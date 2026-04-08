【gelato pique(ジェラート ピケ)】日常を彩るフローラルーブーケ柄やふんわりと心地よいルームウェア、愛らしい雑貨に感謝を添えてギフトを届ける「母の日コレクション」＜4月15日(水)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（所在地:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸）が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、2026年4月15日(水)より「MOTHER’S DAY COLLECTION」を「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売いたします。

また、本コレクションの特設ページを、4月8日(水)12:00(正午)より「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開いたします。

MOTHER’S DAY COLLECTION

日常を特別な日に。

複数の花をニュアンスで重ねた

「フローラルブーケ」をイメージに3色の花柄アイテムが登場。

軽やかな着心地に仕上げました。

ふんわり心地よい素材のリブカーディガンは

花柄シリーズと相性ぴったりで

さっと羽織るだけで華やかなスタイリングに。

上品なかわいさを楽しむ雑貨もラインアップ。

自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。

アイテム紹介

＜カットソー＞

夏にぴったりの軽やかな着心地のフローラルブーケ柄のカップインプルオーバーやロングパンツ、ワンピースをはじめ、なめらかな肌触りで「IFMC.（イフミック）」加工*を施したロゴTシャツやガウチョパンツ、ワンピースがラインアップ。

フェミニンなロゴや可憐な花々が日常に華やぎを添える一着は、大切な方への贈り物や同シリーズの雑貨と合わせて母の日のギフトとしてもおすすめです。

*（株）テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体で、特許を取得しています。※特許第6557442号

・レーヨンロゴシリーズ【IFMC.(イフミック)】

【母の日】レーヨンロゴTシャツ \6,930

【母の日】レーヨンロゴガウチョパンツ \9,130

【母の日】レーヨンロゴワンピース \9,130

カラー：クリーム／ピンク／ネイビー

サイズ：フリー

・フローラルブーケシリーズ

【母の日】フラワー柄カップインプルオーバー \7,040

【母の日】フラワー柄ロングパンツ \7,480

【母の日】フラワー柄カップインワンピース \9,350

カラー：イエロー／ピンク／ネイビー

サイズ：フリー

＜ニット＞

フローラルブーケのような多幸感あふれる色合いのリブカーディガンです。

とろけるような肌触りの’スムーズィー’素材と、空気を編み込んだように軽い’エアリーモコ’素材を掛け合わせ、優しく肌を包み込むようなリブニットに仕上げました。

胸元には存在感のある大きなロゴ刺繍を施し、ヒップまで隠れるゆったりとした丈感で、世代を問わず心地よく羽織れる一着です。

同シリーズのフラワー柄アイテムとのコーディネートや、雑貨と一緒に母の日に贈るギフトとしても おすすめです。

【母の日】リブカーディガン \9,900

カラー：オフホワイト／イエロー／ピンク

サイズ：フリー

＜雑貨＞

ルームウェアと合わせて楽しめる、心躍る雑貨がラインアップ。

花びらのようなフリルを贅沢にあしらったブランケットは、夏の冷房対策にもさらっと使いやすい軽やかな質感が魅力です。

ルームウェアとお揃いのフラワー柄をプリントしたシフォンポーチや、ヘアクリップ、ミラーなど、日常使いしやすいアイテムで、同シリーズのルームウェアと合わせてギフトにもおすすめです。

【母の日】フリルブランケット \8,580

カラー：オフホワイト／ピンク

サイズ：フリー

【母の日】フラワー柄シフォンポーチ \5,390

カラー：ピンク／イエロー／ネイビー

サイズ：フリー

【母の日】バイカラーヘアクリップ \3,960

カラー：ブルー／クリーム／ピンク

サイズ：フリー

【母の日】トリムラインミラー \3,960

カラー：クリーム／ピンク／ブルー

サイズ：フリー

【母の日】シュシュストラップ \3,630

カラー：ピンク／イエロー／ネイビー

サイズ：フリー

【母の日】フラワーハンドタオル \1,430

カラー：ネイビー／ピンク

サイズ：フリー

※全て税込価格表記

母の日ギフト診断

4月15日（水）から特設サイトにて「母の日ギフト診断」がスタート。

大切なお母さんの笑顔を思い浮かべながら、ぴったりのギフトを探してみませんか？

いくつかの簡単な質問にお答えいただくだけで、豊富なラインアップの中からご希望にぴったりのアイテムを診断結果にてご提案します。

「何を贈れば喜ばれるかな？」とお悩みの方にも、お母さんのライフスタイルや好みに合った最適なギフトがきっと見つかるはずです。日頃の想いを伝える特別なギフト選びにぜひご活用ください。

また、診断のほかにもオリジナルのメッセージを入れられるデジタルメッセージカードのコンテンツもご用意しております。

特設ページ公開日：4月15日(水) 12:00（正午）

URL：http://gelatopique-mothersday2026.com/

商品情報

■コレクション名：MOTHER’S DAY COLLECTION

特設ページ公開日：2026年4月8日(水)12:00(正午)

URL：https://gelatopique.com/Page/feature/260408_mothersday/?plan=GP260408mothersday

■発売日

・全国直営店：2026年4月15日(水)各商業施設営業開始時間より発売

・下記の各オンラインストアおよびアプリ：2026年4月15日(水)12:00

■販路(オンラインサイトおよびアプリ)

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア：https://gelatopique.com/

・USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」(https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )

■販路(店舗)

・全国直営店( https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx (https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx))

・USAGI ONLINE STORE( https://usagi-online.com/storeinfo/ )

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

●gelato pique店舗販売について：在庫につきましては各店舗までお問い合わせください。

●gelato pique公式オンラインストアについて：https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx

●USAGI ONLINEについて：https://usagi-online.com/cs/

gelato pique(ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/