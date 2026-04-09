【遊園地むさしの村】種まきや野菜の収穫をして遊園地で農業を楽しもう！「わくわくファーム春のちょこっと農業体験」5月23日(土)・24日(日)開催！

株式会社 むさしの村【ちょこっと農業体験】2日間限定開催の農業体験イベント！

緑の中のファミリーランドむさしの村(所在地：埼玉県加須市、代表取締役社長：榎本和行)は、2026年5月23日(土)・24日(日)の2日間に園内農園わくわくファームにて「春のちょこっと農業体験」を開催いたします。野菜の種まきや、収穫を楽しむイベントです。家族みんなで畑作業をしながら、畑のこと、野菜のことを楽しく知ってみませんか？家族でちょこっと農業体験してみたい！野菜を作りたい！野菜の育て方を知りたい！そんな方におすすめのイベントです。

開催日時

〈日程〉2026年5月23日(土)・24日(日)※雨天中止です。

〈開催時間〉10：00～12：00

〈受付時間〉8：30～9：30※定員が埋まり次第受付は終了いたします。

〈受付場所〉中央入園ゲート

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

参加料金

1家族2,500円

※ご参加には入園料金が別途必要です。

参加定員

1日20家族限定

※当日8：30より中央入園ゲートにて先着順で受付を行います。

※定員が埋まり次第受付は終了いたします。

体験内容

１.野菜の種まき体験(葉物野菜の種まき)※植え付けた野菜は収穫を確約するものではございません。通常の収穫体験で提供させていただきます。

２.野菜の収穫体験(じゃがいもなどの季節のお野菜の収穫)

３.野菜の試食体験(トルネードポテト(予定))

４.トラクターと記念写真を撮ろう！

※雨天中止です。※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

イベントの詳細はこちらからご覧ください。

https://www.musashinomura.co.jp/events/wakuwaku1dayspring/

緑の中のファミリーランド むさしの村 について

【遊園地】高さ30ｍの大観覧車【園内農園】わくわくファームMAP【ふれあい牧場】ポニー乗馬

未来へつなぐ食と農を事業理念とする、農園とふれあい牧場を併設した遊園地です。半分以上のアトラクションが0歳のお子様からのご利用が可能で、遊園地デビューにもぴったりな未就学児も安心の施設です。

農園では、季節ごとにさまざまな野菜や果物の収穫体験や収穫した野菜を使ったイベントなどを開催しており、食育をお楽しみいただけます。ふれあい牧場では、ポニー乗馬やどうぶつのえさやり体験といった、どうぶつとのふれあいを体験していただけます。未就学児～小学校低学年頃のお子様をメインターゲットとした、遊園地に加えてさまざまな体験を1日でたっぷり楽しめる施設です。

〈所在地〉〒347-0042 埼玉県加須市志多見1700-1

〈電話番号〉0480-61-4126

〈ホームページ〉https://www.musashinomura.co.jp/

〈本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先〉

株式会社 むさしの村 遊園地事業部 営業サービス課

担当：須黒・町井

受付時間 9：00～17：00

TEL：0480-61-4126

FAX：0480-61-4129

MAIL：web@musashinomura.co.jp