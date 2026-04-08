「圧倒的に、中小企業に優しい」　サイバーセキュリティ対策パッケージを提供開始

Solvvy株式会社

Solvvy株式会社（本社：東京都、代表取締役：安達慶高、以下「当社」）は、Agentic AIによる次世代型サイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorks株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：寺田彼日、以下「AironWorks Co., Ltd.」）と共同で、中小企業に特化したサイバーセキュリティ対策パッケージの提供を開始します。

狙われるのは大企業だけではない 3社に1社がサイバー攻撃を受けている実態

帝国データバンクの調査によると、対策が比較的手薄な中小企業の被害増加が顕著になり、また、業種も偏ることなく幅広い業種で、おおよそ３社に１社がサイバー攻撃を受けた経験があることが明らかになっています。*¹

当社が多くご支援する住宅業界を中心とした中小企業においても、昨今のサイバー被害の報道はもちろんのこと、日常的に不審なメールを社員が受信している実態を踏まえ、サイバーセキュリティ対策の必要性は痛感している一方、経営リソースの問題からサイバーセキュリティ対策の専門部署・人員の設置には至っていないというお悩みをお持ちのケースが多く存在します。

*¹ 帝国データバンク サイバー攻撃に関する実態調査（2025年)より

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250619-2025cyber-attack/

不審メールに対する「実践訓練」・「AIサポート」に加え、「サイバー保険」がセットに

本パッケージは、イスラエル国防軍のサイバーセキュリティ手法を取り入れた、次世代型のセキュリティ訓練・教育プラットフォームを提供するAironWorks Co., Ltd.と共同で開発されたサービスパッケージで、不審メールに対する「実践訓練」および「AIスキャン」に加え、万一の有事の際に必要となる原因調査・復旧作業費を補填する「サイバー保険」を自動付帯しています。

特別設計の小口プランで、中小企業に導入しやすさを

本パッケージは、AironWorks Co., Ltd.との提携を通じて、中小企業様にもご利用いただきやすい小口パッケージを当社取扱の特別プランとして組成したことで、月額45,000円から充実のサイバーセキュリティ対策を導入いただけます。

当社グループは今後も、ストックビジネスコンサルティングにおける顧客企業の多様なニーズに応える革新的な技術・商品提供を通じて、さらなる事業成長に邁進してまいります。

【Solvvy株式会社について】

クライアント企業が持つ資産、特に顧客データベースに着目し、その価値を高めるストックビジネスコンサルティングを展開しています。住宅業界を中心に、クライアント企業と顧客を繋ぐ「エンゲージメントプラットフォーム」の販売、運用を通じた会員型ビジネスの仕組化支援、その効率化・活性化・収益化に資する各種ソリューションを提供しています。

本社 ： 東京都新宿区西新宿4-33-4

設立 ： 2009年 3月

代表者 ： 代表取締役社長 安達慶高

事業内容 ： HomeworthTech事業 / ExtendTech事業 / LifeTech事業 / FinTech事業

会社ＨＰ ： https://solvvy.co.jp

【AironWorks株式会社】

AironWorks株式会社は "Enhancing Teams with AI" を企業ミッションに、グローバルなR&D拠点で開発するAgentic AIを活用したサイバーセキュリティプラットフォームを通じて、働く人々・チームをエンパワーして、よりよい社会の実現に貢献します。

本社 ： 東京都港区虎ノ門1-10-5

設立 ： 2021年8月

代表者 ： 代表取締役CEO 寺田彼日

事業内容 ： サイバーセキュリティの企画/設計/開発/構築/管理/保守/運営/販売、

教育及びコンサルティング

会社ＨＰ ： https://www.aironworks.com