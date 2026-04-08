芝浦工業大学(東京都江東区／学長 山田 純)は2026年3月、卒業生から「ダットサン 211型セダン(1958年)」を寄贈されました。それを受けて4月22日(水)に大宮キャンパスで除幕式を行います。

下記のとおりご取材くださいますようご案内申し上げます。





記

日時 ： 2026年4月22日(水)11時45分から12時15分(予定)

会場・受付： 芝浦工業大学 大宮キャンパス 2号館 1F

アクセス ： JR宇都宮線「東大宮」駅東口からスクールバス5分

https://www.shibaura-it.ac.jp/access/#koutu

キャンパス内バス乗り場そばの守衛所で入構手続きの上、2号館にお越しください。

寄贈者 ： 佐々木 徳治郎 氏(全日本ダットサン会 会長、1965年 工学部機械工学科 卒業)





・当日の流れ(予定)：

除幕、佐々木氏ご挨拶、芝浦工業大学からの挨拶、フォトセッション、囲み取材





・除幕登壇・囲み取材 対応者(予定)：

佐々木 徳治郎 氏

芝浦工業大学 システム理工学部長・大宮キャンパス長 澤田 英行(学校法人芝浦工業大学 理事)

芝浦工業大学 体育会自動車部 部長 神永 颯太





・展示車両概要(参考)： ダットサン 211型セダン(1958年)





ダットサン 211型セダン(1958年)





ダットサン 211型セダン(1958年)





・主要諸元

全長 ： 3,880mm

全幅 ： 1,466mm

全高 ： 1,535mm

ホイールベース ： 2,220mm

トレッド(前／後) ： 1,170mm／1,180mm

車両重量 ： 925kg

エンジン ： 水冷直列4サイクル4気筒(オーバーヘッドバルブ)

最高出力 ： 34馬力(4,400rpm)

ブレーキ(前後) ： 油圧式ドラム

サスペンション(前後)： リーフ平行式

タイヤ ： 5.50-15-4PR





・取材申込(プレス専用)

取材をご希望の場合は、下記のフォームからお申し込みください。

申込期限： 2026年4月17日(金)

申込先 ： https://forms.office.com/r/UXD8fMXq4t









■芝浦工業大学とは

工学部／システム理工学部／デザイン工学部／建築学部／大学院理工学研究科

https://www.shibaura-it.ac.jp/

理工系大学として日本屈指の学生海外派遣数を誇るグローバル教育と、多くの学生が参画する産学連携の研究活動が特長の大学です。東京都(豊洲)と埼玉県(大宮)に2つのキャンパス、4学部1研究科を有し、約1万人の学生と約300人の専任教員が所属。2024年には工学部が学科制から課程制に移行。2025年にデザイン工学部、2026年にはシステム理工学部で教育体制を再編し、新しい理工学教育のあり方を追求していきます。創立100周年を迎える2027年にはアジア工科系大学トップ10を目指し、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。