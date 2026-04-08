半田そうめんの製造販売を行う食品メーカー、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、夏季限定「極細めん」の販売を開始しました。細い麺にもかかわらず、コシが強く、のど越しと弾力、小麦の香りが感じられる逸品です。毎夏、「極細めん」の発売を心待ちにする人も多く、昨夏は約420万食が完売した大好評の商品です。

今だけ10,000箱限定で「極細ふしめん」もしくは「オカベの麺ふしめん」のいずれかのプレゼント付きですので、お見逃しのないようご利用ください。





極細めん





https://www.okabemen.co.jp/SHOP/OG-40.html









■オカベ独自の麺づくり

・厳選した素材と職人技

麺づくりの原材料は、小麦粉・塩・水のみ。シンプルなだけに素材自体の味がストレートに感じられるため、独自に厳選したものだけを使用しております。小麦粉は小麦の中心部分のみ…お米に例えるなら、大吟醸に使う部分のみを使用しており、これが雑味のない甘みを生み出します。塩は小麦粉の甘みを最大限に引き立たせるよう、自然塩を絶妙な割合でブレンドしています。これらの厳選した素材を、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しています。





・美味しさが決まる“18の麺の層”

オカベの麺の製造工程は、3本の帯を1本に、2本の帯を1本にと三つ編みを編んでいくように何度も繰り返し、最終18もの麺の層を作り出します。細い1本の麺に層が重なり合うことで、オカベ独自の弾力、食感を生み出します。麺を熟成させながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺になります。





18層にも重なった麺の帯





・オカベの一番の特徴、“ねじり”

オカベでは、徳島県の半田地域に約300年前から伝わる半田そうめんの伝統製法に加えて、“ねじり”をしっかり効かせているところがポイントです。この工程により、麺の組織がらせん状になり、コシが強くのど越しの良い麺ができあがります。食べた時に押し返すような食感、多少茹でても延びない弾力を作り出します。





ねじりまき





■オカベの「極細めん」の特長

1. 熟練の麺職人が生み出す繊細な細さ

オカベの麺の強いコシと弾力を残しながら、この細さまで延ばすのは長年携わっている麺職人でさえ至難の技。

“ねじって、鍛えて、延ばす“を繰り返し、1本に18もの麺の層をつくりながら、1.3mm未満の細さにまで仕上げていきます。細く延ばして出来上がる「極細めん」は、細いのにコシがあり、抜群ののど越しが味わえます。





2. 夏季だけの期間限定販売

麺職人でも苦労するほどの手間と時間を要するため製造が難しく、毎年夏の時期だけの限定販売となっております。昨シーズンには約420万食以上を売り上げたほど、例年夏の時期にご好評をいただいております。お好きな薬味と合わせてぶっかけ極細めんでお楽しみください。





ぶっかけ極細めん





■商品情報

【商品名】

極細めん

【販売価格】

4,900円(税込)

【内容量】

極細めん(80g×3束)×10袋 + 今だけふしめん1袋プレゼント！

【販売期間】

2026年5月22日(金)まで

※ふしめん付きセットは10,000箱限定、無くなり次第終了です。

※ふしめんは「極細ふしめん」か「オカベの麺ふしめん」のいずれかになり、選べません。

【URL】

https://www.okabemen.co.jp/SHOP/OG-40.html





ふしめん付き極細めんセット





■株式会社オカベについて

当社は、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。当社の麺づくりの根幹にあるのが、徳島県半田地方で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統です。半田そうめんの製造会社としては後発ではありますが、新参者だからこそ既成概念にとらわれず、試行錯誤を重ねながら独自の麺づくりに挑戦し続けています。





オカベ工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/