『カオスゼロナイトメア』池袋「Cafe&Bar RAGE ST」コラボが4月22日より開催決定！
スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」にて、4月22日（水）よりコラボレーションカフェを開催することをお知らせいたします。
■0.5周年記念コラボカフェだけのコラボメニュー！
本コラボカフェ限定のオリジナルフード＆ドリンクメニューを販売いたします。
【一部メニュー先行公開】
- 止まらない食欲!!! 強まる食欲!!!! ハンバーガー
- セレニエルの天使の純白パンケーキ
- 星明かり食堂のチーズ風味ハンバーグステーキ
- 守護天使の殲滅の光ドリンク（セレニエルモチーフ）
- 特捜部長の景気付けの一杯（ユキモチーフ）
- 黒い薔薇 黒い珈琲 それが私（レノアモチーフ）
- 巫女が心を込めた特製抹茶（チズルモチーフ）
- 好感度アップ！あま～いチョコニラ
- ココなら何杯でも飲める!エーテルドリンク
■コラボメニューの注文で特別な購入特典も！
コラボメニューをご注文していただいたお客様に、下記のノベルティを配布予定です。
- 特典１.：コースター（全5種）
コラボメニューを1品ご注文毎に、ランダムでコースター1枚をプレゼント
- 特典２.：ランチョンマット
コラボメニューのご注文合計金額\2,500（税込）以上のお買い上げで、ランチョンマット1枚をプレゼント
- 特典３.：ポストカード
お好きなコラボドリンク1品＋お好きなコラボフード1品のセットのご注文で、ポストカード1枚をプレゼント
■0.5周年を記念した限定グッズが登場！
本コラボカフェでは、0.5周年を彩る多彩なグッズを販売いたします。
- キャラクターアクリルスタンド
- ちびキャラゆらゆらキーホルダー
- セレニエルキャラクターパッケージ
- バインダーブック
- ランダムフォトカード
- ランダム缶バッジ
- アイキーホルダー
- パートナーキーホルダー
など
■PCプレイエリアにて、ゲームプレイキャンペーン開催！
2F PCプレイエリアにて、『カオゼロ』をプレイされた方を対象にオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。
【イベント概要】
期間：2026年4月22日（水）～ 5月7日（木）
開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST
（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）
アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上
営業時間（コラボカフェ期間中）：
[1F カフェ＆バーエリア]
日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00
※4/28（火）のみ10:00-23:00営業
[1F グッズエリア]
平日・土日祝 / 10：00-21：00
[2F PCプレイエリア]
日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00
※4/28（火）のみ10:00-23:00営業
店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/
■ゲーム情報
タイトル：カオスゼロナイトメア
ジャンル：選択が導くカオスループRPG
対応機種：iOS / Android / PC
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
サービス開始日：2025年10月22日(水)
■ウェブサイト情報
公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp
公式X：https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/