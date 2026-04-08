株式会社SUNGA(所在地：大阪府豊中市／代表取締役：永井 麻里)は、累計1,900台以上の販売実績を誇るラジコン草刈機「カルゾーシリーズ」全3機種をフルモデルチェンジし、新発売いたしました。

これを記念し、2026年4月8日(水)から4月24日(金)までの期間限定で、全機種25％OFFキャンペーンを実施いたします。





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本シリーズは、農業関係者、建設業者、造園業者、施設管理者など、過酷な草刈り現場において求められる「安全性」「作業効率」「省力化」を徹底的に追求したモデルです。

特に遠隔操作により高齢の作業者様でも安全に使用可能です。また、少人数での作業を実現することで、人件費削減にも貢献します。





全機種共通で、すべての操作を手元のリモコンで完結できるほか、キャタピラー式の足回りにより悪路や最大40～45度の傾斜地にも対応。さらに、ブラシレスモーターの採用によりメンテナンス性を向上させ、大容量タンクにより給油回数の削減も実現しています。









■製品ラインナップ

【JRSY500(ハンマーナイフモデル)】

小回りと粉砕性能を両立したバランスモデル。

処理能力は約1,500m2/時間。硬い草や笹、小枝にも対応し、狭小地や中規模農地、果樹園、太陽光発電施設などに適しています。初めてラジコン草刈機を導入する方にも扱いやすい設計です。





JRSY500本体





【JRSY700(ロータリーナイフモデル)】

傾斜地対応と仕上がり品質を両立したモデル。

処理能力は約2,100m2/時間。最大45度の傾斜地に対応し、700mm幅のロータリーナイフにより効率的な刈取りが可能です。高さ調整機能により均一で美しい仕上がりを実現します。公園や施設、景観維持管理など、仕上がり品質が求められる現場に適しています。シリーズ最大となる18馬力エンジンを搭載し、傾斜地や密集地でも安定した作業が可能です。





JRSY700本体





【JRSY800(ハンマーナイフモデル)】

シリーズ最大の処理能力を備えた高効率モデル。

処理能力は約3,200m2/時間。800mm幅のハンマーナイフと時速4kmの走行性能により、放置林や造成地、河川敷など広大な現場での作業効率を高めます。粉砕処理により集草作業の削減にも寄与します。





JRSY800本体





■製品スペック

型番 ： JRSY500 / JRSY700 / JRSY800

エンジン ： 8馬力 / 18馬力 / 15馬力

刈幅 ： 500mm / 700mm / 800mm

排気量 ： 224cc / 452cc / 420cc

刈高 ： 0-80mm / 30-120mm / 0-70mm

サイズ ： W1050×D1100×H650mm / W1200×D1100×H600mm / W1020×D1620×H720mm

重量 ： 175kg / 275kg / 300kg

燃料 ： 無鉛ガソリン

バッテリー： 24V/20Ah

対応角度 ： 40° / 45° / 40°









■キャンペーン概要

期間：2026年4月8日(水)～2026年4月24日(金)

【JRSY500】

通常販売価格649,000円 →【25％OFF】486,750円(税込)

URL： https://sun-ga.jp/products/sp-karuzo-jrsy500





【JRSY700】

通常販売価格770,000円 →【25％OFF】577,500円(税込)

URL： https://sun-ga.jp/products/sp-karuzo-jrsy700





【JRSY800】

通常販売価格891,000円 →【25％OFF】668,250円(税込)

URL： https://sun-ga.jp/products/sp-karuzo-jrsy800









■会社概要

商号 ： 株式会社SUNGA

代表者 ： 代表取締役 永井 麻里

所在地 ： 大阪府豊中市西緑丘3-13-1 シンミ西緑丘ビル2F

設立 ： 2020年11月

事業内容： 建設・農業製品の企画・販売

URL ： https://sun-ga.jp/