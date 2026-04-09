国産クラフトラム酒「TRUCK Japanese Rum」、4/17（金）から開催の大阪梅田「みちる旅マルシェ2026」に出展。飲食店様や酒販店様を対象とした導入・卸売相談も受付。

truck合同会社

TRUCK Japanese Rum(https://truck-rum.com)（運営会社：truck合同会社 本社：東京都渋谷区、代表：善利光雅）は、4月17日（金）～19日（日）に開催される積水ハウスホテルマネジメント株式会社主催の旅をテーマにしたイベント「みちる旅マルシェ2026(https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/michirutabi-marche/)」に出展いたします。

本出展では、世界遺産・熊野古道の土壌から採取された「古道酵母」を用いた新作ラム酒を含む全ラインナップを展示・販売。

一般来場者向けの試飲提供に加え、飲食店様や酒販店様を対象とした導入・卸売相談も随時承ります。

■ 国産ラム市場の拡大を背景に、販路開拓を見据えた出展

TRUCK Japanese Rumは、「ラム酒は自由だ。」をコンセプトに、固定概念にとらわれない造り方と楽しみ方を追求しています。 昨年に続き2度目の出展となる今回は、ラム酒の販売とテイスティングにフォーカス。

和歌山産の梅由来酵母や、歴史ある熊野古道の酵母を用いた“和歌山ならではのクラフトラム酒”を直接お届けいたします。

会場では、味わいをご体験いただきながら、ストーリーのある酒類を求めている飲食店様や酒販店様、卸売業者様との新たな出会いの場にしたいと考えております。

■ 「みちる旅マルシェ 2026」開催概要

TRUCK Japanese Rum ブース番号：22



梅田スカイビル 1階「ワンダースクエア」

（大阪府大阪市北区大淀中1-1-88）

※JR大阪駅、阪急・地下鉄梅田駅より徒歩圏内

【イベントHP】

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/michirutabi-marche/

■ TRUCK Japanese Rum ブース（No.22）のご案内

会場では、スピリッツコンペティション「TWSC」にて銀賞・銅賞を受賞した「PLUM62」や、世界遺産・熊野古道の酵母から生まれた「Rum from Kumano Kodo」の試飲・販売を実施いたします。

また、現在開発中の新作リキュールもいち早くテイスティングいただけます。

■ 導入をご検討の飲食店・酒販店様へ

卸売のご案内や導入事例のご紹介に加え、当日は造り手より製品のバックストーリーや具体的なカクテル提案を直接させていただきます。

■ 試飲・販売について

全ラインナップをテイスティングいただき、その場で1本からご購入いただけます。

■ ラインナップ

Rum from Kumano KodoRum from Kumano Kodo(https://truck-rum.com/products/kumano-kodo)

世界遺産・熊野古道の土壌から採取した「古道酵母」を使用。

豊かなフルーツの香りと黒糖の甘みと滋味、爽やかなハーブやスパイスの香り、複雑な風味と奥行きが特徴のホワイトラム。

PLUM62PLUM62(https://truck-rum.com/products/plum-62)

和歌山の梅から採取した酵母を使用。

力強くフルーティ、深い香りとふくよかで甘み、複層的なフレーバーが特徴のホワイトラム。

RUM HONEYP（Liqueur） ※開発中/先行展示

1969年発売のロングセラー「プラムハニップ」とTRUCKのコラボレーション。

伝統的な魅力に新たな息吹を吹き込んだ、懐かしくも新しいリキュールです。

■ 会社概要

社名：truck合同会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿3-29-12-3A

代表者：善利光雅

設立：2018年11月13日

事業内容：国産ラム酒の製造販売、デジタルマーケティング支援

- TRUCK Japanese Rum：https://truck-rum.com- Webマーケティング：https://www.truck.tokyo/

■ 本件に関するお問い合わせ

TRUCK Japanese Rum（truck合同会社）

広報担当：善利（セリ）

お問い合わせ :https://truck-rum.com/pages/contact

二十歳未満の飲酒は法律により禁じられています。妊娠中や乳児期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。