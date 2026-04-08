音声認識×生成AI×感情認識で商談をリアルタイム支援「AmiVoice(R) SalesAgent」を正式リリース

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、国内シェアNo.1※1のAI音声認識AmiVoiceと生成AI、感情解析を活用し、商談をリアルタイムで支援するソリューション「AmiVoice SalesAgent（アミボイス セールスエージェント）」を、正式リリースしました。商談の質向上・平準化により営業組織全体の強化を実現し、営業成果の最大化を支援します。

近年、商材の複雑化や顧客ニーズの多様化が急速に進行し、営業担当者には従来以上に高度な対応力や提案力が求められるようになりました。また、厚生労働省が発表した職種別の有効求人倍率によると、営業職は2.30倍と、一般事務職の0.34倍、販売職の1.97倍と比較しても高水準で、人材不足が深刻化している状況です。※2営業の担い手が不足する中、1人あたりの業務範囲が拡大し、商談以外の業務に費やさなくてはならない時間は増加傾向にあります。

こうした要因から、営業担当者が本来最も注力すべき顧客との対話に十分な時間を確保できないという課題が顕在化しています。

そのような中、成果を出しつづけられる営業組織づくりを支援するソリューションとして「AmiVoice SalesAgent」を開発しました。商談中からAIが営業担当者をリアルタイムに支援し、情報整理や振り返りを自動化することで、個々の営業活動を支えるだけでなく、組織全体の営業力を底上げすることが可能です。

本ソリューションは、商談中の会話内容から必要な情報をリアルタイムに自動で表示し、商談後には重要な情報を自動で整理・分析することで、営業プロセスの効率化と対応品質の平準化を実現します。

「AmiVoice SalesAgent」は2026年1月よりβ版の提供を開始し、トライアルユーザーから実際の営業現場で安定して活用できるとの評価を受け、この度、正式リリースが決定しました。

生成AIの活用効果を最大化するには、インプットとなるデータが正確であることが重要です。「AmiVoice SalesAgent」のβ版の開発・検証を行う中でも、生成AIへ連携する商談内容の正確性が、リアルタイム支援や分析などの処理精度を左右する重要な要素であることが再確認できました。

本ソリューションは、国内シェアNo.1※1のAI音声認識AmiVoiceを活用し、商談内容を高精度にテキスト化します。生成AIが分析を進める上で起点となる音声認識の精度を高めることで、AIが商談を正しく理解し、より的確な分析や支援を行うことが可能です。

また、正式リリースに伴い、お客様に安心してご利用いただけるサポート体制を整えました。導入から運用までを継続的に支援し、営業現場への定着と活用をサポートします。

アドバンスト・メディアでは、今後も「AmiVoice SalesAgent」のさらなる利便性向上に取り組むとともに、外部システムとの連携や活用範囲の拡大を進めていく予定です。また、営業担当者ごとの商談傾向やスキル分析を活かし、より実践的な営業力強化につながる機能拡張を通じて、成果を出しつづけられる営業組織づくりを支援してまいります。

「AmiVoice SalesAgent」の主な特長

1. 商談内容を即座にテキスト化し、営業担当者・顧客の感情の動きも可視化

AI音声認識AmiVoiceが、商談中の営業・顧客の会話をリアルタイムでテキスト化し、発話者と発言内容を紐づけて表示します。さらに、感情解析により商談の雰囲気や顧客の反応を可視化し、営業担当者の対応力向上を支援します。

2. 生成AIを活用し、重要事項の確認漏れ防止や関連資料の自動表示など商談をリアルタイムで支援

GPTを活用し、商談内容をリアルタイムに分析することで、重要事項の確認漏れ防止や関連資料の提示など、営業担当者を多角的に支援します。商談中に確認すべき事項をタスクとして抽出・表示することで、営業の質の平準化と効率化を実現します。

3. 商談終了後には、6つの項目で内容を自動分析

商談終了後には、「商談分析」「スキル分析」「商談議事録」「商談アシスタント」「概要」「タスク」の6項目について自動で分析を行います。これらの分析結果の中から、同時に最大3項目を選択して画面に表示することが可能です。

・商談分析：発話割合や話者交代の頻度、質問数など定量的な指標をもとに、担当者や話者ごとの発言傾向を可視化します。

・スキル分析：商談に参加した営業担当者の「伝える力」や「聞く力」などのコミュニケーションスキルを評価し、可視化します。

・商談議事録：商談中にリアルタイムでテキスト化した会話内容を全文表示します。発話ごとの音声再生やキーワード検索などが可能です。

・商談アシスタント：商談中に「商談アシスタント」とやり取りした内容を履歴として保存し、後から確認することができます。

・概要：商談内容の要約や、顧客のニーズなどを把握できます。

・タスク：商談内容に基づいて抽出されたToDoリストを表示し、次のアクションへのスムーズな移行を支援します。

4. 複数の商談を案件ごとに整理して管理

複数の商談をプロジェクト単位で紐づけられるため、案件ごとの進捗や内容を整理して管理することができます。過去の商談履歴は「日付」「キーワード」などの条件で検索でき、プロジェクトの経過を容易に把握することが可能です。

5. 機密情報を扱う商談でも利用できる、セキュアな運用を実現

外部に情報を出すことなく、AI音声認識AmiVoiceによる高精度な文字起こしをローカル環境でセキュアにご利用いただけます。クラウドサーバー利用時に発生する通信費や維持費を抑えられるため、優れたコストパフォーマンスを実現します。また、アプリケーションサーバーはオンプレミス環境でご提供し、生成AIのクラウドサービスはお客様ご契約のAzure環境でもご利用可能なためセキュアな運用が可能です。

また、正式リリースに伴い、導入から運用までを継続的に支援するサポート体制を整えており、安心してご利用いただけます。

6. 柔軟なマイク構成に対応し、あらゆる商談シーンをサポート

商談時のマイク構成は、柔軟に選択することが可能です。1つのマイクで商談の録音を行う「モノラル方式」や、営業・顧客それぞれにマイクを設置する「ステレオ方式」、Microsoft Teamsなど複数音源を活用する「マルチ方式」に対応しています。モノラル方式でも話者ダイアライゼーション機能を利用して営業と顧客の発話を分離することが可能です。

ウェビナー開催について

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/750_1_48b4dac0051782d133154962a2061769.jpg?v=202604080551 ]

■「AmiVoice SalesBoost」シリーズについて

営業組織の強化・改善を目的とした“セールスイネーブルメント”の促進を目的に、国内シェアNo.1※1のAI音声認識AmiVoiceを活用し、営業活動のDXを加速させる複数のソリューションを「AmiVoice SalesBoost」として、2024年10月よりシリーズ化しました。

現在提供中のソリューションは、AIを活用しリアルタイムで商談を支援する次世代型の営業支援ソリューション「AmiVoice SalesAgent」、接客や商談の会話を可視化・分析する「AmiVoice SF-CMS（アミボイス エスエフシーエムエス）」、AIを活用し効率的な営業トレーニングを実現する「AmiVoice RolePlay（アミボイス ロールプレイ）」があり、これらを組み合わせることで、営業組織全体のスキル向上を継続的に支援するサイクルを構築しています。

・「AmiVoice SalesBoost」シリーズ詳細

https://salesboost.advanced-media.co.jp/

・「AmiVoice SalesAgent」詳細

https://salesboost.advanced-media.co.jp/salesagent/

・「AmiVoice RolePlay」詳細

https://salesboost.advanced-media.co.jp/roleplay/

・「AmiVoice SF-CMS」詳細

https://salesboost.advanced-media.co.jp/sf-cms/

以上

※1 出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

※2 出典：厚生労働省「一般職業紹介状況（令和8年1月分）」職業別有効求人倍率

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001660247.pdf

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

SDX事業部

https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/reporter/