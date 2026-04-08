【岡山県倉敷市】美観地区の新名物『PPKいがらしゆみこ美術館』が、360度展望の屋上で楽しめる「夜のお姫さま体験」と人生の節目を祝う「長寿お祝いプラン」を開始。

株式会社明日絵夜のお姫さまプラン「屋上でシャンパンタワー」長寿お祝いプラン「アフタヌーンティでお祝い」



岡山県倉敷市の「いがらしゆみこ美術館」は、2026年に開館25周年を機に、体験型文化空間 『Princess Park Kurashiki（PPK）』 として3月24日にグランドオープンしました。

代表の三城誠子は、夜の観光資源が乏しい美観地区の現状を打破すべく、17時以降の滞在価値を高める「夜のお姫さまプラン」を新たに開発。

さらに、「年齢ではなく人生を祝う」をコンセプトとした、還暦・古希・米寿等の「長寿お祝いプラン」を拡充します。

5月10日の母の日に向けたギフト需要を見込み、期間限定の予約特典も用意。地域と歩んだ25年の節目に、見る美術館から「人生を体験する美術館」への進化を目指します。

原画展示などを見るだけではなくて各種の体験プランを提供する「PPKいがらしゆみこ美術館」に進化しました。

「夜のお姫さまプラン」とは

倉敷美観地区は昼の白壁の街並みが人気の一方で、夜の観光コンテンツが少ないと言われてきました。

Princess Park Kurashikiでは、その夜の時間を 女性も安心して楽しめる新しい滞在体験 として、予約制の 「夜のお姫さまプラン」 を開始します。

本プランは 17時～20時、2名様以上でご予約可能。



夜のお姫さまプラン in 倉敷PPK(https://youtu.be/nCYml4Brqbk?si=I-mO_bpLrCdo2W3B)

１.ドレスに着替えて屋上へ

おすすめは、ドレスに着替えて、まだ空が明るさを残す時間に屋上へ上がります。

夕暮れ時には、倉敷の空が真っ赤に染まり、幻想的な夕焼けの写真が撮れます。

春になると、屋上の眼下に倉敷アイビースクエアの満開の桜も美しく望めます。

２.やがて日が沈み

360度に広がる美観地区の街灯りへと表情を変える景色は、この時間だけの特別なご褒美です。

見上げれば倉敷の夜空、振り返れば夜風に揺れるドレスとシャンパンの泡。

静かな街の灯りが、昼とは違うロマンティックな倉敷を演出します。

３.ロマンチックな光の演出

キャンドルの灯り、猫のシルエットや足跡ライトに囲まれた幻想的な空間で、シャンパンタワーを楽しみながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

４.２階プリンセスシーンへ

その後は屋内の2階プリンセスシーンへ。

時間や天候に左右されず、ご希望の方にはミラーボールの光に包まれながら 舞踏会気分のダンス体験をお楽しみいただけます。

仮面をつければ、そこはベニスの仮面舞踏会。

屋外の夕景と夜景、そして屋内の華やかな舞踏会。

倉敷の夜を一つの物語として楽しめる、PPKならではの新しいナイトプランです。

スタッフ常駐・予約制のため、女性同士でも安心してご利用いただけます。

女子旅、カップルの記念日、母娘旅、大人のご褒美時間としておすすめです。

～「夜のお姫さまプラン」概要～

「長寿お祝いプラン」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178795/table/3_1_cb73d4b59b629254ad76681376fe7af0.jpg?v=202604080351 ]

「還暦プラン」として提供していいました「長寿お祝いプラン」でしたが、ご要望が多いため、

古希、喜寿、傘寿、米寿と幅広く、人生の節目をお祝いさせていただきます。



人生の節目を迎えるその日は、年齢を重ねたことを祝うだけでなく、ここまで歩んできた人生そのものを讃える特別な記念日 です。

Princess Park Kurashikiの 「長寿お祝いプラン」 は、そんな大切な一日を、節目カラーのドレスとアフタヌーンティーで華やかに彩る感動の体験プランです。

～節目ごとに意味を持つ色のドレスをご用意しています～

(ハート)️ 還暦（60歳）：赤

60年で干支が一巡し、生まれた年に還ることから「還暦」と呼ばれます。赤ちゃんに還る＝人生の新しいスタート の意味があり、魔除けや生命力を象徴する赤が使われます。

“もう一度、人生の主役になる赤いドレス”

(ハート) 古希（70歳）：紫

古希は、中国の詩人杜甫（とほ）の詩「人生七十古来稀なり」

に由来し、昔は70歳まで生きること自体がとても稀でした。

紫は、ここまで歩んできた人生への敬意と風格を表す色です。

“深みのあるロイヤルパープルで、人生の品格を纏う70歳”

(ハート) 喜寿（77歳）：紫

喜びが重なる、祝福の色。喜寿は「喜」の草書体 喜 が、七を三つ重ねた形＝77に見えることが由来です。

同じ紫でも高貴さに加えて“喜びが重なる”華やかな祝い

の意味が強くなります。

“ラッキーセブンが三つ重なる、幸せを纏う喜びのパープル”

(ハート) 傘寿（80歳）：黄色

太陽・幸福・光の色。傘寿は、傘の略字「仐」が八十に見えることが由来。

黄色や金茶は、太陽・幸福・縁起の良さを象徴する色です。

これからも明るく輝く人生への願いが込められています。

“笑顔がいちばん映えるサンシャインイエロー”

米寿（88歳）：金

実り・豊かさ・輝きの色。88歳の米寿は、「米」の字を分けると八十八になることが由来。実る稲穂を連想する黄色・金茶・ゴールドが使われ、豊かに実った人生への祝福 を表します。

“人生の実りを讃えるゴールドドレス”

「長寿お祝いプラン」とは、その年齢にふさわしい色のドレスに身を包み、ティアラやアクセサリーを纏った瞬間、そこにいるのは“お婆さま”ではなく、人生の物語を美しく歩んできた 今日のプリンセス。

一眼レフによる記念撮影のほか、数字バルーンや花束を添えた写真は、これから先も家族の宝物になります。

撮影後は、貴族席でゆったりとしたティータイムへ。

特製アフタヌーンティーを囲みながら、ご家族やご友人とこれまでの思い出を語り合う、優雅で温かな時間をお過ごしいただけます。

近年は、娘さんやお孫さんからお母さま・お婆さまへのプレゼントとして選ばれることも増えており、母の日のギフトとしても人気 です。

同級生のお友達とグループで来られる方も多いです。

“年齢を祝う”のではなく、“人生を祝う”。

PPKならではの、涙と笑顔があふれる長寿のお祝い体験です。

ご同伴の方はワンオーダーで同席可能。

美術館をご見学の場合は、別途入館料600円でご利用いただけます。



～「長寿お祝いプラン」概要～

「長寿お祝いプラン」特別プレゼント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178795/table/3_2_9edf2923125fb339c2f76cce09e3571a.jpg?v=202604080351 ]

さらに今回の新プラン開始を記念し、2026年5月10日（母の日）までにご予約のお客様へ、2,000円相当の記念品をプレゼント いたします。

代表コメント

人気のお菓子と指輪入りの「ビジュー缶」

3月24日、Princess Park Kurashiki（PPK）は、グランドオープンイベント 「王妃の午後 マリーのお茶会」 を無事に開催することができました。

おかげさまで多くのお客様にご参加いただき、ドレス、アフタヌーンティー、舞踏会を通して、倉敷美観地区に新しい体験の時間が生まれたことを実感しています。

25年前に「いがらしゆみこ美術館」を開館した時、少女漫画の夢の世界を届けたいという想いでスタートしました。

そして今、その夢の世界は、お客様ご自身が主人公となる

体験型文化空間 Princess Park Kurashiki （PPK）へと大きく進化し始めています。

今回新たにスタートする 「夜のお姫さまプラン」 は、夜の観光が少ないと言われる倉敷美観地区に、新しいロマンティックな滞在価値を生み出す挑戦です。

夕日、桜、屋上のキャンドル、シャンパン、そして舞踏会。

昼とは違う倉敷の美しさを、大切な人と味わっていただければ嬉しく思います。

また 「長寿お祝いプラン」 は、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿という人生の節目を、ドレスで華やかに祝う新しい文化提案です。

娘さんやお孫さんから、お母様やお婆様への贈り物としても、心に残る時間になれば幸いです。

Princess Park Kurashiki（PPK）は、これからも

“見る美術館”から“人生の物語を体験する美術館”へ

進化を続けてまいります。

ここでの体験が、訪れた方の人生を少しだけ輝かせる時間になれば、これほど嬉しいことはありません。

「マリーのお茶会」開催報告

2026年3月24日に開催したPPKグランドオープンイベント 「王妃の午後 マリーのお茶会」 は、おかげさまで 満席御礼 にて無事終了いたしました。

当日は テレビ局2社による取材 も入り、倉敷美観地区に新たな体験型観光の可能性を発信する機会となりました。

OHK（岡山放送）様のオンエア動画

(https://youtu.be/HNxaq5tItYg?si=UuJ3m5_rbcNIqi9d)TSC（テレビせとうち）様のオンエア動画(https://youtu.be/dOp_cUa0GV0?si=2jRow-bc_qT-Sy0p)

PPKいがらしゆみこ公式YouTube(https://youtube.com/shorts/_1OVnlaN1Bo?si=fEQq8oJ3pxXiXbhF)

さらに参加者の中から プリンセスアンバサダー が誕生し、今年の 倉敷天領夏祭りでは、王子様とお姫様による華やかなパレードとして街へ展開する予定 です。

これまで館内で育んできたPrincess Park Kurashikiの世界観が、いよいよ倉敷の街へ広がり、観光客や市民が一緒に楽しめる新しい夏の風物詩へと進化しようとしています。

会社概要

会社名：株式会社明日絵（1994年設立）

所在地：岡山県倉敷市本町9-30

代表取締役：三城誠子

三城誠子note(https://note.com/atelier_aska_jp/n/nd98d755ad285)

事業内容

株式会社明日絵（aska）は、岡山県倉敷市を拠点に、文化・観光・地域振興プロジェクトを中心としたクリエイティブ事業を展開する会社です。 1970年代に創業し、法人設立は1994年。グラフィックデザイン、映像制作、イベント企画、地域文化プロジェクトの企画・プロデュースなど、地域文化とデザインを融合させた事業を行ってきました。

これまでに、自治体の地域振興プロジェクトや観光施設の企画、イベントプロデュース、映画制作など幅広い分野で活動しています。

2000年には倉敷美観地区に「いがらしゆみこ美術館」を開館。少女漫画の世界観をテーマにした文化施設として、多くの観光客や漫画ファンに親しまれてきました。

近年では映画制作にも取り組み、倉敷の明治時代の歴史ラブストーリー、映画「倉敷物語はちまん」を制作（監督・三城誠子）。2024年に第77回カンヌ国際映画祭EW映画祭にて上映。

映画「男神」（監督・井上雅貴）では、クロアチア映画祭で衣装デザイン賞を受賞するなど、文化活動の幅を国内外へ広げています。

現在は美術館開館25周年を機に、新ブランド Princess Park Kurashiki（PPK） を立ち上げ、「見る美術館」から「体験する文化空間」へと進化。

株式会社明日絵は、文化・デザイン・観光を融合させた新しい地域文化の創造を目指し、倉敷から国内外へ向けて文化発信を続けています。

プリンセスパーク倉敷（いがらしゆみこ美術館）

所在地：岡山県倉敷市本町9-30（倉敷美観地区）

営業時間：通常１０時～１７時

入館料：大人６００円

TEL：086-426-1919

公式サイト：https://princess-park.jp

お問い合わせ

株式会社明日絵（ミツシロ）

TEL：086-425-3903

MAIL：info@yumiko.jpn.com