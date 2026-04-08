第44回（2025年度）向田邦子賞 候補者が決定！ 受賞者は4月21日（火）に発表

株式会社東京ニュース通信社

向田邦子賞委員会と株式会社東京ニュース通信社が主催する、優れた脚本作家に贈られる向田邦子賞の第44回（2025年度）受賞者を選考する第3回選考委員会が3月23日（月）に行われ、候補者に此元和津也氏、ふじきみつ彦氏、黒岩勉氏（※作品放送日順）のノミネートが決定いたしました。受賞者は、4月21日（火）に実施する本選にて決定し、発表いたします。

第44回（2025年度）向田邦子賞 候補者は以下の通りです。

■此元和津也氏

作品：「シナントロープ」

放送日・放送局：2025年10月6日～12月22日（テレビ東京）

監督：山岸聖太

音楽：江崎文武

チーフプロデューサー：祖父江里奈、平賀大介

プロデューサー：前田知樹、原田宗平、神戸麻紀、竹迫雄也

制作協力：アスミック・エース

制作：テレビ東京、P.I.C.S.

製作著作：「シナントロープ」製作委員会

出演：水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃、染谷将太、遠藤雄弥、アフロ、森田想 ほか

■ふじきみつ彦氏

作品：連続テレビ小説「ばけばけ」

放送日・放送局：2025年9月29日～2026年3月27日（NHK総合）

音楽：牛尾憲輔

制作統括：橋爪國臣

プロデューサー：田島彰洋、鈴木航、田中陽児、川野秀昭

演出：村橋直樹、泉並敬眞、松岡一史

出演：高石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴 ほか

■黒岩勉氏

作品：日曜劇場「リブート」

放送日・放送局：2026年1月18日～3月29日放送（TBS）

音楽：大間々昂、木村秀彬

プロデュース：東仲恵吾

協力プロデュース：國府美和

演出：坪井敏雄、田中健太、元井桃

製作著作：TBS

出演：鈴木亮平、戸田恵梨香、永瀬廉（King & Prince）、蒔田彩珠、中川大輔、藤澤涼架、与田祐希、上野鈴華、藤田ハル、矢崎滉、あかせあかり、松山ケンイチ、野呂佳代、塚地武雅（ドランクドラゴン）、津田篤宏（ダイアン）、吹石一恵、伊藤英明、市川團十郎（特別出演）、山口紗弥加、池田鉄洋、酒向芳、黒木メイサ、原田美枝子、北村有起哉 ほか

受賞者は、4月21日（火）に発表予定です。向田邦子賞は今回で第44回となり、歴代受賞者は現役の脚本家として活躍されている方も数多くいらっしゃいます。

＜向田邦子賞とは＞

故・向田邦子さんがテレビドラマの脚本家として、数々の作品を世に送り出し活躍してきた功績を讃え、現在のテレビ界を支える優秀な脚本作家に贈られる賞として、1982年に制定されました。主催は「TVガイド」を発行する東京ニュース通信社で、選考は歴代受賞者らによる向田邦子賞選考委員が担当しています。前年度に放送されたテレビドラマを対象に、選考委員がノミネート作品を選定。本選を含めて4回の討議を経て受賞作品を決定しています。選考委員は大森寿美男氏（第19回受賞者）、岡田惠和氏（第20回受賞者）、大森美香氏（第23回受賞者）、井上由美子氏（第25回受賞者）、坂元裕二氏（第26回受賞者）。※向田邦子賞受賞順