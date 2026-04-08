レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 建築用断熱材市場 2035年436億1,000万米ドル到達見込み 脱炭素と高性能建材ニーズで加速するCAGR3.34%成長
建築用断熱材市場は、2025年から2035年にかけて、314億米ドルから436億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間の年平均成長率（CAGR）は3.34％と見込まれています。断熱材は建物のエネルギー効率を高め、温暖化の進行を抑制するために重要な役割を果たします。特に、冷暖房費の削減や温室効果ガス排出の削減が求められる中、断熱材の需要は今後ますます高まると予想されています。
市場の主要成長要因
建築用断熱材市場を牽引している主な要因は、急速に成長する建設業界です。都市化と人口増加に伴い、特に新興経済国での住宅需要が高まっています。これにより、より多くの住宅と商業施設が建設される中、断熱材の需要も急増しています。また、政府の支援政策やエネルギー効率向上に向けた取り組みも市場成長を加速させています。特にグリーンビルディングや環境に優しい建築が注目され、エネルギー効率の良い建材の採用が進んでいます。
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市場制約と課題
一方で、市場にはいくつかの制約も存在します。特に、建築用断熱材の導入には高額な初期投資が必要であり、特に予算に敏感な消費者や建設業者にとっては大きな障害となります。発展途上地域では、断熱材の種類やその効果に対する認識が不足していることが、需要拡大を阻む要因となっています。また、原材料の価格変動も市場の不安定要因として挙げられ、製造業者や消費者にとっては予測しにくいリスクを伴います。
市場機会と政府の支援
政府の政策やインセンティブが市場の成長をサポートしています。多くの国ではエネルギー効率向上に向けた税制優遇や補助金が提供され、これが断熱材の需要を刺激しています。特に、政府が推進する住宅改善プログラムやエネルギー効率基準の厳格化が、市場機会を創出しています。これにより、企業は持続可能な建築材料の開発と導入を進め、長期的にはコスト削減を実現できる可能性があります。
主要企業のリスト：
● Owens Corning Corporation
● BASE SE
● Rockwool International A/S
● Lloyd Insulations Limited
● Paroc Group Oy
● Johns Manville Inc.
● Knauf Insulation Inc
● Kingspan Group Plc
● Saint-Gobain SA
● GlassRock Insulation Company
● SAE
市場セグメンテーションと主要トレンド
市場は素材別、用途別、エンドユーザー別にセグメント化されています。素材別では、EPS（発泡スチロール）セグメントが市場で最大のシェアを占めており、軽量で高い引張強度を持つことから、今後もその成長が期待されます。用途別では、特に屋根断熱材の需要が増加しており、特に暑い気候の地域で効果的な熱遮断が求められています。また、商業セグメントでは、エネルギー効率の高い建物が求められており、断熱材の需要が高まっています。
日本市場における重要性
日本における建築用断熱材市場は、エネルギー効率の向上と温室効果ガス排出削減の観点から特に重要です。日本は温暖化対策を重視しており、エネルギー効率の良い建物を普及させることは、国家の環境目標達成に向けて欠かせません。また、都市化が進む中で新たに建設される住宅や商業施設で断熱材の需要が急増しており、今後の市場成長が見込まれます。特に、日本政府はエネルギー効率の向上を推進しており、企業に対してもエネルギー効率の良い建材の採用を促しています。さらに、断熱材市場における競争が激化する中で、革新的な技術の導入や価格競争が加速し、企業の成長を促す機会が生まれています。
市場の主要成長要因
建築用断熱材市場を牽引している主な要因は、急速に成長する建設業界です。都市化と人口増加に伴い、特に新興経済国での住宅需要が高まっています。これにより、より多くの住宅と商業施設が建設される中、断熱材の需要も急増しています。また、政府の支援政策やエネルギー効率向上に向けた取り組みも市場成長を加速させています。特にグリーンビルディングや環境に優しい建築が注目され、エネルギー効率の良い建材の採用が進んでいます。
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市場制約と課題
一方で、市場にはいくつかの制約も存在します。特に、建築用断熱材の導入には高額な初期投資が必要であり、特に予算に敏感な消費者や建設業者にとっては大きな障害となります。発展途上地域では、断熱材の種類やその効果に対する認識が不足していることが、需要拡大を阻む要因となっています。また、原材料の価格変動も市場の不安定要因として挙げられ、製造業者や消費者にとっては予測しにくいリスクを伴います。
市場機会と政府の支援
政府の政策やインセンティブが市場の成長をサポートしています。多くの国ではエネルギー効率向上に向けた税制優遇や補助金が提供され、これが断熱材の需要を刺激しています。特に、政府が推進する住宅改善プログラムやエネルギー効率基準の厳格化が、市場機会を創出しています。これにより、企業は持続可能な建築材料の開発と導入を進め、長期的にはコスト削減を実現できる可能性があります。
主要企業のリスト：
● Owens Corning Corporation
● BASE SE
● Rockwool International A/S
● Lloyd Insulations Limited
● Paroc Group Oy
● Johns Manville Inc.
● Knauf Insulation Inc
● Kingspan Group Plc
● Saint-Gobain SA
● GlassRock Insulation Company
● SAE
市場セグメンテーションと主要トレンド
市場は素材別、用途別、エンドユーザー別にセグメント化されています。素材別では、EPS（発泡スチロール）セグメントが市場で最大のシェアを占めており、軽量で高い引張強度を持つことから、今後もその成長が期待されます。用途別では、特に屋根断熱材の需要が増加しており、特に暑い気候の地域で効果的な熱遮断が求められています。また、商業セグメントでは、エネルギー効率の高い建物が求められており、断熱材の需要が高まっています。
日本市場における重要性
日本における建築用断熱材市場は、エネルギー効率の向上と温室効果ガス排出削減の観点から特に重要です。日本は温暖化対策を重視しており、エネルギー効率の良い建物を普及させることは、国家の環境目標達成に向けて欠かせません。また、都市化が進む中で新たに建設される住宅や商業施設で断熱材の需要が急増しており、今後の市場成長が見込まれます。特に、日本政府はエネルギー効率の向上を推進しており、企業に対してもエネルギー効率の良い建材の採用を促しています。さらに、断熱材市場における競争が激化する中で、革新的な技術の導入や価格競争が加速し、企業の成長を促す機会が生まれています。