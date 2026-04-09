4月23日より、初夏フェスタスイーツ販売スタート！

株式会社ミツウロコグループホールディングス

麻布十番に本店を構えるベーカリー『麻布十番モンタボー』と当社が共同開発した「元町シフォン」の、季節限定メニューが4月23日よりスタートします。

初夏限定の元町シフォンは「宇治抹茶」を使用した和のスイーツ。

柔らかく口どけの良いシフォン生地に、たっぷりのクリームを絞り、もちもちのぎゅうひで包んだ「元町シフォン」や、濃厚な宇治抹茶ジェラートともちもちのわらび餅を合わせたシフォンパフェをお楽しみください。

＊初夏フェスタ開催期間：4月23日(木）～6月10日(水)

【初夏限定メニュー商品】

たっぷりのクリームともちもちのぎゅうひが相性抜群！

『元町シフォン 宇治抹茶とぎゅうひ』 1,150円（税込）

しっとりふわっと食感の元町シフォン生地と、たっぷりのクリームをもちもちのぎゅうひで包んだ和を感じるスイーツです。

別添えの宇治抹茶蜜をかけて、濃厚な抹茶の味わいをお楽しみください。

甘さ控えめなオリジナルの十勝小倉や、甘酸っぱいいちごとの相性抜群です。

香り高い宇治抹茶ジェラートを堪能できる贅沢パフェ

『宇治抹茶とわらび餅のシフォンパフェ』 940円（税込）

濃厚な宇治抹茶ジェラートと、抹茶わらび餅や十勝小倉をのせた贅沢なパフェです。

中にはひんやり冷たい元町シフォン生地が隠れています。

一口食べれば宇治抹茶の旨味や程良い苦みが口いっぱいに広がります。

爽やかなレアチーズムースが初夏にピッタリなケーキです

『ブルーベリーとレアチーズのズコット』 580円（税込）

ブルーベリーの優しい甘みと、レアチーズの爽やかな酸味が楽しめる口どけの良いケーキです。

ひんやり冷たいわらび餅♪

『抹茶わらび餅 ジェラート付き』 580円（税込）

もちもち弾力のあるわらび餅と、濃厚な宇治抹茶ジェラートをお楽しみいただけます。

濃厚な味わいで大人気！

『宇治抹茶ラテ （ホット/アイス）』 690円（税込） 昨年、好評をいただきました抹茶ラテが再登場！

抹茶の程良い苦みにクリームを添えて、マイルドな味わいに仕上げました。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ミツウロコパートナーズ

代表者 ： 代表取締役社長 古矢 大輔

所在地 ： 東京都中央区京橋3丁目1番1号 東京スクエアガーデン8階

事業開始： 2021年10月

資本金 ： 30百万円

URL ： https://motomachi-coffee.jp/

事業内容： 「元町珈琲」ブランドのカフェチェーン

和と洋が調和されたゆとりある空間で、美味しい珈琲を提供いたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミツウロコパートナーズ 営業企画部

担当：村瀬

Tel： 03-3275-6383

FAX：03-3275-6381

E-Mail：mc_motomachi＠mitsuuroko.co.jp