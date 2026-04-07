『カオスゼロナイトメア』池袋「Cafe&Bar RAGE ST」コラボが4月22日より開催決定！

SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」にて、4月22日（水）よりコラボレーションカフェを開催することをお知らせいたします。

■0.5周年記念コラボカフェだけのコラボメニュー！

本コラボカフェ限定のオリジナルフード＆ドリンクメニューを販売いたします。

■コラボメニューの注文で特別な購入特典も！

【一部メニュー先行公開】- 止まらない食欲!!! 強まる食欲!!!! ハンバーガー- セレニエルの天使の純白パンケーキ- 星明かり食堂のチーズ風味ハンバーグステーキ- 守護天使の殲滅の光ドリンク（セレニエルモチーフ）- 特捜部長の景気付けの一杯（ユキモチーフ）- 黒い薔薇 黒い珈琲 それが私（レノアモチーフ）- 巫女が心を込めた特製抹茶（チズルモチーフ）- 好感度アップ！あま～いチョコニラ- ココなら何杯でも飲める!エーテルドリンク

コラボメニューをご注文していただいたお客様に、下記のノベルティを配布予定です。

- 特典１.：コースター（全5種）

コラボメニューを1品ご注文毎に、ランダムでコースター1枚をプレゼント

- 特典２.：ランチョンマット

コラボメニューのご注文合計金額\2,500（税込）以上のお買い上げで、ランチョンマット1枚をプレゼント

- 特典３.：ポストカード

お好きなコラボドリンク1品＋お好きなコラボフード1品のセットのご注文で、ポストカード1枚をプレゼント

■0.5周年を記念した限定グッズが登場！

本コラボカフェでは、0.5周年を彩る多彩なグッズを販売いたします。

■PCプレイエリアにて、ゲームプレイキャンペーン開催！

- キャラクターアクリルスタンド- ちびキャラゆらゆらキーホルダー- セレニエルキャラクターパッケージ- バインダーブック- ランダムフォトカード- ランダム缶バッジ- アイキーホルダー- パートナーキーホルダーなど

2F PCプレイエリアにて、『カオゼロ』をプレイされた方を対象にオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

【イベント概要】

期間：2026年4月22日（水）～ 5月7日（木）

開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST

（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）

アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上

営業時間（コラボカフェ期間中）：

[1F カフェ＆バーエリア]

日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00

※4/28（火）のみ10:00-23:00営業

[1F グッズエリア]

平日・土日祝 / 10：00-21：00

[2F PCプレイエリア]

日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00

※4/28（火）のみ10:00-23:00営業

店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/

■ゲーム情報

タイトル：カオスゼロナイトメア

ジャンル：選択が導くカオスループRPG

対応機種：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

サービス開始日：2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X：https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/