『カオスゼロナイトメア』池袋「Cafe&Bar RAGE ST」コラボが4月22日より開催決定！

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SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

　スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」にて、4月22日（水）よりコラボレーションカフェを開催することをお知らせいたします。




■0.5周年記念コラボカフェだけのコラボメニュー！


　本コラボカフェ限定のオリジナルフード＆ドリンクメニューを販売いたします。


【一部メニュー先行公開】
- 止まらない食欲!!! 強まる食欲!!!! ハンバーガー



- セレニエルの天使の純白パンケーキ



- 星明かり食堂のチーズ風味ハンバーグステーキ



- 守護天使の殲滅の光ドリンク（セレニエルモチーフ）



- 特捜部長の景気付けの一杯（ユキモチーフ）



- 黒い薔薇 黒い珈琲 それが私（レノアモチーフ）



- 巫女が心を込めた特製抹茶（チズルモチーフ）



- 好感度アップ！あま～いチョコニラ



- ココなら何杯でも飲める!エーテルドリンク



■コラボメニューの注文で特別な購入特典も！


　コラボメニューをご注文していただいたお客様に、下記のノベルティを配布予定です。


- 特典１.：コースター（全5種）

　コラボメニューを1品ご注文毎に、ランダムでコースター1枚をプレゼント


- 特典２.：ランチョンマット

　コラボメニューのご注文合計金額\2,500（税込）以上のお買い上げで、ランチョンマット1枚をプレゼント


- 特典３.：ポストカード

　お好きなコラボドリンク1品＋お好きなコラボフード1品のセットのご注文で、ポストカード1枚をプレゼント


■0.5周年を記念した限定グッズが登場！


　本コラボカフェでは、0.5周年を彩る多彩なグッズを販売いたします。


- キャラクターアクリルスタンド

- ちびキャラゆらゆらキーホルダー

- セレニエルキャラクターパッケージ

- バインダーブック

- ランダムフォトカード

- ランダム缶バッジ

- アイキーホルダー

- パートナーキーホルダー
など

■PCプレイエリアにて、ゲームプレイキャンペーン開催！


　2F PCプレイエリアにて、『カオゼロ』をプレイされた方を対象にオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。




【イベント概要】

期間：2026年4月22日（水）～ 5月7日（木）


開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST


（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）


アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上


営業時間（コラボカフェ期間中）：


[1F カフェ＆バーエリア]


日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00


※4/28（火）のみ10:00-23:00営業


[1F グッズエリア]


平日・土日祝 / 10：00-21：00


[2F PCプレイエリア]


日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00


※4/28（火）のみ10:00-23:00営業


店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/



■ゲーム情報


タイトル：カオスゼロナイトメア


ジャンル：選択が導くカオスループRPG


対応機種：iOS / Android / PC


価格：基本無料（アプリ内課金あり）


サービス開始日：2025年10月22日(水)



■ウェブサイト情報


公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja


公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp


公式X：https://x.com/CZN_Official_JP


公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP


スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/