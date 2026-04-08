家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、静音と機能に特化した温度センサー搭載 DC リビング扇風機(型番：YGT-DH3455GFR)の新色、ラベンダーをイメージした淡いパープル色(型番：YGT-DH3455GFR(V))を2026年4月上旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。





温度センサー付きDCモーター扇風機、新色のパープル。





■新色登場 ── 見た目も癒されるパープル

本製品は発売初年度の2024年に家電専門雑誌『家電批評』において、1万円以下の扇風機の第1位を受賞した、お手頃価格でありながら「静音で快適」な扇風機です。QOL(自宅で過ごす時間の質)を高めたいと考える生活者の家電製品にも「機能」だけでなく、「癒し」や「インテリア性」を求める声に応え、毎年新色を発表しています。

今回発売される新色は、「部屋に癒しを取り入れたい、見た目も涼しくなりたい」というニーズに応え、ラベンダーをイメージしたやすらぎカラーの「パープル」です。インテリアと合わせやすいホワイトとブラック、やわらかな印象のベージュに加え、幅広いカラーラインナップからお好みの1台をお選びいただけるようになりました。パープルは既に販売中のブラックやベージュと同様にクリアな羽根を使用し、見た目も涼やかなデザインになりました。









■特徴

・就寝時にも運転音が気になりにくい静音設計のDCリビング扇風機

・温度センサーが室温に応じて風量を調整

・リモコンでデジタル表示部と表示ランプを消灯できる

・やわらかな風を届ける7枚羽根と、12段階の風量調整

・家電専門雑誌において、発売初年度の2024年に1万円以下の扇風機の第1位を受賞

・2026年の新色はパープル









■製品特長

1. 室温を“感じ取る”温度センサー搭載

温度センサーは、お好みの体感時に設定するとその室温の時の温度と風量を記憶し、室温が1℃上がると風量を1段階強くし、室温が1℃下がると風量を1段階弱くして常に快適を保つ機能です。

例えばエアコンと併用時、エアコンで部屋が冷えすぎると風量を弱めて体に当たる風を弱く、エアコンが運転を弱めている間に室温が上がった際には風を強くします。

温度が不快になったときに毎回風量調整の操作をせずに済むため、手間を省くとともに、かくれ熱中症の予防にもなります。





温度センサーが風量を自動調整。





2. 静音設計で“生活に溶け込む風”を届ける

本製品のDCモーターは静音性に特化しています。最大風量の風量12で運転しても一般的に静音と言われる40dB(図書館内や閑静な住宅地の昼間の音)以下、また風量7で運転しても木の葉が触れ合う音や雪の降る音で表現される極めて静かな音である30dB以下、就寝時などにおすすめの風量3以下では22dB以下と非常に静かな運転音で、リビングでも寝室でも、そこに扇風機があることを忘れてしまうような静かな風を体験いただけます。





3. 12段階の風量と7枚羽根で“心地よい風”を届ける

DCモーターが生み出す12段階の細かな風量設定と、7枚羽根の組み合わせにより、自然な風に近い穏やかな極微風から強風まで、よりお好みに合わせた風に調整できます。

また、「リズム風」では自然風に近いゆらぎのある風を、「おやすみ風」では時間の経過とともに風を弱め、2時間後に自動停止し心地よい睡眠に誘う風を届けます。





やわらかな風を届ける7枚羽根。シンプルな操作部デザイン。





4. リモコンで表示部を消灯 ── 暗い部屋で光が邪魔しない

リモコン操作で、デジタル表示部とLEDの表示ランプを、夜間まぶしくないように完全消灯できます。





5. 便利な切タイマーと入タイマー機能

切タイマーで就寝時や外出時の消し忘れの防止、入タイマーでお目覚め前に扇風機を運転させて気持ちよく起床など、8時間まで設定できる便利なタイマー機能付きです。





6. 省エネ性能 ── 1か月の電気代、約134円

本製品の最大消費電力は18W。毎日8時間、1か月(30日)使用した場合の電気代は、電力単価31円/kWhで計算するとわずか約134円(税込)で、夏の電気代が気になる方にも安心してお使いいただけます。

※1か月の電気代(目安)＝18W×8時間×30日÷1,000×31円/kWh＝約134円





7. 家電専門誌が認めたコスパ第1位

晋遊舎の家電専門雑誌『家電批評 2024年7月号』において、1万円以下の扇風機 第1位(ベストバイ)を受賞。価格・機能・デザインの三拍子がそろった製品として、メディアからも高い評価を受けています。









■製品詳細

型番 ：YGT-DH3455GFR(V)

JAN ：4979966574367

カラー ：パープル

サイズ ：W36×D35×H67.5(87)cm

電源コード長 ：約1.6m

重量 ：約2.8kg

電源 ：AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz)：18/18W

機能等 ：温度センサー、風量12段階、8時間切タイマー、

8時間入タイマー、リズム風、おやすみ風、

表示部消灯機能、切り忘れ防止8時間自動オフタイマー

生産国 ：中国

希望小売価格 ：9,980円(税込)

発売日 ：2026年4月上旬





ラベンダーをイメージしたやすらぎカラー。





【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。