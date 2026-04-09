【GWは千葉・成田で肉肉肉！】GW初日の4月29日「肉の日」に、ビア缶チキンとトマホークが並ぶ豪快肉セットを29％オフで販売開始

CP成田株式会社

ANAクラウンプラザホテル成田（成田市堀之内 総支配人 ダヴィデ・ザナルディ）では、屋外BBQ施設「THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA」にて、2026年4月29日（水・祝）の「肉の日」より、ビア缶チキン、トマホークステーキ、Tボーンステーキ、バックリブを一度に楽しめる「肉の日限定スペシャルセット」を、毎月29日限定で販売開始いたします。

初回販売日となる4月29日は、ゴールデンウィーク初日。外食やレジャー需要が高まるタイミングに合わせ、当施設では、アメリカンガスグリルだからこそ実現できる、豪快な肉料理を主役にした新企画をスタートします。丸鶏を豪快に焼き上げるビア缶チキン、迫力あるトマホークステーキやTボーンステーキなど、家庭では再現しにくいダイナミックに焼き上げるBBQメニューをそろえ、連休のスタートを盛り上げます。

豪快に焼いて豪快に食べるBBQ！「肉の日限定スペシャルセット」登場

毎月29日の目玉商品が、「肉の日限定スペシャルセット」（要予約）です。

ビア缶チキンと骨付き肉、塊肉を一度に楽しめる、見た目の迫力と食べ応えを兼ね備えた、肉の日限定のセットです。

通常価格20,500円を14,500円（29％オフ）で提供し、見た目のインパクト、焼き上がる過程のライブ感、シェアして楽しめるボリューム感を兼ね備えた、肉の日の主役商品として展開します。

・肉の日限定スペシャルセット ※要予約

内容： トマホークステーキ 500g ／ Tボーンステーキ 500g ／ ビア缶チキン 1kg ／ バックリブ 500g

通常価格20,500円 → 14,500円 29％オフ

トマホークステーキとTボーンステーキは、骨付き肉ならではの存在感が魅力。バックリブは旨みのある人気部位で、丸鶏を立てて焼き上げるビア缶チキンを加えることで、テーブルに並んだ瞬間から高揚感のあるセットとしました。

アメリカンガスグリルは、蓋を閉じて熱を巡らせることで、表面は香ばしく、中はジューシーに仕上がるのが特長です。

単品商品も「肉の日価格」で販売

毎月29日の「肉の日」限定で、以下の単品商品も特別価格で販売します（店頭在庫限り）。

トマホークステーキ 500g

通常価格7,500円 → 5,300円（29％オフ）

Tボーンステーキ 500g

通常価格7,000円 → 4,900円（30％オフ）

バックリブ 500g

通常価格3,000円 → 2,100円（30％オフ）

【ご利用について】

「肉の日限定スペシャルセット」および単品商品のご注文には、別途、持ち込みプラン（1,500円／1名様）または手ぶらプラン（5,000円～／1名様）でのBBQ利用予約が必要です。

手ぶらプランに追加してご家族やご友人とシェアしながら豪快な塊肉メニューを楽しんだり、持ち込みプランで食材の持ち込みを最小限にしつつ、本セットを予約して楽しんだり、用途にあわせてご利用いただけます。持ち込みプランは前日まで、手ぶらプランは3日前までにご予約ください。ご予約は公式HPより承ります。

公式HPよりご予約ください。 :https://the-bbqyard.com/

施設情報

施設名称：

THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA

（ザ バーベキューヤード グローヴヒルズ ナリタ）

成田空港から車で約10分。ANAクラウンプラザホテル成田のガーデンスペースに位置するアウトドアBBQ施設です。

全席アメリカンガスグリルを備え、ソファー席とテーブル席の2タイプのBBQエリア。3種の手ぶらBBQプラン・持ち込みプランを展開しています。

芝生エリアには、子どもが楽しめる遊びの要素や、ハンバーガー作りなどのアウトドア食体験コンテンツもご用意。

さらに、大型モニターを新設し、スポーツ観戦や団体利用時の演出にも対応しました。

ファミリー、友人同士、女子会から、企業の懇親会や小～大型団体まで、

「集まるほどに、いろんな楽しみ方ができるBBQ施設」として、ビアガーデン感覚で気軽にご利用いただけます。

THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA

所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68

公式HP：https://the-bbqyard.com

Instagram：https://www.instagram.com/bbq_grovehills_narita

Facebook：https://www.facebook.com/bbq.grovehills.narita

X（旧Twitter）：https://twitter.com/bbq_narita_by

ANAクラウンプラザホテル成田

所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68

電話番号：0570-550-787

公式HP：anacrowneplaza-narita.jp(https://www.anacrowneplaza-narita.jp)

Instagram： https://www.instagram.com/anacrowneplaza_narita

Facebook： https://m.facebook.com/anacrowneplaza.narita