アンジュ・カトリーナ(VTuberグループ「にじさんじ」所属)、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「アンジュ・カトリーナ」のYouTubeチャンネル登録者数100万人突破をお知らせいたします。

「アンジュ・カトリーナ」YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！

2026年4月8日(水)、当社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のライバー「アンジュ・カトリーナ」が、YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破いたしました。

アンジュ・カトリーナは2019年3月22日にデビューし、雑談やゲーム配信を中心に様々な活動を展開してまいりました。

特に「にじ3D」による全身をいっぱいに使った動きが特徴的で、そのコミカルで躍動感あふれる振る舞いは多くの視聴者を釘付けにしてきております。

また、戌亥とこ、リゼ・ヘルエスタとのユニット「さんばか」として、2024年12月6日(金)には「さんばか 5th Anniversary LIVE ～3!参!SUN!～」を開催し、ファンを惹きつける高いパフォーマンス力で、多くのファンを魅了しました。

今後も精力的な活動を予定しておりますので、引き続き、多くの皆様からのご支援・ご声援を、何卒よろしくお願いいたします。

▼記念動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lo8I9bmTuzw ]

アンジュ・カトリーナからの直筆コメント

アンジュ・カトリーナ プロフィール

■プロフィール

ボロボロの小屋で時間を忘れて錬金術の研究に明け暮れている。

大人っぽい女性的な体に憧れており、実はその研究をしているとかしていないとか。

■主なリンク先一覧

アンジュ・カトリーナ YouTube CH：https://www.youtube.com/@AngeKatrina

アンジュ・カトリーナ X：https://x.com/ange_katrina_

にじさんじ公式HP(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/ange-katrina

にじさんじオフィシャルストア アンジュ・カトリーナ関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1068



アンジュ・カトリーナ 出演作品情報

【さんばか 5th Anniversary LIVE ～3！参！SUN！～ [Blu-ray]】

■発売日：2025年8月27日(水)

2024年12月6日に開催された『さんばか 5th Anniversary LIVE ～3！参！SUN！～』の模様を収録したBlu-ray。

ライブ本編はもちろん、特典映像としてライバーを追いかけ続けるライバーカメラから厳選した3曲と、"さんばか大好き"代表ゲストライバーを迎えてのオーディオコメンタリーも収録。

▼にじストア商品ページはこちら

https://shop.nijisanji.jp/ACN-30010.html

【歌ってみた動画】

■2026年03月07日公開

プロポーズ / なとり covered by アンジュ・カトリーナ【歌ってみた/にじさんじ】



▼動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ykWORj_t8Ns





【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

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Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸