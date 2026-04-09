BTSがやって来る。未来屋書店、BTSの4月公演に合わせて「TinyTAN」公式ライセンス商品を3月にオープン！！

株式会社SangsangJapan

未来屋書店は、BTSの4月日本公演に合わせて、3月より4店舗を皮切りに、TinyTAN（タイニータン）公式ライセンス商品を販売すると発表しました。

未来屋書店は、3月に4店舗でTinyTAN（タイニータン）公式ライセンス商品の販売を開始し、今後も継続的に展開店舗を拡大していく計画です。今回展開される商品は、ノート類やボールペン、メモ帳、ステッカー、歯ブラシセットなど、日常使いしやすい実用的なアイテムを中心に構成されており、ファンにさらなる楽しみを提供することが期待されています。

本企画を共同で準備した株式会社SangsangJapan（代表：金城 賢）担当者は、「今回の企画を通じて、日本で初めて展開される多様なTinyTANの新作グッズにも出会うことができる。BTSの日本にいるファンにとって、より楽しく特別な時間になることを期待している」とコメントしました。

3月にオープンする未来屋書店の店舗は以下の通りです。

● 未来屋書店 津田沼South店 (千葉県習志野市）3月18日～

● 未来屋書店 新潟南店（新潟県新潟市）3月20日～

● 未来屋書店 新瑞橋店（愛知県名古屋市）3月20日～

● 未来屋書店 マリンピア店（千葉県千葉市）3月20日～

※今後も展開店舗は順次拡大予定