん(C)テレビ大阪 同じ体勢で店内を覗く2人

続いてやってきたのは【高知屋】。創業から100年以上愛されてきた、ところてんの名店です。高知では、ところてんを「出汁つゆ」でいただくそうなんです。

(C)テレビ大阪 おつゆをたっぷりかけていただきます！

ところてんは国産の天草100％使用！四万十の伏流水、こだわりの鰹節、おじゃこで作った「おつゆ」をたっぷりとかけて……ツルツルツルっ！さっぱりとした味わいで、のど越しもよく、夏の暑い時期は「気持ちがいいです」と2代目店主。ところてんの料金を聞いた2人は、その安さにびっくり！

創業から245年！世界一カツオに合う日本酒(C)テレビ大阪 【西岡酒造店】へ

三田村が吸い込まれるように入っていった【西岡酒造店】は、江戸時代中期に創業した高知県最古の酒蔵です。四万十川源流域の米と水で造った「世界一カツオに合う日本酒」が自慢です。

(C)テレビ大阪 扉には「ご自由に試飲できます」の文字が

自由な試飲システムに「すごく高知らしい」と小塚。『純米吟醸 純平』をぐいっと飲み干した三田村は「美味い～好きなタイプですね～」と、おかわりしようと瓶に手が伸びていきます。

何度も水質日本一に！奇跡の清流「仁淀川」(C)テレビ大阪 【名越屋沈下橋】

うまい日本酒も堪能した２人は、奇跡の清流「仁淀川」へ。透き通ったきれいな川を眺めながら【名越屋沈下橋（なごやちんかばし）】を渡ります。

神秘の青「仁淀ブルー」の(秘)絶景ポイント(C)テレビ大阪 この日は天気がよく、仁淀ブルーがきれいに見えます

2人は、神秘的な美しさから「仁淀ブルー」と称される絶景スポットを目指します。やってきたのは、支流・安居川（やすいがわ）の上流にある【安居渓谷】。歩き進めると、絶景ポイントのひとつ【水晶淵(すいしょうぶち)】に到着！あまりの美しさに三田村、カメラマンに「カメラ（水に）浸けたら？」と提案して……!?

(C)テレビ大阪 神秘的な美しさに心があらわれます

水晶淵から険しい岩場をさらに進むとあるのがおススメの絶景スポット！あまりに美しい仁淀ブルーに「きれい！」を何度も発してしまいます。

土佐料理の名店で豪華あかうしの藁焼き(C)テレビ大阪 閑静な住宅街に佇む【草や】

仁淀ブルーに癒された2人は高知市内へ。今回は高知在住の小塚がおススメのお店を案内します。訪れたのは、古民家居酒屋【草や】。「何を食べても美味しい！」と小塚。どんなお店なんでしょうか？

(C)テレビ大阪 美味しい料理の前に、美味しいお酒で乾杯！

三田村は栗焼酎『ダバダ火振（ひぶり）』を、小塚は『山に雲が 純米大吟醸 カララカララ』で乾杯！『高知野菜のバーニャカウダソース』は、高知野菜のおいしさはもちろん、自家製のアンチョビも絶品！美味しすぎて、三田村はダジャレを連発！さらに、土佐のあかうしを藁焼きにした『あかうしミスジの藁焼き』が登場。「高知に来たら、このお店だけでいい」と大絶賛です。

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

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