IdeaScaleジャパン「Open Nation Japan 2026」を初開催

Ideascaleジャパン株式会社Open Nation Japan 2026

Ideascaleジャパン株式会社（本社：東京都、代表：イスル・スバシンヘ）は、2026年4月30日（木）に、日本初開催となるグローバルイノベーションフォーラム「Open Nation Japan 2026」を開催することをお知らせいたします。

本イベントは、世界で培われた最先端のイノベーション実践を日本に届ける貴重な機会となります。

また同時に、IdeaScaleが「Winter 2026 Customer Success Report」において、Idea Management Software（アイデア管理SaaSプラットフォーム）分野の「Market Leader」に選出されたことを併せて発表いたします。

日本初開催「Open Nation Japan 2026」について

「Open Nation」は、これまで米国を中心に開催されてきた、企業・政府機関・グローバルリーダーが一堂に会するイノベーションフォーラムです。

Fortune 500企業や政府機関を含む多様な組織が参加し、新規事業創出、組織変革、イノベーションマネジメントに関する実践的な知見が共有されてきました。

今回、日本で初開催となる「Open Nation Japan 2026」では、国内外のイノベーション責任者や実務リーダーが集結し、日本企業の変革に直結するリアルな課題や成功事例を共有します。

さらに、IdeaScaleのグローバルチームも来日し、海外における最新のイノベーション動向や企業変革の最前線について、直接ご紹介する予定です。

本イベントは、日本企業にとって、グローバルの知見とつながり、自社のイノベーションを次のステージへと進めるための貴重な機会となります。

■ 開催概要

イベント名：Open Nation Japan 2026 イノベーションフォーラム

日時：2026年4月30日（木）10:00～17:00

会場：東京都港区新橋（予定）

形式：招待制（参加無料）

詳細・お申込み：https://opennationjp.peatix.com/

IdeaScale、「Gloabl Market Leader」に選出

世界アイディア管理SaaSプラットフォーム市場のリーダー Ideascale

Idea Management Software 2026 - Ideascale 世界アイディア管理SaaSプラットフォーム市場のリーダー

IdeaScaleは、米国の顧客評価プラットフォーム「FeaturedCustomers」が発表した「Winter 2026 Customer Success Report(https://www.featuredcustomers.com/vendor/ideascale)」において、Idea Management Software分野の「Market Leader」に選出されました。本評価は、顧客成功事例（導入事例・レビュー）、市場での存在感、デジタルおよびソーシャルにおける影響力といった複数の指標に基づいています。IdeaScaleはこれらの総合評価において高い評価を獲得し、グローバル市場におけるリーダーポジションを確立しています。

英語版レポートダウンロード(https://cdn.featuredcustomers.com/customer_success_report/FC-CUSTOMER-SUCCESS-REPORT-WINTER-2026-IDEA-MANAGEMENT.pdf)

レポート内では、IdeaScaleの価値として、直感的で使いやすいインターフェース、技術的なサポート負担の軽減、柔軟なカスタマイズを可能にするAPI、そして組織の創造性と参加を促進する仕組みが挙げられています。これにより、企業はアイデア創出から実行までのプロセスを効率化し、継続的なイノベーションを実現することが可能となっています。

IdeaScaleについて（グローバル実績）

IdeaScaleは、世界25,000以上の組織、450万人以上のユーザーに利用されている

クラウド型イノベーションマネジメントプラットフォームです。米国政府機関やグローバル企業をはじめ、社員・顧客・パートナーなど多様なステークホルダーからアイデアを収集し、評価・実行まで一貫して支援することで、組織の集合知をビジネス成果へと転換する基盤として活用されています。

IdeaScaleジャパンについて（日本での実績）

Ideascaleジャパンは、日本企業におけるイノベーション推進を支援し、社員一人ひとりのアイデアを活かしたボトムアップ型イノベーションの実現を支援しています。日本国内においても、JR東日本、NTT、みずほ銀行、帝人をはじめとする業界を代表する企業様に導入いただき、新規事業開発・業務改善・組織変革の基盤として活用されています。

開催概要

イベント名：Open Nation Japan 2026 イノベーションフォーラム

日時：2026年4月30日（木）10:00～17:00

会場：東京都港区新橋（予定）

形式：招待制（参加無料）

詳細・お申込み：https://opennationjp.peatix.com/

Web・SNS情報

Ideascaleジャパン株式会社ホームページ：https://ideascale.co.jp/

FB https://www.facebook.com/ideascalejp

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ideascalejp

You tube https://www.youtube.com/@ideascalejp

会社概要

Ideascale ジャパン株式会社

英文社名

IdeaScale Japan, Inc.

所在地

〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

事業内容

イノベーション・マネジメントプラットフォーム「IdeaScale」の提供および、企業・自治体向けのイノベーション推進支援、組織変革・新規事業創出支援

世界アイディア管理SaaSプラットフォーム市場のリーダーひらめきが会社を成長させるIdeascale

本件に関するお問い合わせ先

Ideascaleジャパン株式会社

広報担当：広報部

Email: contact@ideascale.co.jp